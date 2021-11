Die Liste der Trophäen und Erfolge in der GTA 3 Definitive Edition wurde im Vergleich zu früheren Remaster-Versionen leicht abgeändert und es gibt teilweise neue Achievements zu verdienen. Nach wie vor müsst ihr den Open-World-Klassiker aber zu 100% abschließen, um alles freizuschalten. Mit unserer Checkliste samt Leitfaden und Roadmap verpasst ihr dabei nichts.

Checkliste für 100% in der GTA 3 Definitive Edition

Wollt ihr 100% in der GTA 3 Definitive Edition erreichen, ist der wichtigste Tipp, den wir geben können, dass ihr verfügbare Nebenaktivitäten wie die Randale- oder Sanitäter-Missionen so früh wie möglich erledigt, bevor ihr die Hauptmissionen angeht. Dies hängt damit zusammen, dass ihr euch mit den verschiedenen Gangs im Spielverlauf verfeinden werdet, was nicht rückgängig gemacht werden kann. Dies resultiert in besserer Bewaffnung der Gangs, die euch bei Sichtkontakt direkt angreifen und manche Missionen so um ein Vielfaches schwieriger machen als normal.

Zweitens solltet ihr beachten, dass es in GTA 3 möglich ist, bestimmte Missionen zu verpassen, die für 100% relevant sind. Als Faustregel solltet ihr euch hier merken, stets erst alle Missionen eines Charakters zu erledigen, bevor ihr die Missionen des nächsten freigeschalteten NPCs auf der Karte beginnt. Weitere Details dazu im weiteren Verlauf dieses Guides.

Checkliste für 100% in der GTA 3 Definitive Edition:

Alle 48 Story-Missionen abschließen: Schließt hier immer erst alle verfügbaren Missionen eines Charakters in der Prioritätsreihenfolge Luigi → Joey → Toni → Salvatore → Asuka → Kenji → Ray → Donald → Catalina ab, um keine Mission zu verpassen. Beachtet zudem, folgende Missionen aufgrund von Verfeindung mit bestimmten Gangs so spät wie möglich anzugehen. Sayonara Salvatore (1. Asuka-Mission): Resultiert in Verfeindung mit Leone-Mafia. Viele der Mafiosi tragen fortan Schrotflinten und das Durchfahren von Saint Mark's mit Fahrzeugen wird fortan ein Selbstmordkommando! Schließt vorher unbedingt die Toyz-Mission „Mafia-Massaker“, das Turismo-Rennen von El Burro, die Sanitäter-Mission bis Level 12 und die Randale-Mission in Saint Mark's (Randale Nr. 1A/B auf der Karte weiter unten) ab, sonst werden diese Aktivitäten unglaublich schwierig! Der Geldbote (2. Toni-Mission): Resultiert in Verfeindung mit den Triaden. Sie tragen fortan Pistolen und ziehen euch mit Vorliebe aus euren Fahrzeugen, was vor allem bei der Sanitäter-Mission bis Level 12 sehr nervig ist. Die Übergabe (Letzte Story-Mission von Catalina): Das Kolumbianische Kartell trägt nach dieser Mission teilweise AK47-Sturmgewehre. Absolviert unbedingt vorher die Randale-Mission in Cedar Grove (Randale Nr. 20A/B auf der Karte weiter unten), sonst wird diese unnötig frustig.

Beachtet hier, die 4 Missionen von Marty Chonks (Klingelndes Telefon in Trenton nahe Joeys Werkstatt) abzuschließen, bevor ihr die Mission „Der letzte Wunsch" von Salvatore Leone annehmt, da diese sonst verpassbar werden. Die weiteren Telefonmissionen von El Burro (Blaues Telefonsymbol in Portland), King Courtney (Grünes Telefonsymbol in Staunton Island) und D-Ice (Rotes Telefonsymbol in Shoreside Vale) sind nicht verpassbar und können auch noch nach der Story erledigt werden. Wartet also bis dahin vor allem mit dem Abschluss folgender Missionen, die zu Verfeindungen mit Gangs führen. Feuertaufe (3. El Burro-Mission): Führt wie die Mission „Der Geldbote" zur Verfeindung mit den Triaden. Uzi-Rider (2. King Courtney-Mission): Führt zur Verfeindung mit den Diablos (Latino-Gang in Portland). Tag der Rache (4. King Courtney-Mission): Führt zur Verfeindung mit den Yardies (Jamaikaner-Gang in Staunton Island).

