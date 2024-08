Illuminati-Zeichen: Bedeutung und Verwendung

Spätestens seit der US-amerikanischen Verfilmung des gleichnamigen Bestseller-Romans „Illuminati“ von Dan Brown kann jeder etwas mit dem Begriff „Illuminati“ anfangen. Auch in anderen Bereichen der Entertainment-Welt, zum Beispiel in der Rap-Musik wird der Begriff immer wieder erwähnt. Aber woher das Illuminati-Zeichen kommt, welche Bedeutungen das Symbol hat und wie man es per Tastatur eingeben kann, wissen die wenigsten. Hier erfahrt ihr alles Wichtige, was man zu dem mysteriösen Zeichen wissen muss.

Der Illuminatenorden wurde bereits 1776 von Adam Weishaupt in Ingolstadt ins Leben gerufen, um zehn Jahre später wieder verboten zu werden (Quelle: WDR.de). Problem war nämlich das Ziel: Nichts Geringeres als die Weltherrschaft schrieben sich die Illuminaten auf die Fahne. Heutzutage ist der Illuminaten-Ordner im Fokus vieler Verschwörungstheorien.

Woraus besteht das Illuminati-Zeichen: Auge oder Eule?

Zu jeder Weltverschwörungstheorie gehört natürlich ein fein ausgeklügeltes Symbolsystem. So sagt man auch den Illuminaten nach, dass sie sich bestimmter Zeichen und Symbole bedienen, um untereinander zu kommunizieren. Das bekannteste Symbol ist das Auge der Vorsehung – oder auch Allsehendes Auge – neben der Eule der Minerva – dem Symbol der Weisheit. Der moderne Mythos um das Illuminati-Zeichen hat seine Wurzeln in der Gründung des Illuminatenordens durch Adam Weishaupt in Bayern im Jahr 1776. Die Illuminaten setzten sich für Aufklärung, Vernunft und säkularen Humanismus ein und wollten den Einfluss von Religion und Aberglauben auf die Gesellschaft verringern. Obwohl der Orden nur etwa ein Jahrzehnt aktiv war, wurde das Symbol des Auges der Vorsehung mit den Illuminaten in Verbindung gebracht und erhielt dadurch eine neue, mysteriöse Bedeutung

Das Illuminati-Zeichen, oft dargestellt als ein Dreieck mit einem Auge in der Mitte, wird auch als „Auge der Vorsehung“ oder „Allsehendes Auge“ bezeichnet. Es hat eine lange und komplexe Geschichte, die weit vor der Gründung des Geheimbundes der Illuminaten im 18. Jahrhundert zurückreicht. Ursprünglich war das Auge der Vorsehung ein religiöses Symbol, das die Allwissenheit und das wachsame Auge Gottes repräsentierte.

Das Auge in einem Dreieck wird häufig von Strahlen umgeben dargestellt und symbolisiert göttliche Erleuchtung und Schutz. Dieses Symbol tauchte bereits in der antiken ägyptischen Ikonographie als Auge des Horus auf, das ebenfalls Schutz, königliche Macht und Gesundheit symbolisierte.

Die vereinfachte Darstellung des Allsehenden Auges in der Pyramide ist das Dreieck, das man mit den Daumen und Zeigefingern beider Hände ganz einfach nachmachen kann. Einige bezeichnen dieses Symbol auch als das Auge Gottes, das Auge alles sieht und über allem thront. Im Kontext der klassischen Religionen wie Judentum oder Christentum ist das Auge Gottes gleichbedeutend mit der Allgegenwart Gottes. Es lassen sich bereits in der Bibel Verbindungen zwischen Auge und Omnipräsenz feststellen. Das Auge der Vorsehung in seiner Bedeutung als Auge Gottes wird ebenfalls in einem Dreieck dargestellt, das die Bedeutung der Dreifaltigkeit hat.

Weitere Zeichen des Illuminatenordens sind die Zahl 23 und das Ambigramm. Als Beispiel ein Bild vom Auge in der Pyramide:

Bildquell.e: Getty Images / noLimit46

Das Auge der Vorsehung: Illuminaten oder Freimaurer?

Das Auge der Vorsehung wird aber nicht nur als Symbol für die Allmacht Gottes verwendet. Die Freimaurer nutzten es ebenso als Symbol und zur Erkennung untereinander. Das Auge in der Pyramide trägt dabei die Bedeutung der sich enthüllenden Wahrheit und aufklärenden Wissenschaft. Es fordert zu Weisheit auf und wendet sich an das Gewissen. Die Illuminaten und die Freimaurer werden gerne gleich gesetzt - vor allem im Kontext von Verschwörungstheorien. Tatsächlich sind es aber zwei verschiedene Orden. Die Illuminati übernahmen von den Freimaurern bestimmte Strukturen wie die Loge oder das Gradsystem, aber ihr wesentlicher Unterschied besteht in dem politischen Programm: Die Illuminaten haben ein erklärtes politisches Programm, wohingegen die Freimaurer eher auf konfessionelle und philosophische Aspekte wert legen.

Kann ich das Illuminati-Zeichen per Tastatur eingeben?

Die Pyramide – abgeleitet vom Auge der Vorsehung – könnt ihr ganz einfach per Tastatur eingeben: Haltet die Alt-Taste gedrückt und gebt parallel 30 ein. Dann erscheint bei euch folgendes Bild: ▲

Das Illuminati-Zeichen in den Medien

In der Popkultur und in Verschwörungstheorien wird das Dreieck mit dem Auge oft als Symbol für eine geheime Elite dargestellt, die angeblich die Welt kontrolliert. Prominente Persönlichkeiten und Medienereignisse werden manchmal fälschlicherweise mit den Illuminaten in Verbindung gebracht, indem sie das „Handzeichen der Illuminaten“ – ein Dreieck, das mit den Händen geformt wird – verwenden. Dieses Handzeichen wird häufig als Beweis für eine geheime Zugehörigkeit zu den Illuminaten interpretiert, obwohl es meistens als künstlerischer Ausdruck oder Zufall gesehen werden sollte.

Der 2009 erschienene Film Illuminati ist der bekannteste, aber nicht der einzige Film, der direkt oder indirekt Bezug auf den Geheimbund nimmt. Auch in Lara Croft: Tomb Raider und dem deutschen Film 23 – Nichts ist so wie es scheint“ finden sich Anspielungen. In den sozialen Medien wie Facebook und X machen sich Nutzer schon länger einen Spaß aus den Verschwörungstheorien rund um die Illuminaten und finden das Dreieck so ziemlich überall. Auch Stars wie Lady Gaga, Beyoncé und Kanye West werden in den Fängen der Illuminaten vermutet. Hier einige Beispiele:

Zusammengefasst symbolisiert das Illuminati-Zeichen im historischen Kontext göttliche Vorsehung und Erleuchtung, während es in modernen Verschwörungstheorien und der Popkultur eine geheimnisvolle und oft missverstandene Bedeutung erlangt hat.

