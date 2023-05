Gerade in einem Regionalzug der Deutschen Bahn kann sich eine Reise in die Länge ziehen. Um sich die Fahrt zu verkürzen, kann man mit dem Smartphone oder Laptop surfen. Wie sieht es mit dem WLAN in den RE-Zügen der Deutschen Bahn aus?

Während die Fernverkehrsflotte mittlerweile fast vollständig mit WLAN ausgerüstet ist, sieht es bei den Nahverkehrszügen etwas anders aus. Zwar wird die Netzabdeckung seit 2016 systematisch aufgebaut, es gibt aber noch Lücken (Quelle: Deutsche Bahn).

Deutsche Bahn: Im Regionalzug mit WLAN verbinden

Ob es auf eurer Verbindung WLAN im Regionalexpress gibt, seht ihr schnell in der Fahrplanauskunft in der DB-Navigator-App:

Sucht hierfür zunächst nach eurer Verbindung. Um nur Nahverkehrszüge anzuzeigen, die man auch mit dem Deutschland-Ticket nutzen kann, tippt auf das Einstellungssymbol über dem „Suchen“-Button und wählt die entsprechenden Verkehrsmittel in den Optionen aus. Im Reiseplan seht ihr jetzt die Züge, die auf der Verbindung genutzt werden. Tippt bei der Zugnummer auf den Pfeil nach unten. Es werden einige Informationen zum Zug angezeigt. Gibt es in diesem Regionalexpress eine Internetverbindung, steht hier „WLAN verfügbar“. Ist das WLAN verfügbar, lässt es sich kostenlos nutzen. Öffnet dafür einfach die Verbindungseinstellungen an eurem Smartphone oder Laptop, sobald ihr im Zug seid und loggt euch in das entsprechende Netzwerk ein. Meistens hat es die Bezeichnung „WIFI@DB“. Anschließend öffnet sich eine Anmeldeseite im Browser. Hier lest ihr euch die Nutzungsbedingungen durch und akzeptiert sie. Danach wird die Verbindung hergestellt und ihr könnt im drahtlosen Netzwerk im Regionalexpress surfen.

WLAN In der Regionalbahn geht nicht?

Beachtet, dass ihr an die Verbindung nicht die gleichen Erwartungen haben solltet wie beim WLAN zuhause. Es kann also sein, dass dieVerbindung abbricht, sehr langsam ist oder sich bestimmte Dienste wie Streaming-Angebote nicht richtig nutzen lassen. Zudem kann es immer wieder vorkommen, dass das WLAN komplett ausfällt.

Falls ihr euch nicht anmelden könnt, löscht den Eintrag „WIFI@DB“ in den WLAN-Einstellungen eures Smartphones oder Laptops (So geht es beim iPhone). Versucht dann, die Verbindung erneut herzustellen. Per VPN lässt sich meistens keine Verbindung zum Bahn-Netz herstellen. Achtet also darauf, dass entsprechende Anwendungen nicht im Hintergrund laufen. Wird der Eintrag „WIFI@DB“ gar nicht gefunden, gibt es in diesem Zug kein Netzwerk.

