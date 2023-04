In Update 3.6 von Genshin Impact wurde die Wüste von Sumeru um ein neues Gebiet im Nordwesten erweitert. Hier müsst ihr euch um den Archonauftrag „Khvarena von Gut und Böse“ kümmern, der aus mehreren Quests besteht. Dazu zählt der Auftrag „Reiner Klang des Erwachens“, der am Ende etwas knifflig wird, denn ihr sollt „nach der Partitur spielen“. Wie das funktioniert, erklären wir euch in diesem Guide.

Alternativ zur unteren Textlösung könnt ihr euch nachfolgend auch in unserem Video-Guide ansehen, wie ihr die Partituren-Rätsel löst.

Kory-Trommeln richtig benutzen

Nachdem ihr die Partituren kopiert und die Trommeln gefunden habt, müsst ihr diese an ihren Platz zurückbringen und dort „nach der Partitur spielen“. Wenn ihr das Tutorial dazu übersehen habt, werdet ihr etwas irritiert sein und wundert euch vielleicht, wie das genau funktionieren soll. Zum Nachspielen müsst ihr kein eigenes Instrument zücken, sondern ihr müsst auf die Kory-Trommeln schlagen.

Wenn ihr euch die Partituren anschaut, werdet ihr drei unterschiedliche Blattsymbole erkennen: leer, halb voll und voll. Diese Symbole stehen für folgende Aktionen, die ihr ausführen müsst:

leeres Blattsymbol : Warten

: Warten halb volles Blattsymbol : Standardangriff

: Standardangriff volles Blattsymbol: Angriff aus dem Fall (Sprungangriff)

Die Partituren bestehen aus je vier Symbolen. Immer wenn die Kory-Trommel aufleuchtet, müsst ihr die entsprechende Aktion ausführen und gegen die Trommel schlagen oder eben warten und nichts tun.

Lösungen für alle Partituren

Es gibt insgesamt 5 Partituren, die ihr am Ende von „Reiner Klang des Erwachens“ nachspielen sollt. Nachfolgend zeigen wir euch die Lösungen für alle Partituren von links nach rechts.

1. Partitur

Trommelpartitur des Koybantes – Vijana. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Standardangriff

Standardangriff

Standardangriff

Sprungangriff

2. Partitur

Trommelpartitur des Koybantes – Samjna. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Standardangriff

Sprungangriff

Warten

Sprungangriff

3. Partitur

Trommelpartitur des Koybantes – Rupa. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Standardangriff

Standardangriff

Standardangriff

Sprungangriff

4. Partitur

Trommelpartitur des Koybantes – Sankhara. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Standardangriff

Warten

Standardangriff

Sprungangriff

5. Partitur

Trommelpartitur des Koybantes – Vedana. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Standardangriff

Warten

Standardangriff

Sprungangriff

