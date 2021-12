Um der Grove Street Gang den Respekt zu verschaffen, den sie verdient, könnt ihr mit CJ in der GTA San Andreas Definitive Edition die Graffiti-Mission abschließen und insgesamt 100 Graffitis von verfeindeten Gangs übersprühen. An dieser Stelle zeigen wir euch auf der Karte und im Video alle Fundorte der Tags und die Belohnungen.

Grand Theft Auto: San Andreas Facts

Fundorte aller 100 Graffitis (GTA San Andreas Definitive Edition)

Was in GTA 3 und GTA Vice City die versteckten Päckchen waren, sind in Los Santos die 100 Graffitis, die ihr mit einer Spraydose übersprühen sollt. Relativ zu Spielbeginn werdet ihr in Sweets Mission „Tagging Up Turf“ an diese Aufgabe herangeführt und übersprüht hier auch direkt schon die ersten 6 Graffitis. Die restlichen 94 Tags müsst ihr dann aber selber finden.

Für die Aufgabe benötigt ihr eine Spraydose mit genug „Munition“. Betretet dafür CJs Haus und geht in den ersten Stock. Im Zimmer rechts findet ihr hier immer Nachschub. Speichert zwischendurch das Spiel, verlasst das Haus und betretet es wieder, damit die Dose respawnt und ihr sie erneut für mehr Munition aufnehmen könnt. Für alle 100 Graffitis benötigt ihr ca. 5.000 Einheiten Farbe.

Die Graffitis befinden sich ausschließlich im Stadtgebiet von Los Santos und sind von Beginn an zugänglich. Beachtet, dass ihr einen Fahndungsstern erhaltet, wenn ihr in der Nähe eines Polizisten sprüht. In der Nähe von feindlichen Gangs, greifen die Mitglieder euch ebenfalls beim Sprühen an. Alle 100 Graffitis sind nötig, wenn ihr 100% Spielabschluss in GTA San Andreas erreichen wollt.

Auf der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte aller 100 Tags markiert:

Belohnungen für die Graffiti-Mission

Für das Übersprühen eines Graffitis erhaltet ihr immer etwas Respekt .

. Habt ihr alle 100 Graffitis übersprüht, tragen die Gangmitglieder der Grove Street fortan bessere Waffen (Messer, Desert Eagle und MP5).

(Messer, Desert Eagle und MP5). In der Küche von CJs Haus spawnen eine AK-47, Tec-9 (MP), abgesägte Schrotflinte und Molotowcocktails.

Weil die Graffitis teilweise gut versteckt sind und eine Karte allein hier nicht immer ausreicht, schaut am besten ins folgende Video, wo wir euch alle 100 Fundorte der Graffitis ganz genau zeigen:

Timecodes:

0:00 - #1-6 (Automatisch während Mission „Tagging up Turf“)

1:44 - #7

2:14 - #8

2:46 - #9

3:25 - #10

4:05 - #11

4:37 - #12

5:07 - #13

5:48 - #14

6:18 - #15

6:59 - #16

7:26 - #17

7:53 - #18

8:23 - #19

8:53 - #20 & 21

9:42 - #22

10:14 - #23

10:47 - #24

11:19 - #25

11:54 - #26

12:25 - #27

12:57 - #28

13:25 - #29

14:00 - #30

14:39 - #31

15:08 - #32

15:33 - #33

16:06 - #34

16:32 - #35

16:59 - #36

17:40 - #37

18:09 - #38

18:34 - #39

19:15 - #40

19:43 - #41

20:23 - #42

20:50 - #43

21:13 - #44

21:41 - #45

22:08 - #46

22:41 - #47

23:08 - #48

23:34 - #49

24:07 - #50

24:54 - #51

25:22 - #52

25:55 - #53

26:20 - #54

26:47 - #55

27:18 - #56

27:43 - #57

28:28 - #58

29:11 - #59

29:39 - #60

30:08 - #61

30:36 - #62

31:09 - #63

31:41 - #64

32:14 - #65

32:47 - #66

33:16 - #67

33:42 - #68

34:08 - #69

34:40 - #70

35:08 - #71

35:37 - #72

36:03 - #73

36:31 - #74

37:09 - #75

37:38 - #76

38:14 - #77

38:51 - #78

39:19 - #79

39:49 - #80

40:20 - #81

40:44 - #82

41:12 - #83

41:40 - #84

42:12 - #85

42:42 - #86

43:05 - #87

43:33 - #88

44:00 - #89

44:33 - #90

45:06 - #91

45:39 - #92

46:13 - #93

46:36 - #94

47:04 - #95

47:27 - #96

47:54 - #97

48:25 - #98

48:58 - #99

49:27 - #100

