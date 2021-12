In der GTA Vice City Definitive Edition dürft ihr mit Sunshine Autos euer eigenes Autohaus erwerben und könnt 24 verschiedene Fahrzeuge bei der Garage abliefern, um exklusive Autos im Ausstellungsraum und mehr Umsatz freizuschalten. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte für alle 4 Autolisten.

Grand Theft Auto: Vice City Facts

Alle Fahrzeuglisten bei Sunshine Autos abschließen (GTA Vice City)

Sunshine Autos gehört zu den käuflichen Immobilien in GTA Vice City. Zunächst müsst ihr allerdings in der Story voranschreiten und die Vercetti-Mission „Fette Beute“ abschließen, damit ihr Unternehmen im Spiel kaufen könnt. Anschließend könnt ihr Sunshine Autos im Stadtteil Little Havana für 50.000 Dollar erwerben.

Hinter dem Autohaus findet ihr dann nahe des Startpunkts der Straßenrennen eine Garage mit einer Fahrzeugliste daneben. Wenn ihr bereits die Import-Export-Garagen in GTA 3 gefüllt habt, dann wisst ihr schon, was euch erwartet.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Standort der Garage bei Sunshine Autos und die Fundorte für alle 24 Fahrzeuge auf der Liste:

Insgesamt gibt es vier Listen mit je sechs Autos, die ihr nacheinander abliefern sollt. Erst wenn eine Liste komplett abgeschlossen ist, wird die nächste Liste aktiv. Nach jeder Liste schaltet ihr ein neues Fahrzeug frei, das dann im Ausstellungsraum von Sunshine Autos im Erdgeschoss bzw. 1. Stock spawnt. Zudem steigt der Umsatz, den Sunshine Autos generiert, mit jeder abgeschlossenen Liste an.

Die Belohnungen sehen wir folgt aus:

1. Liste abgeschlossen: Exklusives Fahrzeug Deluxo und 1.500$ Umsatz pro Tag.

Exklusives Fahrzeug Deluxo und 1.500$ Umsatz pro Tag. 2. Liste abgeschlossen: Exklusives Fahrzeug Sabre Turbo und 4.000$ Umsatz pro Tag.

Exklusives Fahrzeug Sabre Turbo und 4.000$ Umsatz pro Tag. 3. Liste abgeschlossen: Exklusives Fahrzeug Sandking und 6.500$ Umsatz pro Tag.

Exklusives Fahrzeug Sandking und 6.500$ Umsatz pro Tag. 4. Liste abgeschlossen: Exklusives Fahrzeug Hotring Racer und 9.000$ Umsatz pro Tag. Der Hotring Racer eignet sich übrigens als perfektes Auto für die Straßenrennen.

Sofern ihr 100% Spielabschluss im Spiel erreichen wollt, müsst ihr alle 24 Fahrzeuge bei Sunshine Autos abliefern. Zudem schaltet ihr mit „Grand Theft Auto“ eine der Trophäen und Erfolge frei, wenn alle Listen abgehakt sind.

1. Liste

Blista Compact

Ab 0:37 im Video

Fundort: Fährt oft in Ocean Beach herum.

Esperanto

Ab 1:07 im Video

Fundort: Fährt oft in Downtown herum.

Idaho

Ab 1:34 im Video

Fundort: Fährt oft in Little Haiti herum.

Landstalker

Ab 2:07 im Video

Fundort: In der Auffahrt der nordwestlichen Villa auf Starfish Island.

Rancher

Ab 2:42 im Video

Fundort: Fährt oft in Vice Point herum.

Stallion

Ab 3:12 im Video

Fundort: Fährt oft in Little Haiti herum.

2. Liste

Admiral

Ab 4:22 im Video

Fundort: In der Auffahrt der westlichsten Villa auf Starfish Island.

Sabre

Ab 5:13 im Video

Fundort: Fährt oft in Downtown herum.

Sentinel

Ab 5:46 im Video

Fundort: Im Austellungsraum von Sunshine Autos.

Stretch-Limo

Ab 6:21 im Video

Fundort: Teilt sich einen Spawnpunkt mit einem Admiral beim Vercetti-Anwesen. Sollte der Admiral dort sein, zerstört ihn, entfernt euch etwas und schaut dann nach, ob die Stretch-Limo oder erneut der Admiral gespawnt ist. Wendet die Methode dann so lange an, bis ihr Glück habt.

Virgo

Ab 8:45 im Video

Fundort: Fährt oft rund um Sunshine Autos herum.

Washington

Ab 9:10 im Video

Fundort: Fährt oft in Ocean Beach herum.

3. Liste

Banshee

Ab 10:25 im Video

Fundort: In der Auffahrt der Villa mit dem Rockstar-Pool auf Starfish Island.

Cheetah

Ab 10:53 im Video

Fundort: In der Auffahrt der östlichsten Villa auf Starfish Island.

Comet

Ab 11:22 im Video

Fundort: In der Garage der nordöstlichen Villa auf Starfish Island.

Infernus

Ab 11:53 im Video

Fundort: Vor dem Vercetti-Anwesen.

Phoenix

Ab 12:22 im Video

Fundort: In der Garage bei einer der nördlichen Villen auf Starfish Island.

Stinger

Ab 13:03 im Video

Fundort: In der Auffahrt einer der zentralen Villen auf Starfish Island.

4. Liste

Mr. Whoopee

Ab 14:27 im Video

Fundort: Ihr müsst die Cherry-Popper-Eiscremefabrik kaufen, dann spawnt nach der Zwischensequenz ein Mr. Whoopee dort.

Pizza Boy

Ab 15:14 im Video

Fundort: Bei jeder Pizza-Stack-Filiale. Am nächsten befindet sich jene in Little Haiti.

Caddy

Ab 15:43 im Video

Fundort: Außerhalb und innerhalb des Leaf-Links-Golfclub.

Baggage Handler

Ab 16:20 im Video

Fundort: Auf dem Flughafengelände im Südwesten.

Cuban Hermes

Ab 16:55 im Video

Fundort: Fährt oft in Little Havana herum.

Voodoo

Ab 17:23 im Video

Fundort: Fährt oft in Little Haiti herum und ein Voodoo parkt auch immer vor dem Haus von Auntie Poulet.

