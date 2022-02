Im Verlauf der Geschichte in Horizon Forbidden West kommt ihr in die Ortschaften „Pfeilhand“ und „Brennspeer“. Dort gibt es eine Nebenquest-Reihe die euch am Ende vor eine Entscheidung stellt. Sollt ihr Drakka oder Yarra als Wüsten-Kommandanten wählen? Wir verraten es euch.

Yarra oder Drakka wählen? - Das Tor der Besiegten

Um die Entscheidung treffen zu können und zur Nebenquest „Das Tor der Besiegten“ zu kommen, müsst ihr vorher in die Ortschaft „Pfeilhand“. Dort könnt ihr die Nebenmission „Jagd gegen Durst“ annehmen, hiermit startet die Questreihe.

Nachdem ihr die Mission absolviert habt, erhaltet ihr die kommende Quest „Die Wunde im Sand“. Danach bekommt ihr automatisch die oben angesprochene Mission „Das Tor der Besiegten“.

Die Nebenmission ist übrigens auch für alle Trophäen wichtig, falls ihr die Platin-Trophäe freischalten möchtet. Während der letzten Quest „Das Tor der Besiegten“ kommt es dann zu eurer Entscheidung. Wollt ihr Drakka oder Yarra als Wüsten-Kommandanten auswählen?

Das Tor der Besiegten - Belohnung & Konsequenzen

Eigentlich ist es egal, ob ihr Drakka oder Yarra als Wüsten-Kommandanten auswählt. Wenn ihr euch für eine Person entscheidet, müsst ihr gegen die andere Person im Kampf antreten. Es gibt keine Möglichkeit einer friedlichen Lösung.

Wichtig: Wenn ihr vor eurer Wahl jedoch die dritte Dialogsoption (unten rechts) wählt, appeliert Aloy daran, dass sie eigentlich zusammenarbeiten sollten. Dadurch verändert sich, dass die Gegneranzahl im kommenden Gefecht geringer ausfällt und es zu weniger Opfer innerhalb des Stammes kommt.

Die Belohnung am Ende der Mission bleibt jedoch immer gleich, egal wer am Ende die Leitung innehat: der sehr seltene „Feuersturm-Kriegerbogen“.

Wirkliche Konsequenzen gibt es eigentlich auch nicht. Zwar stirbt die nicht auserwählte Person, aber die darauffolgende Quest die ihr in Brennspeer annehmen könnt, verändert sich nicht. Nur der jeweils auserwählte Wüsten-Kommandant wird, je nach eurer Entscheidung, vor euch stehen. Selbst die Dialoge sind bei beiden gleich, egal wer überlebt.

Zerbrecht euch also nicht den Kopf über eure Wahl des Wüsten-Kommandantens, die Belohnung bleibt immer gleich und die darauffolgende Nebenmission ebenfalls.

Für wen habt ihr euch als Wüsten-Kommandanten entschieden? Drakka oder Yarra? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!