Alle 4 Fahrzeug-Missionen abschließen: Diese solltet ihr so früh wie möglich im Spielverlauf und bei jeder Freischaltung einer neuen Insel absolvieren. Später werden euch sonst verfeindete Gangs immer mal wieder das Leben schwer machen, wenn sie euch etwa aus Fahrzeugen ziehen oder sie zu Klump schießen. Sanitäter-Mission bis Level 12: Macht ihr am besten direkt bei Spielstart in Portland. Dies ist der einzige Zeitpunkt, wo euch noch keine Gang jagt. Wird nach der Mission „Sayonara Salvatore" nahezu unmöglich, da die Mafiosi euren Krankenwagen mit ihren Schrotflinten zur Explosion bringen. Absolviert sie dann lieber in Staunton Island oder Shoreside Vale. 60 Feuerwehrmissionen: Für 100% müsst ihr 20 Feuerwehrmissionen auf jeder Insel absolvieren. Dies muss nicht am Stück geschehen, allerdings müsst ihr es für eine Trophäe schaffen, 15 Feuer in Folge in einem Lauf zu löschen. 60 Bürgerwehrmission: Für 100% müsst ihr 20 Bürgerwehrmissionen auf jeder Insel absolvieren. Dies muss nicht am Stück geschehen, allerdings müsst ihr es für eine Trophäe schaffen, 15 Kriminelle in Folge in einem Lauf zu töten. 100 Taximissionen: Für 100% müsst ihr 100 Fahrgäste erfolgreich an ihr Ziel bringen. Hier gibt es keine Aufteilung zwischen den Inseln und ihr müsst sie auch nicht alle am Stück erledigen.

Alle 4 versteckten Checkpoint-Rennen abschließen: Betretet dazu bestimmte Fahrzeuge in Liberty City und fahrt alle Checkpoints unter Zeitdruck ab, um sie zu absolvieren. Patriot-Rallye (Portland): Steigt in den Patriot auf dem Parkplatz von Supa Save in Portland View. Spazierfahrt im Park (Staunton Island): Steigt in den Landstalker hinter der Hütte am See im Belleville Park. Vollgas im Parkhaus (Staunton Island): Steigt in den Stallion im Parkhaus in Newport und fahrt dann zur Markierung. Checkpoint-Fieber (Shoreside Vale): Steigt in den Patriot beim Staunton-View-Picknick-Areal.

Betretet dazu bestimmte Fahrzeuge in Liberty City und fahrt alle Checkpoints unter Zeitdruck ab, um sie zu absolvieren.

Im folgenden Video zeigen wir euch alle Fundorte der Checkpoint-Rennen:

Alle 4 Toyz-Missionen abschließen: Hier müsst ihr in bestimmte Vans in Liberty City steigen und dann ferngesteuerte RC-Cars mit Bomben in bestimmte Gang-Autos lenken. Das Mafia-Massaker (Portland): In der Gasse gegenüber von Toni Ciprianis Restaurant in Saint Mark's. Im Dschungel der Diablos (Portland): Bei den Hochhäusern nahe den Treppen zur U-Bahn-Station in Hepburn Heights. Der Casino-Coup (Staunton Island): In der Fußgängerzone westlich von Kenjis Casino. Rock'n Roll mit Rumpo (Shoreside Vale): Hinter dem Hochhaus bei eurem Versteck in Wichita Gardens.

Hier müsst ihr in bestimmte Vans in Liberty City steigen und dann ferngesteuerte RC-Cars mit Bomben in bestimmte Gang-Autos lenken.

Im folgenden Video zeigen wir euch alle Fundorte der Toyz-Missionen:

Alle 7 Einsatzfahrzeuge zum Import-Export-Kran bringen: Hierfür müsst ihr alle 7 Einsatzfahrzeuge für den Import-Export-Kran finden.

