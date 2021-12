In der GTA Vice City Definitive Edition könnt ihr 15 verschiedene Läden ausrauben und euch so schnelles Geld verdienen. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller 15 Geschäfte zum Ausrauben auf der Karte und im Video.

Grand Theft Auto: Vice City Facts

Fundorte aller 15 Geschäfte für Überfälle (GTA Vice City)

Sofern ihr eine Schusswaffe bei euch tragt, könnt ihr auf der Karte von Vice City 15 verschiedene Läden betreten und einen Überfall starten. Dafür müsst ihr die Waffe auf den Verkäufer an der Theke richten und dann warten, bis vor ihm die Geldbündel erscheinen. Je länger ihr wartet, desto mehr Geld erscheint, desto höher steigt allerdings auch euer Fahndungslevel an.

Die Beute und Fahndungssterne steigen wie folgt an:

1. Geldbündel - 100 Dollar (Kein Stern)

2. Geldbündel - 150 Dollar (Ein Stern)

3. Geldbündel - 400 Dollar (Zwei Sterne)

4. Geldbündel - 1.000 Dollar (Drei Sterne)

Sofern ihr 100% Spielabschluss in den Statistiken erreichen wollt, müsst ihr alle 15 Läden erfolgreich überfallen. Dabei reicht es aus, wenn ihr nur das erste Geldbündel einsammelt. Daraufhin gilt der Laden für die Statistik als ausgeraubt. Achtet dafür auf den entsprechenden Eintrag im Statistik-Menü.

Tipp: Sobald ihr den Verkäufer nicht mehr bedroht, also nicht mehr mit der Waffe auf ihn zielt, wird dieser sofort den Alarm auslösen. Dabei bekommt ihr dann direkt 2 Fahndungssterne. Wollt ihr das verhindern, solltet ihr auf das Spawnen des ersten Geldbündels warten und dann den Verkäufer erschießen. Ihr bekommt dann höchsten einen, manchmal aber auch keinen Fahndungsstern. Auf diese Weise könnt ihr alle 15 Läden für 100% schnell hintereinander weg ausrauben, ohne zu viel Stress mit der Polizei zu bekommen.

Auf der folgenden Karte haben wir euch die Standorte aller 15 Läden in GTA Vice City markiert:

Im folgenden Video zeigen wir euch die Standorte der Geschäfte ebenfalls und zudem überfallen wir dort auch jeden Laden. Unter dem Video findet ihr Timecodes und die Namen der Läden entsprechend der Nummerierung auf der Karte oberhalb.

GTA Vice City: Fundorte aller 15 Läden für Überfälle Abonniere uns

auf YouTube

Timecodes:

0:00 - #1 Bunch of Tools (Washington Beach)

0:48 - #2 Juwelier (Vice Point)

1:17 - #3 Apotheke (Vice Point)

1:47 - #4 Supermarkt (Vice Point)

2:19 - #5 Gash (North Point Mall)

3:05 - #6 Tooled Up (North Point Mall)

3:32 - #7 Vinyl Countdown (North Point Mall)

4:05 - #8 Juwelier (North Point Mall)

4:42 - #9 Juwelier (Downtown)

5:10 - #10 Apotheke (Downtown)

5:36 - #11 Ryton Aide (Little Haiti)

6:07 - #12 Laundromat (Little Havana)

6:32 - #13 Robina's Cafe Cubano (Little Havana)

6:58 - #14 Screw This (Little Havana)

7:29 - #15 Calleggi Delicatessen Restaurant (Little Havana)

Bist du der ultimative GTA-Fanboy?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).