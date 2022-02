Die Kriegstotems gehören zu den Sammelobjekten in Horizon Forbidden West. Als Belohnung erhaltet ihr ein schönes Easter Egg mit Anspielung auf God of War. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Kriegstotems.

Horizon: Forbidden West Facts

Alle Kriegstotems - Fundorte

Neben den Reliktruinen, den Flugschreibern, den Signallinsen, den Überwachungsdrohnen und den Aussichtspunkten gibt es als Sammelobjekt auch die Kriegstotems in Horizon Forbidden West. Insgesamt gibt es von ihnen 3 Stück. Zwar braucht ihr sie nicht für alle Trophäen, allerdings halten sie eine schöne Belohnung für euch parat.

Bei den Kriegstotems handelt es sich um Easter Eggs mit Bezug auf das PlayStation exklusive Spiel God of War. Zwar könnt ihr im Vorhinein an den jeweiligen Fundorten bereits mit eurem Fokus eine Spur erkennen, aber sie ist nicht notwendig, um sie einzusammeln.

Geht einfach zu den gezeigten Orten und sammelt das jeweilige Kriegstotem ein. Es handelt sich bei ihnen um kein verpassbares Sammelobjekt, ihr könnt sie auch nach Beendigung der Story einsammeln.

Totems der Brüderschaft - Fundort

Das erste Totem findet ihr auf einer kleinen Insel im Südosten der Karte, südlich der Brutstätte MU. Das Totem zeigt die Brüder Sindri und Brok aus God of War (2018). Wir zeigen euch den genauen Fundort im folgenden Video:

Horizon Forbidden West: Totems der Brüderschaft - Fundort

Totem des Krieges - Fundorte

Das zweite Totem zeigt Kratos selbst. Es befindet sich im schneebeckten Gebiet der Karte, genauer gesagt östlich von „Das Treibhaus“ und westlich der versunkenen Höhle „Steilgebirge“. Im folgenden Video zeigen wir euch den genauen Fundort:

Horizon Forbidden West: Totem des Krieges - Fundort

Totem der Jugend - Fundort

Das letzte Totem findet ihr in San Francisco, südwestlich vom Aussichtspunkt „Nebelhöhen“, es spiegelt Atreus wider. Wichtig: Das letzte Totem bleibt für euch so lange unerreichbar bis ihr an der Hauptmission „Faros Grab“ angelangt seid.

Wir zeigen euch den genauen Fundort im Video:

Horizon Forbidden West: Totem der Jugend - Fundort

Belohnung für alle Kriegstotems

Sobald ihr alle 3 Kriegstotems besitzt, schaltet ihr die legendäre Gesichtsbemalung „Kriegsbemalung“ frei. Um die Bemalung auszurüsten, müsst ihr euch zu einem Maler innerhalb einer Ortschaft begeben. Ihr könnt sie aber auch an einem anderen Ort anlegen, sie kostet euch 10 Scherben.

Im folgenden Video zeigen wir euch, wie ihr die Kriegsbemalung ausrüstet:

Horizon Forbidden West: Legendäre Kriegsbemalung

Konntet ihr alle 3 Kriegstotems ohne Probleme einsammeln? Wie findet ihr das God of War Easter Egg? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!