Hierfür müsst ihr alle 7 Einsatzfahrzeuge für den Import-Export-Kran finden. Alle 32 Fahrzeuge zu den Import-Export-Garagen bringen: Hierfür müsst ihr die Import-Export-Garagen in Portland & Shoreside Vale abschließen.

Hierfür müsst ihr die Import-Export-Garagen in Portland & Shoreside Vale abschließen. Alle 20 Monsterstunts abschließen: Hierfür müsst ihr alle 20 Monsterstunts erfolgreich absolvieren, so dass ihr den Monster-Stunt-Bonus erhaltet.

Hierfür müsst ihr alle 20 Monsterstunts erfolgreich absolvieren, so dass ihr den Monster-Stunt-Bonus erhaltet. Alle 100 versteckten Päckchen finden: Hierfür müsst ihr alle 100 versteckten Päckchen finden. Dies solltet ihr so früh wie möglich machen, da ihr euch so neue Waffen und die Schutzweste im Versteck freischaltet.

Hierfür müsst ihr alle 100 versteckten Päckchen finden. Dies solltet ihr so früh wie möglich machen, da ihr euch so neue Waffen und die Schutzweste im Versteck freischaltet. Alle 20 Randale abschließen: Hierfür müsst ihr alle 20 Amokläufe in Liberty City absolvieren, die ihr über das Totenkopf-Symbol an versteckten Orten starten könnt. Dies sollte ebenfalls zu den ersten Dingen gehören, die ihr bei Beginn auf jeder neuen Insel macht, da manche sonst nach der Verfeindung mit bestimmten Gangs sehr schwierig werden. Jede Randale-Mission hat zwei verschiedene Startpunkte (A & B), die nach einem gescheiterten Versuch jeweils wechseln. Auf der Karte unterhalb haben wir sie für euch markiert.

Leitfaden & Roadmap für alle Trophäen & Erfolge

In der GTA 3 Definitive Edition könnt ihr insgesamt 28 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 29 Trophäen (1x Platin, 6x Gold, 11x Silber, 11x Bronze) freischalten.

Im Folgenden geben wir euch eine Übersicht aller Trophäen und Erfolge der GTA 3 Definitive Edition mit ihren Freischaltbedingungen. Zudem findet ihr weitere Guides und Videos bei einzelnen Achievements, um euch die Freischaltung zu erleichtern.

Erhaltet ihr automatisch nach der 1. Luigi-Mission „Luigis Girls“.

Verpassbare Trophäe! Legt euch vor der ersten Mission von Joey einen separaten Spielstand an!

Hierfür sollt ihr das Auto von Mike „Lips“ in Joeys 1. Mission „Mike Lips letzte Lasagne“ beim ersten Mal unbeschadet abliefern. Dafür müsst ihr Mikes Wagen, ohne sichtbare Schäden zu verursachen, zu 8-Balls Werkstatt fahren, mit einer Bombe versehen und es wieder an der markierten Stelle beim Restaurant parken. Im folgenden Video zeigen wir euch die gesamte Mission mit der Trophäenfreischaltung im Walkthrough:

Mit Schmiergeld sind die Sterne gemeint, die in Liberty City an teilweise gut versteckten Orten zu finden sind und die euren Fahndungslevel senken. Ihr könnt hier auch bis zu 6 solcher Schmiergelder in euren Verstecken freischalten, nachdem ihr 20 Bürgerwehrmission auf jeder Insel abgeschlossen habt. Legt euch dann einfach mit der Polizei an und lauft bzw. fahrt über die Schmiergelder im Versteck, um diese Trophäe nach 20 gesammelten Sternen freizuschalten.

Werdet ihr automatisch im Spielverlauf erhalten, da ihr während der 5. Mission „Der tote Passagier“ von Joey einen Wagen zur Schrottpresse im Norden von Portland bringen müsst.

Verpassbare Trophäe! Legt euch nach der 1. Mission „Auf Piste mit Maria“ von Salvatore Leone einen separaten Spielstand an!

