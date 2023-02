Der Feuervogel Phönix gehört zu den besonderen Tierwesen in Hogwarts Legacy, den ihr nur über eine bestimmte Quest erhalten könnt. An dieser Stelle zeigen wir euch, wie ihr den Phönix fangen könnt und gehen der Frage nach, ob ihr einen Phönix züchten könnt.

Phönix finden und fangen

Den majestätischen Phönix könnt ihr nicht einfach so in der Spielwelt finden. Stattdessen müsst ihr den Nebenmission von Hauself Deek im Raum der Wünsche folgen. Dazu gehören:

Hauselfenkummer: Wird nach der 32. Hauptmission „Ganz weit oben“ freigeschaltet.

Wird nach der 32. Hauptmission „Ganz weit oben“ freigeschaltet. Das Fohlen des Todes: Wird nach der 34. Hauptmission „Charles Rookwoods Prüfung“ freigeschaltet.

Wird nach der 34. Hauptmission „Charles Rookwoods Prüfung“ freigeschaltet. Phönixabflug: Wird nach der 40. Hauptmission „Prüfung von Niamh Fitzgerald“ freigeschaltet.

Während „Phönixabflug“ werdet ihr den Phönix automatisch im Missionsverlauf mit eurem Schnappsack fangen müssen. Folgt also einfach den Questmarkierungen und er wird am Ende euch gehören.

Kann man einen Phönix züchten?

Leider könnt ihr keinen Phönix züchten. Als einziges Tierwesen gibt es den Phönix nur einmal im Spiel. Es gibt nirgendwo einen Bau auf der Karte, wo ihr weitere Phönixe finden könntet. Der Phönix aus der Quest wird also euer einziges Exemplar bleiben.

Dementsprechend ist der Phönix auch nicht relevant für die Trophäe „Aus zwei mach mehr“, bei der ihr alle Tierwesen mindestens einmal züchten müsst. Der Phönix ist für dieses Achievement nicht relevant.

Ansonsten könnt ihr den Phönix wie jedes andere Tierwesen in eurem Gehege freilassen und ihn mit Bürste und Futter pflegen, damit er euch Material in Form von Phönixfedern hinterlässt, die ihr zum Verbessern von Ausrüstung verwenden könnt. Der Phönix ist übrigens nicht das einzige seltene Tierwesen. An anderer Stelle zeigen wir euch, wo ihr Einhörner finden könnt.

