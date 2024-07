Hogwarts Legacy: Tür-Rätsel mit Bildern & Zahlen lösen

In Hogwarts Legacy begegnet ihr frühzeitig ungewöhnlichen Tür-Rätseln, die mit Tieren, Zahlen, Bildern und Symbolen versehen sind. Doch wie lassen sich diese Rätsel lösen und welche Logik steckt dahinter? Hier erklären wir euch, wie ihr die Tür-Rätsel knacken könnt und geben eine detaillierte Anleitung zu ihrer Funktionsweise.

Bilder-Rätsel in Hogwarts Legacy lösen

Bereits zu Beginn in Hogwarts Legacy, nachdem ihr das erste Mal den Gemeinschaftsraum eures Hauses besichtigt habt, werdet ihr an diesen Türen vorbeikommen. Wenn ihr mit ihnen interagiert, erscheinen Zahlen in der Mitte. Außen herum seht ihr zudem zehn Tiersymbole und andere Bilder.

Um diese Türen-Rätsel lösen zu können, müsst ihr folgende Hinweise beachten:

Ihr müsst die Zahlen im Zentrum herauskriegen, die durch Fragezeichen und Tiersymbole verschleiert sind.

Addiert ihr die Zahlen, müssen sie die Summe im oberen und unteren Zentrum ergeben.

Die Tier- und Monstersymbole im Außenrahmen stehen jeweils für die Zahlen von 0 bis 9. Links unten beginnend mit der 0 und rechts unten endend mit der 9.

Habt ihr die Zahlen für die beiden Tiersymbole in der Mitte zugeordnet, könnt ihr die ersten beiden Zahlen addieren und wisst dann, wie die Differenz zur Zahl in der Mitte aussieht. Ordnet dann die fehlende Zahl dem entsprechenden Tiersymbol außen zu.

Schaut euch anschließend gut in der näheren Umgebung um. Hier gibt es zwei Wandmechanismen mit einem „?“ und einem „??“. Hier müsst ihr die entsprechenden Tiersymbole einstellen.

Daraufhin könnt ihr die Tür öffnen und den Raum oder Schatz dahinter plündern.

Auf dem folgenden Bild haben wir euch die erste Lösung des Rätsels dieser Art nochmal verdeutlicht:

Jedes Tiersymbol steht für eine bestimmte Zahl. So findet ihr die Rätsellösung schnell heraus (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In diesem Beispiel stellt die Spinne die Zahl 8 dar und die dreiköpfige Schlange die Zahl 3. Im oberen Zentrum könnt ihr jetzt die 1 und 8 addieren und wisst dadurch, dass das Fragezeichen für die 4 steht, damit die Summe 13 herauskommt. Gleicht ihr das mit den Tiersymbolen ab, müsst ihr nun beim Fragezeichen das Vogelwesen einstellen. Genauso verfahrt ihr dann mit dem Zahlrenrätsel im unteren Zentrum und stellt für das doppelte Fragezeichen das Monster für die Zahl 5 ein.

Habt ihr das Prinzip einmal verstanden, könnt ihr die restlichen Rätsel nach derselben Logik lösen. Die Herausforderung besteht dann nur noch darin, die Wandmechanismen in der näheren Umgebung zu finden. Hierbei hilft euch Revelio (Linke Richtungstaste drücken), um diese in der Umgebung hervorzuheben.

