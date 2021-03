In Pokémon GO hat die Legendäre Jahreszeit begonnen. Welche Auswirkungen das auf regionsexklusive Pokémon, Eier, Spezialforschungen, Raids und legendäre Monster hat, erklären wir euch im Artikel.

Wie lange dauert die Legendäre Jahreszeit in Pokémon GO?

Die Legendäre Jahreszeit begann am 1. März 2021 um 08.00 Uhr. Sie dauert drei Monate und endet am 1. Juni 2021 um 10.00 Uhr mitteleuropäische Zeit.

Welche Pokémon erscheinen in legendären Raids und Mega-Raids?

Drei legendäre Pokémon feiern in der Legendären Jahreszeit ihr Debüt in Pokémon GO: Boreos, Voltolos und Demeteros in der Tiergeistform. Wie genau ihr euch die drei begehrten Monster sichern könnt, ist bisher noch nicht bekannt. Weitere Details sollen aber schon in Kürze folgen.

Im Rahmen der Legendären Jahreszeit erwarten euch außerdem neue Spezialforschungen. Gemeinsam mit Professor Willow könnt ihr mehr über Boreos, Voltolos und Demeteros erfahren und euch Bonbons für die drei legendären Pokémon sichern.

Welche Pokémon können neu spawnen?

Mit der neuen Saison ändern sich auch jede Menge Spawn-Punkte. Dadurch könnt ihr einige Pokémon in neuen Lebensräumen entdecken. Dadurch wird es umso leichter, euren Pokédex zu vervollständigen. Folgende Änderungen sind bisher bekannt:

In der Nähe von Gewässern:

Mantax

Quabbel

In der Stadt:

Voltobal

Charmian

Grünflächen und Waldgebiete:

Hoppspross

Außerdem gibt es eine ganze Reihe von Pokémon, die exklusiv auf der Nord- oder Südhalbkugel der Erde erscheinen. Folgende Pokémon könnt ihr in unserer Hemisphäre entdecken:

Tangela

Wadribie

Glibunkel

Piccolente

Sesokitz (Frühlingsform)

Chelast

Panflam

Plinfa

Sichlor

Dratini

Waumboll

Auch aus den Eiern, die ihr zum Brüten mit euch herumtragt, können neue Pokémon schlüpfen.

Diese Pokémon schlüpfen aus 2-km-Eiern:

Geckarbor

Flemmli

Hydropi

Knospi

Diese Pokémon schlüpfen aus 5-km-Eiern: