In Hogwarts Legacy könnt ihr 20 Überreste Alter Magie finden, um dadurch weitere Magiebalken freizuschalten. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Orte mit Alter Magie auf detaillierten Kartenausschnitten.

Alle 20 Überreste Alter Magie finden

Bevor ihr die Orte Alter Magie aufsuchen könnt, müsst ihr zuvor die 23. Hauptmission „Percival Rackhams Prüfung“ abschließen. Erst nach dieser Quest erscheinen die Überreste Alter Magie auf der Karte.

Durch das Sammeln der Magiespuren meistert ihr nach und nach die entsprechenden Erkundungsherausforderungen im Spielmenü und schaltet mehr Kapazität für eure Magieanzeige wie folgt frei:

2 Überreste: 1. zusätzlicher Magiebalken

8 Überreste: 2. zusätzlicher Magiebalken

20 Überreste: 3. zusätzlicher Magiebalken

Wollt ihr Hogwarts Legacy zu 100% abschließen und auch alle Trophäen und Erfolge freischalten, müsst ihr alle Orte Alter Magie finden. Ihr müsst dabei immer mit der entsprechenden Magiequelle interagieren und dann drei Orbs in der Nähe der Quelle einsammeln, um die Aktivität abzuschließen. Bei der Quelle zeigen euch Linien jeweils die Richtung an, in der die Orbs zu finden sind.

Tipp: Ihr könnt euch diese Sammelaufgabe ungemein erleichtern, wenn ihr euren Revelio, um die Umrisse der Orbs schneller ausfindig zu machen. Ihr könnt euch diese Sammelaufgabe ungemein erleichtern, wenn ihr euren Besen einsetzt. Dadurch könnt ihr leicht und schnell zu vielen Orbs fliegen, die oft an höher gelegenen Orten versteckt sind. Nutzt auch immer wieder, um die Umrisse der Orbs schneller ausfindig zu machen.

Im Folgenden zeigen wir euch die genauen Fundorte aller 20 Orte Alter Magie auf Karten. Sie sind nicht verpassbar und ihr könnt sie alle auch noch nach Ende der Story abschließen.

Verbotener Wald (2 Überreste)

Ort Alter Magie #1

Ort Alter Magie #2

Tal von Hogsmeade (1 Überrest)

Ort Alter Magie #3

Region nördlich von Hogwarts (1 Überrest)

Ort Alter Magie #4

Tal von Hogwarts (6 Überreste)

Ort Alter Magie #5

Ort Alter Magie #6

Ort Alter Magie #7

Ort Alter Magie #8

Ort Alter Magie #9

Ort Alter Magie #10

Feldcroft-Region (4 Überreste)

Ort Alter Magie #11

Ort Alter Magie #12

Ort Alter Magie #13

Ort Alter Magie #14

Poidsear-Küste (2 Überreste)

Ort Alter Magie #15

Ort Alter Magie #16

Marunweem-See (2 Überreste)

Ort Alter Magie #17

Ort Alter Magie #18

Kap am Herrenhaus (1 Überrest)

Ort Alter Magie #19

Cragcroftshire (1 Überrest)

Ort Alter Magie #20