Hierfür müssen in Toni Ciprianis 4. Mission „Triaden und andere kleine Fische“ beide Mafiosi, die euch begleiten, bis zum Ende überleben. Sollte einer oder beide Mafiosi im Verlauf sterben, wiederholt die Mission einfach erneut, bevor ihr den letzten Gangsterboss der Triaden erledigt habt. Im folgenden Video zeigen wir euch die gesamte Mission „Triaden und andere kleine Fische“ im Walkthrough:

Im Spielverlauf werdet ihr weitaus mehr als 100 Gangmitglieder erledigen, also kein Grund um diese Trophäe besorgt zu sein.

Verpassbare Trophäe! Legt euch nach der 1. Mission „Mike Lips letzte Lasagne“ von Joey einen separaten Spielstand an!

Hierfür sollt ihr in Joeys 2. Mission „Adieu, Chunky Lee Chong“ Chunky Lee Chong mit einer Autombombe erledigen. Dafür müsst ihr einen seiner möglichen Fluchtwagen bei 8-Balls Werkstatt mit einer Bombe versehen und dann in seiner Nähe parken. Im folgenden Video zeigen wir euch genau, wie ihr dabei vorgehen müsst, um die Trophäe freizuschalten:

Verpassbare Trophäe! Legt euch nach der 4. Mission „Pump-Action-Thriller“ von Luigi einen separaten Spielstand an!

Hierfür sollt ihr in Luigis 5. Mission „Der Bullenball“ mit einem Coach alle 8 Prostituierten gleichzeitig abzuholen. Da diese Mission ein Zeitlimit hat, solltet ihr euch vor Start der Mission bereits einen Coach besorgen. Im Video zeigen wir euch den Fundort des Coach-Busses und die gesamte Mission „Der Bullenball“ im Walkthrough:

Hierfür sollt ihr in der 1. Telefonmission „Turismo“ von El Burro in Hepburn Heights das Turismo-Rennen in weniger als 180 Sekunden abschließen. Um das zu schaffen, solltet ihr euch ein schnelles Auto wie etwa den „Diablo Stallion“ besorgen. Diese Gang-Autos fahren überall in Hepburn Heights herum, wo ihr auch die Turismo-Mission annehmen könnt. Alternativ schnappt ihr euch den Banshee aus dem Ausstellungsraum von Capital Autos in Harwood. Im Video zeigen wir euch das komplette Rennen in unter 180 Sekunden mit dem Diablo Stallion:

Ihr könnt dieses Rennen übrigens später immer wieder wiederholen, nachdem ihr alle Missionen von El Burro abgeschlossen habt. Geht dafür dann einfach wieder zur Telefonzelle in Hepburn Heights.

Siehe Trophäe „Hoch die Reifen!“.

Hierfür müsst ihr alle 20 Monsterstunts in Liberty City abschließen, so dass ihr den Monster-Stunt-Bonus erhaltet. Im verlinkten Guide oder im folgenden Video seht ihr alle Fundorte der Stunt-Rampen:

Tötet hierfür beliebige Gangmitglieder 25-mal mit den Fäusten oder dem Baseballschläger.

Hierfür müsst ihr euch in ein Taxi oder Cabbie setzen und dann die Richtungstaste nach oben drücken, um die Taxifahrer-Nebeanaktivität zu starten. Befördert dann 100 Fahrgäste an ihr Ziel, um die Trophäe freizuschalten. Die 100 Fahrten müsst ihr dabei nicht am Stück absolvieren. In den Statistiken im Spielmenü könnt ihr einsehen, wie viele erfolgreiche Taxifahrten ihr bereits absolviert habt.

Lasst hierfür eure Lebensenergie auf weniger als 10 HP sinken (z.B. durch Fallschaden) und stellt euch dann in eine sichere Ecke. Wartet hier eine Minute lang, um die Trophäe freizuschalten.

Im Spielverlauf schaltet ihr nach und nach alle Waffen zum Kauf bei AmmuNation oder bei Phil Cassidys Armeebedarf frei. Alternativ werden fast alle Waffen durch das Sammeln der 100 versteckten Päckchen in euren Verstecken freigeschaltet. Nur den Flammenwerfer bekommt ihr als Belohnung, nachdem ihr 20 Feuerwehrmissionen auf jeder Insel absolviert habt. Benutzt dann jede Waffe 1-mal, um die Trophäe freizuschalten.

