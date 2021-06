Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint in diversen Editionen am 22. November 2021 für PC, Mac und Konsolen. Dabei stellt die limitierte Collector's Edition natürlich das Highlight dar. Wir stellen euch alle Versionen vom LS 22 mit ihren Inhalten und Preisen etwas genauer vor.

LS 22 Collector's Edition: Inhalte und Preis

Preis: 69,99€

Wie in den vergangenen Jahren wird es auch beim Landwirtschafts-Simulator 22 wieder eine limitierte Collector's Edition geben. Diese enthält neben dem Spiel folgende Zusatzinhalte:

Collector's Box

Modding-Tutorials-DVD

3x A2-Poster

24x Hersteller-Sticker

USB-Rundumleuchte

Landwirtschafts-Simulator 22 (Collector's Edition) - [PC]

Die Rundumleuchte bildet das Highlight der Collector's Edition. Sie ist mit den Maschinen im Spiel verbunden. Aktiviert ihr also im Spiel Leuchten an Maschinen, fängt auch die Rundumleuchte an zu blinken, was zusätzlich für Atmosphäre sorgen soll.

Hinweis: Die Collector's Edition ist nur für die PC-Version vom LS 22 verfügbar. Mehr Infos zu den Die Collector's Edition istvom LS 22 verfügbar. Mehr Infos zu den Systemanforderungen der PC-Version , bekommt ihr im verlinkten Artikel.

Vorbestellerbonus für alle Editionen

Egal für welche Edition ihr euch entscheidet, erhaltet ihr als Vorbesteller das Zusatzpaket „Claas Xerion Saddle Trac Pack“. Dieses enthält folgende 5 Maschinen:

Claas Xerion 4200 Saddle Trac

Kaweco Xerion Saddle Trac Aufliegerfass

Kaweco Xerion Saddle Trac Aufbaufass

Kaweco Front-Andocksystem

Kaweco Opti-Ject 800

Day One Edition

Preis: 39,99€ (PC), 49,99€ (Konsolen)

Besteller der Day One Edition erhalten neben dem Spiel in jedem Fall die Inhalte des Vorbestellerbonus und zusätzlich den DLC „Mack Trucks Mack Black Anthem“, der ein Bonusfahrzeug enthält.

Landwirtschafts-Simulator 22: Day One Edition (exklusiv bei Amazon) - [PC]

Standard Edition und Cover

Preis: 39,99€ (PC), 49,99€ (Konsolen)

In der Standard-Edition und allen anderen Versionen vom LS 22 ziert je nach Region ein anderer Traktor das Cover des Spiels. In der deutschen Version präsentiert sich der Fendt 900 Vario auf dem Titelbild. In anderen Regionen ist es je nachdem der Case IH AFS Connect Magnum, der Massey Ferguson MF 8S oder der Zetor Crystal.

Landwirtschafts-Simulator 22 - [Playstation 5]

Welche Edition vom Landwirtschafts-Simulator 22 habt ihr im Auge? Schreibt es uns in den Kommentaren!

