In Hogwarts Legacy könnt ihr 16 verschiedene Zutaten finden, die ihr vor allem zur Herstellung von Zaubertränken benötigt. Damit ihr nicht lange suchen müsst, zeigen wir euch an dieser Stelle die Fundorte aller Zutaten, Pflanzen und Monster-Gegenstände im Spiel.

Fundorte aller 16 Zutaten

Im Spielmenü unter dem Punkt „Sammlungen“ werden in der Kategorie „Zutaten“ 16 Materialien gelistet. Dazu gehören Pflanzen, Gegenstände von magischen Wesen und Monstern sowie sonstige Gewächse.

Viele der Zutaten könnt ihr einfach bei Händlern in Hogsmeade kaufen. Da das auf Dauer aber etwas teuer werden kann, solltet ihr eher das Saatgut für Pflanzen kaufen und sie selber anbauen oder aber die Augen in der Spielwelt offen halten, denn so ziemlich alle Ressourcen könnt ihr auch so in versteckten Ecken finden.

Im Folgenden listen wir euch Infos zu allen 16 Zutaten auf und geben euch beispielhafte Fundorte für die Ressourcen mit an.

Blutegelsaft

Wird benötigt für: Maxima-Trank, Donnergebräu

Maxima-Trank, Donnergebräu Fundorte: 5 Stück könnt ihr für je 150 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Lauft am Ufer des Sees rund um Hogwarts entlang, um viel Blutegelsaft zu finden. Am Seeufer rund um Hogwarts fidnet ihr viel Butegelsaft (Bildquelle: Screenshot GIGA)



Diptamblätter

Wird benötigt für: Mega-Power-Trank

Mega-Power-Trank Fundorte: 2 Stück könnt ihr für je 100 Gold beim Laden „Die Magische Rübe“ im Westen von Hogsmeade kaufen. Ihr könnt Diptam an einem Pflanztisch mit kleinem Topf anbauen. Die Anbauzeit beträgt 10 Minuten. Wenn ihr noch keinen eigenen Pflanztisch im Raum der Wünsche habt, könnt ihr einem im Gewächshaus südöstlich in Hogwarts finden.



Eier einer Aschwinderin

Wird benötigt für: Edurus-Trank

Edurus-Trank Fundorte: 5 Stück könnt ihr für je 150 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Die Eier findet ihr zum Beispiel in der Feldcroft-Region ganz im Osten der Karte. Beispielhafter Fundort von Eiern der Aschwinderin (Bildquelle: Screenshot GIGA)



Florfliegen

Wird benötigt für: Fokustrank, Felix Felicis

Fokustrank, Felix Felicis Fundorte: 5 Stück könnt ihr für je 100 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Ein paar Florfliegen könnt ihr am nördlichsten Punkt des Sumpfes an der Nordfurt direkt beim Schnellreisepunkt finden. Beispielhafter Fundort von Florfliegen (Bildquelle: Screenshot GIGA)



Flussgras

Wird benötigt für: Fokustrank, Felix Felicis

Fokustrank, Felix Felicis Fundorte: 2 Stück könnt ihr für je 150 Gold beim Laden „Die Magische Rübe“ im Westen von Hogsmeade kaufen. Ihr könnt das Saatgut für Flussgras für 350 Gold bei „Die Magische Rübe“ kaufen und an einem Pflanztisch mit großem Topf anbauen. Die Anbauzeit beträgt 15 Minuten. Einen Pflanztisch mit großem Topf könnt ihr für 1.000 Gold bei „Wälzer und Schriftrollen“ im Süden von Hogsmeade kaufen.



Hauben Hüpfender Giftpilze

Wird benötigt für: Unsichtbarkeitstrank

Unsichtbarkeitstrank Fundorte: 5 Stück könnt ihr für je 150 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Diese Pilze könnt ihr nahezu überall finden. Beispielsweise direkt nördlich von Hogwarts. Beispielhafter Fundort von Hauben Hüpfender Giftpilze (Bildquelle: Screenshot GIGA)



Hauch der Toten

Wird benötigt für: Donnergebräu

Donnergebräu Fundorte: 5 Stück könnt ihr für je 100 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Dieses Item gibt es als Beute von Inferi (Untote). Ein Inferi-Versteck findet ihr südlich von Hogwarts entlang des Flusses beim Ort Keenbridge. Fundort eines Inferi-Verstecks (Bildquelle: Screenshot GIGA)