Erhaltet ihr automatisch nach der 5. Salvatore-Mission „Der letzte Wunsch“.

Erhaltet ihr automatisch nach der 3. Donald-Mission „Nächtlicher Fischzug“.

Erhaltet ihr automatisch nach der letzten Mission „Die Übergabe“.

Erhaltet ihr nach Abschluss der 4. King Courtney-Mission „Tag der Rache“. Nähert euch dafür der Telefonzelle, die mit dem grünen Telefon-Symbol auf der Karte in Staunton Island markiert ist.

Hierfür müsst ihr alle 4 Toyz-Missionen im Spielverlauf abschließen. Dabei müsst ihr in bestimmte Vans in Liberty City steigen und dann ferngesteuerte RC-Cars mit Bomben in bestimmte Gang-Autos lenken. Die Vans befinden sich an folgenden Orten:

Das Mafia-Massaker (Portland): In der Gasse gegenüber von Toni Ciprianis Restaurant in Saint Mark's.

In der Gasse gegenüber von Toni Ciprianis Restaurant in Saint Mark's. Im Dschungel der Diablos (Portland): Bei den Hochhäusern nahe den Treppen zur U-Bahn-Station in Hepburn Heights.

Bei den Hochhäusern nahe den Treppen zur U-Bahn-Station in Hepburn Heights. Der Casino-Coup (Staunton Island): In der Fußgängerzone westlich von Kenjis Casino.

In der Fußgängerzone westlich von Kenjis Casino. Rock'n Roll mit Rumpo (Shoreside Vale): Hinter dem Hochhaus bei eurem Versteck in Wichita Gardens.

Im folgenden Video zeigen wir euch ebenfalls alle Fundorte der Toyz-Missionen:

Hierfür müsst ihr 15 Brände an einem Stück in einer Feuerwehr-Mission löschen. Am einfachsten gelingt euch das auf der ersten Insel Portland, sofern ihr noch nicht die 2. Toni-Mission „Der Geldbote“ abgeschlossen habt. Bis zu diesem Zeitpunkt seid ihr noch nicht mit den Triaden oder der Leone-Mafia verfeindet, so dass ihr nicht von Gang-Mitgliedern aus dem Feuerwehrauto gezogen werdet oder die Mafiosi euren Wagen zerschießen (Nach der Mission „Sayonara Salvatore“). Habt ihr diesen Punkt bereits überschritten, macht ihr diese Trophäe besser in Staunton Island oder Shoreside Vale.

Tipp: Startet die Feuerwehrmission im Osten von Wichita Gardens in Shoreside Vale (Nahe des Verstecks). Hier werdet ihr meist nur zwischen 2 Bränden hin und her geschickt, die in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. So könnt ihr diese Trophäe sehr schnell und einfach freischalten.

Hierfür müsst ihr den maximalen Level 12 bei den Krankenwagen-Missionen erreichen. Am einfachsten gelingt euch das auf der ersten Insel Portland, sofern ihr noch nicht die 2. Toni-Mission „Der Geldbote“ abgeschlossen habt. Bis zu diesem Zeitpunkt seid ihr noch nicht mit den Triaden oder der Leone-Mafia verfeindet, so dass ihr nicht von Gang-Mitgliedern aus dem Krankenwagen gezogen werdet oder die Mafiosi euren Wagen zerschießen (Nach der Mission „Sayonara Salvatore“). Habt ihr diesen Punkt bereits überschritten, ist es nahezu unmöglich, Level 12 in Portland zu erreichen. Ihr versucht es dann lieber in Staunton Island oder Shoreside Vale.

Beachtet, dass der Krankenwagen nur 3 Passagiere auf einmal transportieren kann. Überprüft also in späteren Leveln immer erst die Karte und plant eure Routen, damit ihr das Zeitlimit einhalten könnt.

