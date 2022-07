Euer GPS funktioniert nicht mehr oder der Empfang ist einfach schlecht und ihr könnt keine Route planen oder euren Standort am iPhone oder Android-Smartphone ermitteln? Die Ursachen können vielfältig sein. Wir zeigen euch verschiedene Lösungen, die euer Problem beseitigen.

Ein Problem, mit dem sich besonders Pokemon-GO Spieler, Jogger und Neuankömmlinge in einer Stadt herumschlagen müssen: Wieder einmal will das Handy oder der Fitnesstracker kein GPS-Signal finden oder transportiert euch an Orte, an denen ihr euch überhaupt nicht befindet. Das kann einige Ursachen haben und wir wollen versuchen, die häufigsten Probleme mit euch auszuschließen.

GPS funktioniert nicht mehr? Eine Hilfestellung

Hinweis: Manchmal liegt das Problem nicht an einer Einstellung oder einem technischen Fehler, sondern an der Natur selbst. So können etwa heftige Manchmal liegt das Problem nicht an einer Einstellung oder einem technischen Fehler, sondern an der Natur selbst. So können etwa heftige Sonnenstürme wie Mitte Juli GPS-Signale beeinträchtigen. Neben Polarlichtern sorgen diese Stürme auch für temporäre GPS-Störungen. Dann müsst ihr abwarten, bis die Teilchenflut vorbeigezogen ist und die GPS-Satelliten wieder ungestört arbeiten können.

Auch Veränderungen im Erdmagnetfeld können dazu führen, dass die GPS-Funktion zukünftig immer häufiger Probleme haben wird:

Falls gerade kein Sonnensturm naht, helfen euch die folgenden Tipps bei GPS-Problemen.

1. Ist die GPS-Funktion eingeschaltet?

Manchmal müsst ihr einfach abwarten. Das GPS-Signal benötigt manchmal eine Weile, bis es die Satelliten gefunden hat. Tritt keine Besserung ein, sollte man prüfen, ob die GPS-Funktion am Handy auch wirklich eingeschaltet ist. Besonders Energie-Sparfunktionen schränken oft Verbindungsmöglichkeiten ein, wodurch auch das GPS-Signal automatisch deaktiviert wird. Den entsprechenden Schalter findet man in der Regel in den Schnelleinstellungen beziehungsweise am iPhone im Kontrollzentrum. Alternativ schaut ihr in den Einstellungen unter den „Standort“-Optionen. Ist hier der Schalter auf „AN“ gestellt, kann diese Ursache ausgeschlossen werden.

2. Umgebung prüfen

Die Umgebung kann den GPS-Empfang auch stören. Vor allem dicke Betonwände, Dächer und andere Fremdsignale, zum Beispiel Strommasten, können den Empfang beeinträchtigen. Selbst eine Handyhülle aus einem ungünstigen Material kann Einfluss auf das Signal nehmen. Idealerweise befindet ihr euch für ungeminderten Empfang bereits unter freiem Himmel und nehmt das Gerät aus einer Hülle, wenn es Probleme bei der Standortbestimmung gibt.

3. GPS-Genauigkeit erhöhen

Eine weitere Option, um besseren Empfang zu erreichen, ist die Erhöhung der Genauigkeit. Auch hier greifen Akku-Sparfunktionen ein, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Bei modernen Smartphones habt ihr meistens die Wahl zwischen drei verschiedenen Einstellungen:

Nur Gerät: Nutzt nur GPS zur Standortbestimmung.

Nutzt nur GPS zur Standortbestimmung. Stromsparfunktion: Nutzt nur WLAN, Bluetooth und das Mobilfunknetz zur Standortbestimmung.

Nutzt nur WLAN, Bluetooth und das Mobilfunknetz zur Standortbestimmung. Hohe Genauigkeit: Nutzt alle vorher genannten (GPS, WLAN, Bluetooth, Mobilfunknetz).

Das sogenannte „A-GPS“ (Assisted Global Positioning System), welches ihr bei „Hoher Genauigkeit“ verwendet, versucht euren Standort besonders genau zu erfassen. Dieser Modus benötigt mehr Strom als die anderen, ihr solltet also mit einer Verkürzung der Akkulaufzeit rechnen.

4. Falsche Standorte deaktivieren (Android)

Eine weitere Einstellung, die ihr bei Android-Geräten überprüfen könnt, ist in den Entwickleroptionen versteckt. Damit könnt ihr den Handy-Standort fälschen. Um die Pseudo-Standorte zu deaktivieren, öffnet ihr die Einstellungen und scrollt nach unten zum Menüpunkt „Entwickleroptionen“. In diesem Menü findet ihr die Option für „Falsche Standorte (Pseudo-Standorte)“. Nehmt hier das Häkchen raus, um die Einstellung zu deaktivieren.

5. GPS-Satelliten prüfen

Für ein guten GPS-Signal ist nicht nur euer Standort und die Umgebung wichtig, sondern auch die Position des Satelliten. Um herauszufinden wo sich diese befinden, könnt ihr Apps nutzen, zum Beispiel „GPS Status & Toolbox“ für Android und iOS. Die App liefert euch unter anderem Position, Signalstärke sowie Genauigkeit der Satelliten.

GPS Status & Toolbox MobiWIA Kft.

6. GPS dauerhaft aktivieren

Viele Smartphones deaktivieren die GPS-Antenne, sobald man den Bildschirm ausschaltet, um den Batterieverbrauch zu begrenzen. Hier könnt ihr beispielsweise „GPS Locker“ nutzen, um das GPS-Signal dauerhaft aufrecht zu erhalten.

GPS Locker SilentLexx UA

7. Der letzte Test – GPS-Antenne defekt?

Hat das Umherlaufen, Prüfen und Umstellen nicht den erhofften Erfolg gebracht, ist es möglich, dass die GPS-Antenne defekt ist. Hierfür schaffen Apps, wie zum Beispiel „GPS Test„, Abhilfe. Hilft auch das nichts, solltet ihr mit dem Handy-Hersteller oder Verkäufer Kontakt aufnehmen und eine Reparatur anfragen.

Alternative: Externer Smartphone GPS-Empfänger über Bluetooth

Könnt ihr nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen oder wollt Messungen vornehmen, die über die technischen Möglichkeiten der einfachen Antenne im Handy hinaus gehen, lässt sich alternativ ein externer GPS-Empfänger per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden.

Garmin GLO 2 GLONASS und GPS Sensor – Präzise Positionsbestimmung, Einfache Bedienung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2022 15:04 Uhr

Konntet ihr eure Probleme mit Hilfe des Artikels beheben? Seid ihr auf neue Probleme oder sogar Lösungswege gestoßen? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare!