In Jurassic World Evolution 2 ist es wesentlich einfacher herauszufinden, welche Dinos mit welchen zusammenleben können, als noch im Vorgänger. Dafür muss man sie allerdings zunächst freischalten. Unsere Liste versorgt euch mit den notwendigen Informationen zur Kohabitation, Familie und Arten.

Jurassic World Evolution 2 Facts

Welche Dinos können mit welchen zusammenleben?

Sobald ihr das Genom eines Dinosauriers über 50 % erforscht habt, könnt ihr das Tier ausbrüten. Wenn ihr allerdings schon wenige Prozente des Genoms extrahiert habt, könnt ihr bereits die Details zum Saurier im Brutkasten einsehen. Dort sind aber nicht die Namen der Dinos aufgelistet, die in einem Gehege zusammenleben können, sondern die Familie bzw. die Arten.

Die entsprechenden Angaben findet ihr im zweiten Reiter unter „Mag“ und „Mag nicht“ (siehe Bild unten). Daraus ist aber nicht gleich ersichtlich, welche Dinosaurier gemeint sind. Die eigentlichen Namen der Tiere weichen nämlich teilweise komplett von den Bezeichnungen der Arten ab.

Platziert ihr aber Dinos in ein Gehege, die sich untereinander nicht verstehen, kommt es zu Problemen bei der Kohabitation. Das kann mit Kämpfen der Dinos und ihren Ausbrüchen enden, da der Komfort fällt. Wenn ihr also Gehege plant, müsst ihr das Zusammenleben der Dinos überprüfen.

Liste mit allen Dinos und ihren Arten

Die Information darüber, zu welcher Familie ein Tier gehört, seht ihr in der allgemeinen Datenbank der Dinosaurier. Dort tauchen die Tiere aber erst auf, nachdem ihr sie ausgebrütet habt. Dann sind sie auch im Modus Sandkasten verfügbar.

Für die Entscheidung, welches Genom ihr ausbrüten wollt, ist es in dem Moment aber schon zu spät. Zudem stimmen die Zuordnungen in Jurassic World Evolution 2 nicht immer mit den offiziellen in Dinosaurierenzyklopädien überein, sodass ihr auch auf diesem Wege nicht alle Antworten bekommt.

Um euch die Planung zu erleichtern und unnötiges Verkaufen von Dinos zu verhindern, haben wir für euch die folgende Tabelle erstellt. Hier findet ihr die Arten bzw. Familien der einzelnen Dinosaurier und ihre Zugehörigkeiten alphabetisch sortiert.

Hinweis: Die Liste enthält 65 von insgesamt 84 Dinosauriern. Wir arbeiten täglich daran, sie zu vervollständigen.