Hierfür müsst ihr 15 Kriminelle an einem Stück in einer Bürgerwehr-Mission eliminieren. Am einfachsten gelingt euch das auf der ersten Insel Portland, sofern ihr noch nicht die 2. Toni-Mission „Der Geldbote“ abgeschlossen habt. Bis zu diesem Zeitpunkt seid ihr noch nicht mit den Triaden oder der Leone-Mafia verfeindet, so dass ihr nicht von Gang-Mitgliedern aus dem Polizeiauto gezogen werdet oder die Mafiosi euren Wagen zerschießen (Nach der Mission „Sayonara Salvatore“). Habt ihr diesen Punkt bereits überschritten, macht ihr diese Trophäe besser in Staunton Island oder Shoreside Vale.

Wartet am besten bis nach der 4. Joey-Mission „Ciprianis Chauffeur“, denn dann wird die Uzi bei AmmuNation zum Kauf freigeschaltet. Deckt euch mit der Waffe ein und jagt dann Kriminelle per Drive-By.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf, da euch diverse Aktivitäten mit 1.000.000$ belohnen, wenn ihr sie komplett abgeschlossen habt (z.B. nach dem Sammeln aller 100 versteckten Päckchen oder dem Absolvieren aller 20 Monsterstunts). Zudem erhaltet ihr nach der letzten Hauptmission „Die Übergabe“ 1.000.000$ als Belohnung.

Euer Verbrecher-Rating wird im Spielmenü unter den Statistiken ganz oben im Bildschirm angezeigt. Den Wert 2500 werdet ihr hier ganz automatisch im Spielverlauf überschreiten. Nach dem Freischalten der Platin hatten wir z.B. einen Wert von über 5000 erreicht.

Hierfür müsst ihr alle Fahrzeug-Missionen im Krankenwagen, Feuerwehrwagen und Polizeiwagen (bzw. in diversen anderen Einsatzfahrzeugen) abschließen. Diese solltet ihr so früh wie möglich im Spielverlauf und bei jeder Freischaltung einer neuen Insel absolvieren. Später werden euch sonst verfeindete Gangs immer mal wieder das Leben schwer machen, wenn sie euch etwa aus Fahrzeugen ziehen oder sie zu Klump schießen.

Sanitäter-Mission bis Level 12: Macht ihr am besten direkt bei Spielstart in Portland. Dies ist der einzige Zeitpunkt, wo euch noch keine Gang jagt. Wird nach der Mission „Sayonara Salvatore“ nahezu unmöglich, da die Mafiosi euren Krankenwagen mit ihren Schrotflinten zur Explosion bringen. Absolviert sie dann lieber in Staunton Island oder Shoreside Vale.

Macht ihr am besten direkt bei Spielstart in Portland. Dies ist der einzige Zeitpunkt, wo euch noch keine Gang jagt. Wird nach der Mission „Sayonara Salvatore“ nahezu unmöglich, da die Mafiosi euren Krankenwagen mit ihren Schrotflinten zur Explosion bringen. Absolviert sie dann lieber in Staunton Island oder Shoreside Vale. 60 Feuerwehrmissionen: 20 Feuerwehrmissionen auf jeder Insel absolvieren. Dies muss nicht am Stück geschehen.

20 Feuerwehrmissionen auf jeder Insel absolvieren. Dies muss nicht am Stück geschehen. 60 Bürgerwehrmission: 20 Bürgerwehrmissionen auf jeder Insel absolvieren. Dies muss nicht am Stück geschehen.

Hierfür müsst ihr alle 100 versteckten Päckchen in Liberty City finden. Im verlinkten Guide oder im folgenden Video seht ihr alle Fundorte der Päckchen:

Verpassbare Trophäe!

Hierfür müsst ihr 100% Spielabschluss im Statistik-Menü von GTA 3 erreichen. Diese Trophäe ist verpassbar, da einige Story-Missionen nicht mehr verfügbar sind, wenn ihr sie nicht entsprechend priorisiert und bestimmte Missionen von NPCs vor denen anderer angeht. Merkt euch hier als wichtigste Faustregel, die Missionen in der Priorität Luigi → Joey → Toni → Salvatore → Asuka → Kenji → Ray → Donald → Catalina zu absolvieren. Alle weiteren Infos findet ihr ganz oben in diesem Guide bei der 100%-Checkliste.

