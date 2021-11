In Jurassic World Evolution 2 müsst ihr Wissenschaftler rekrutieren und trainieren, damit sie euch bei der Erforschung neuer Gebäude und Dinosaurier helfen. Zudem schickt ihr sie auf Expeditionen und lasst sie eure Tiere heilen. Wir erklären euch, worauf ihr dabei achten müsst.

Fähigkeiten und Merkmale der Wissenschaftler erklärt

Die Wissenschaftler verfügen über zwei wesentliche Eigenschaften – Fähigkeiten und Merkmale. Die Fähigkeiten unterteilen sich in drei Typen:

- Logistik

- Genetik

- Wohlbefinden

Logistik benötigt ihr vor allem, um Gebäude und deren Erweiterungen zu erforschen. In der Kampagne von Jurassic World Evolution 2 werdet ihr hauptsächlich diese Fähigkeit verwenden. Spielt ihr wiederum Herausforderung oder Sandkasten, dann sind Genetik und Wohlbefinden die wichtigeren Skills.

Die Fähigkeit Genetik benötigen eure Wissenschaftler vor allem dann, wenn es um Erforschen von Genomen, Extrahieren von Fossilien und um Ausgrabungen geht. Wohlbefinden benötigt ihr vor allem bei der Erforschung von allem, was die Dinosaurier direkt betrifft, wie Krankheiten und bei der Heilung.

Wissenschaftler verfügen über verschiedene Merkmale, die sich zusätzlich auf die ihnen zugewiesenen Aufgaben auswirken. Sie bringen euch sozusagen zusätzliche Boni, wie zum Beispiel

Motiviert: Erhöht das Stresslimit um 4.

Erhöht das Stresslimit um 4. Generalistisch: Erhöht alle Fähigkeiten um 1.

Erhöht alle Fähigkeiten um 1. Schnellere Forschung: Verringert die Aufgabendauer für die Forschung um 50 %.

Verringert die Aufgabendauer für die Forschung um 50 %. Billigere Forschung: Senkt die Kosten für die Forschung um 30 %.

Senkt die Kosten für die Forschung um 30 %. Positiver Einfluss: Verringert die Aufgabendauer um 20 %, wenn mindestens ein weiterer Wissenschaftler zugewiesen ist.

Verringert die Aufgabendauer um 20 %, wenn mindestens ein weiterer Wissenschaftler zugewiesen ist. Saurierwohlspezialisierung: Erhöht Saurierwohl-Potential um 5 und die Saurierwohl-Fähigkeit um 3.

Erhöht Saurierwohl-Potential um 5 und die Saurierwohl-Fähigkeit um 3. Genetikspezialisierung: Erhöht das Genetikpotential um 5 und die Genetikfähigkeit um 3.

Die richtigen Wissenschaftler einstellen

In der Kampagne bietet es sich noch an, Wissenschaftler einzustellen, die alle drei Fähigkeiten durchschnittlich gut abdecken. Das sind die Generalisten. Spielt ihr aber Herausforderung oder Sandkasten, dann werdet ihr im späteren Verlauf des Spiels höhere Werte bei Genetik und Wohlbefinden benötigen.

Achtet deshalb bei der Rekrutierung der Wissenschaftler darauf, dass sie über Spezialisierungen auf bestimmte Fähigkeiten verfügen. Wissenschaftler mit einem Maximalert von sieben bis zehn bei Genetik oder Wohlbefinden werden euch am Ende viel mehr nutzen, als welche, die bei allen drei Skills maximal auf sechs Punkte kommen.

Die Eigenschaft Merkmale kann euch, wenn ihr sie richtig einsetzt, viel Geld und Zeit ersparen. Wir empfehlen euch, auf die Merkmale der Wissenschaftler zu achten, die entweder kostensenkend oder zeitsparend sind. Am Anfang des Spiels, wird das noch nicht so deutlich. Später aber, können die Einsparungen euren Park vor dem Bankrott retten.

Wissenschaftler trainieren

In Herausforderung, Chaostheorie und Kampagne müsst ihr das Wissenschaftlertraining erforschen um die Wissenschaftler trainieren zu können. Geht dafür zur Forschung und sucht bei Strukturen im unteren Strang.

Wissenschaftler verfügen bereits über eine Trainingsstufe. Die findet ihr unter der Angabe Training. Wenn eure Wissenschaftler bereits alle über eine Trainingsstufe von drei verfügen und ihr in der Forschung Wissenschaftlertraining 1 erforscht, dann werdet ihr diesen Mitarbeitern keine weiteren Trainingspunkte zuweisen können.

Wir empfehlen euch, immer zuerst die Spezialisierung auf Maximum zu leveln, bevor ihr die beiden verbliebenen Fähigkeiten trainiert.

Wissenschaftler richtig einsetzen und Stress verhindern

Wenn ihr Wissenschaftlern neue Aufgaben zuweist, dann versucht immer so wenige wie möglich einzusetzen. Zudem sollten ihre Werte den erforderlichen Wert so minimal wie nur möglich übersteigen, bzw. am besten genau entsprechen. Dadurch könnt ihr den Stress so gering wie möglich halten.

Pro erledigte Aufgabe steigt der Stress um einen Punkt. Wenn er das Maximum erreicht (die Balken werden schon vorher als Warnung rot dargestellt) und ihr setzt die Wissenschaftler weiter ein, dann werden sie unzufrieden und können euren Park sabotieren. Das ist für euch mit hohen Einbüßen und Kosten verbunden, deshalb ist es wichtig, die Wissenschaftler vorher ausruhen zu lassen.

Je mehr Wissenschaftler ihr einstellt, desto besser könnt ihr die Aufgaben auf sie verteilen. Bis zu 16 Wissenschaftler können euch in Jurassic World Evolution 2 unterstützen. Dafür braucht ihr zwei Personalzentren, die ihr mit den entsprechenden Erweiterungen ausstattet. Die dafür notwendige Erweiterung ist die Wissenschaftlerkapazität.