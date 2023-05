Das Grundgesetz gilt als die Verfassung Deutschlands. Hier findet man alle Grundrechte und Pflichten, die man als Bürger in Deutschland hat. Wer sich in das Werk einlesen und die Vorschriften ansehen will, kann das Grundgesetz kostenlos bestellen.

Alle Paragrafen gibt es auch gratis online zum Nachlesen. Möchte man jedoch ein echtes Buch in der Hand halten, kann man es ganz einfach bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestellen. Normalerweise fällt ein Preis von rund 8,90 für das Buch an (bei Amazon ansehen).

So gibt es das Grundgesetz gratis

Die BPB schickt jedem Interessierten bis zu 2 Exemplare des „Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland“ per Post zu. So bekommt ihr das Buch:

Ruft einfach den Link für das Angebot bei der Bundeszentrale auf. Drückt hier auf den Button „Dem Warenkorb hinzufügen“. Tragt eure Daten für den Versand ein. Dazu gehören der Name und die Adresse. Wählt ihr den Versand als Maxibrief, fallen keine Versandkosten an. Danach müsst ihr rund 4-5 Werktage warten, bis das Gratis-Grundgesetz in eurem Briefkasten liegt.

Wer nicht so lange warten möchte oder kein gedrucktes Buch für das Bücherregal zuhause benötigt, kann sich das Grundgesetz im Webangebot der Bundeszentrale für politische Bildung auch kostenlos als PDF (zum Download) oder als E-Book herunterladen, um es anschließend zum Beispiel auf dem Smartphone oder Tablet zu lesen. Um das Grundgesetz im App-Format auf das Smartphone zu holen, benötigt ihr die kostenlose App der bpb:

Grundgesetz kostenlos als Buch, PDF oder App

Neben der normalen Variante gibt es auch noch eine kleine Version des Gesetzbuches. Ihr erhaltet dort nicht nur die deutsche Ausgabe des Grundgesetzes kostenlos. Wer möchte, kann sich auch die Fassungen in russischer, arabischer oder türkischer Sprache bestellen.

Das Grundgesetz sammelt alle Rechte und Vorschriften für die demokratische Basis in Deutschland. Es verankert wesentliche Freiheiten, aber auch Pflichten für alle Bürger in Deutschland. Beachtet, dass die Gratis-Aktion zeitlich begrenzt ist und läuft, solange der Vorrat reicht. Das kostenlose Angebot kann jederzeit enden.