Horklumpsaft

Wird benötigt für: Mega-Power-Trank

Mega-Power-Trank Fundorte: 5 Stück könnt ihr für je 50 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Horklumpsaft wächst in dunklen Ecken. Auf dem Bild unterhalb haben wir euch den Eingang zur Horklump Hollow Höhle nördlich von Hogsmeade markiert, in der ihr sehr viel Horklumpsaft finden könnt. In dieser Höhle findet ihr viel Horklumpsaft (Bildquelle: Screenshot GIGA)



Knöterichzweig

Wird benötigt für: Unsichtbarkeitstrank

Unsichtbarkeitstrank Fundorte: 2 Stück könnt ihr für je 150 Gold beim Laden „Die Magische Rübe“ im Westen von Hogsmeade kaufen. Ihr könnt das Saatgut für Knöterichzweige für 350 Gold bei „Die Magische Rübe“ kaufen und an einem Pflanztisch mit kleinem Topf anbauen. Die Anbauzeit beträgt 10 Minuten. Wenn ihr noch keinen eigenen Pflanztisch im Raum der Wünsche habt, könnt ihr einem im Gewächshaus südöstlich in Hogwarts finden.



Malvenkraut

Wird benötigt für: Prüfungen Merlins

Prüfungen Merlins Fundorte: 2 Stück könnt ihr für je 100 Gold beim Laden „Die Magische Rübe“ im Westen von Hogsmeade kaufen. Ihr könnt das Saatgut für Malvenkraut für 200 Gold bei „Die Magische Rübe“ kaufen und an einem Pflanztisch mit kleinem Topf anbauen. Die Anbauzeit beträgt 10 Minuten. Wenn ihr noch keinen eigenen Pflanztisch im Raum der Wünsche habt, könnt ihr einem im Gewächshaus südöstlich in Hogwarts finden.



Mondstein

Wird benötigt für: Beschwörung von Objekten im Raum der Wünsche

Beschwörung von Objekten im Raum der Wünsche Fundorte: Mondsteinfindet ihr an sehr vielen Orten überall auf der Karte. Auf dem Bild unten haben wir euch einen beispielhaften Fundort markiert. Beispielhafter Fundort von Mondstein (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schrumpelfeige

Wird benötigt für: Donnergebräu

Donnergebräu Fundorte: 2 Stück könnt ihr für je 150 Gold beim Laden „Die Magische Rübe“ im Westen von Hogsmeade kaufen. Ihr könnt das Saatgut für Schrumpelfeige für 450 Gold bei „Die Magische Rübe“ kaufen und an einem Pflanztisch mit mittelgroßem Topf anbauen. Die Anbauzeit beträgt 12 Minuten. Einen Pflanztisch mit mittelgroßem Topf könnt ihr für 750 Gold bei „Wälzer und Schriftrollen“ im Süden von Hogsmeade kaufen.



Spinnenfangzahn

Wird benötigt für: Maxima-Trank

Maxima-Trank Fundorte: 5 Stück könnt ihr für je 50 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Die Fangzähne von Spinnen bekommt ihr am besten in Spinnenverstecken. Ihre Verstecke findet ihr vor allem im verbotenen Wald nördlich von Hogwarts. Nördlich von Hogwarts gibt es viele Spinnenverstecke (Bildquelle: Screenshot GIGA)



Straßenköterfell

Wird benötigt für: Edurus-Trank

Edurus-Trank Fundorte: 5 Stück könnt ihr für je 50 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Straßenköter kommen als Gegner an vielen Stellen im Spiel vor. Einen beispielhaften Fundort eines solchen Wolfes im verbotenen Wald haben wir euch auf dem Bild unten markiert. Von solchen Wölfen bekommt ihr Straßenköterfell (Bildquelle: Screenshot GIGA)



Sumpfkrattler-Zunge

Wird benötigt für: Fokustrank

Fokustrank Fundorte: 5 Stück könnt ihr für je 100 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Sumpfkrattler könnt ihr bei einem Sumpfkrattler-Bau in großer Anzahl vorfinden. Solch einen Bau gibt es etwa im Nordwesten des Tals von Hogwarts. Standort eines Sumpfkrattler-Baus (Bildquelle: Screenshot GIGA)



Trollpopel

Wird benötigt für: Unsichtbarkeitstrank

Unsichtbarkeitstrank Fundorte: 5 Stück könnt ihr für je 100 Gold bei J. Pippins Zaubertränke-Laden im Westen von Hogsmeade kaufen. Trollpopel bekommt ihr als Beute von Trollen. In der Feldcroft-Region ganz im Westen der Karte findet ihr gleich zwei Trollverstecke nah beieinander. Standorte von Trollverstecken (Bildquelle: Screenshot GIGA)



