Für die Herausforderung „Lasse Ballons zerplatzen“ in Hogwarts Legacy müsst ihr 32 Sets aus Ballons finden und sie platzen lassen. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Ballonsätze auf der Karte.

Alle 32 Ballonsätze zerplatzen lassen

Auf der Karte von Hogwarts Legacy schweben insgesamt 32 Sets aus jeweils 5 Ballons, insgesamt umfasst diese Sammelaufgabe also 160 Ballons. Um sie abzuschließen, müsst ihr zunächst euren Besen freischalten. Denn um die Ballons zerplatzen zu lassen, müsst ihr durch sie hindurch fliegen.

Wenn ihr auf der Karte ganz herauszoomt, könnt ihr in der Übersicht für jede Region sehen, wie viele Ballonsätze es hier gibt und wie viele ihr schon gefunden habt. Sie werden leider nicht auf der Karte markiert, was die Suche zusätzlich erschweren kann. Die 5 Ballons sind pro Satz sind entweder in einem Bereich gestreut oder in einer Linie angeordnet, die ihr abfliegen könnt.

Beachtet auch, dass ihr vier der Ballonsätze automatisch im Verlauf von Madam Kogawas Aufgaben platzen lassen müsst. Außerhalb ihrer Aufgaben könnt ihr sie nicht erreichen. Im Menü unter Herausforderungen → Erkundung könnt ihr euch nach dem Finden der Ballons nach und nach Belohnungen in Form von neuen Besen abholen:

Im Folgenden listen wir euch die genauen Fundorte aller Ballons nach Region unterteilt auf, damit ihr sie schnell abfliegen und platzen lassen könnt.

Sumpf an der Nordfurt (2 Ballonsätze)

Ballonsatz #1

Ballonsatz #2

Tal von Hogsmeade (1 Ballonsatz)

Ballonsatz #3

Region nördlich von Hogwarts (1 Ballonsatz)

Ballonsatz #4

Region südlich von Hogwarts (5 Ballonsätze)

Ballonsatz #5

Ballonsatz #6

Ballonsatz #7

Ballonsatz #8

Ist nur während Madam Kogawas Aufgabe 1 auf der Karte zu finden und wird euch dann auch markiert.

Ballonsatz #9

Ist nur während Madam Kogawas Aufgabe 1 auf der Karte zu finden und wird euch dann auch markiert.

Tal von Hogwarts (7 Ballonsätze)

Ballonsatz #10

Ballonsatz #11

Ballonsatz #12

Ballonsatz #13

Ballonsatz #14

Ballonsatz #15

Ist nur während Madam Kogawas Aufgabe 2 auf der Karte zu finden und wird euch dann auch markiert.

Ballonsatz #16

Ist nur während Madam Kogawas Aufgabe 2 auf der Karte zu finden und wird euch dann auch markiert.

Feldcroft-Region (6 Ballonsätze)

Ballonsatz #17

Ballonsatz #18

Ballonsatz #19

Ballonsatz #20

Ballonsatz #21

Ballonsatz #22

Küstenhöhle (1 Ballonsatz)

Ballonsatz #23

Poidsear-Küste (3 Ballonsätze)

Ballonsatz #24

Ballonsatz #25

Ballonsatz #26

Marunweem-See (1 Ballonsatz)

Ballonsatz #27

Kap am Herrenhaus (2 Ballonsätze)

Ballonsatz #28

Ballonsatz #29

Cragcroftshire (2 Ballonsätze)

Ballonsatz #30

Ballonsatz #31

Clagmar-Küste (1 Ballonsatz)

Ballonsatz #32

