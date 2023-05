Wer schon alle Videos bei TikTok auswendig kennt und Instagram langweilig findet, bekommt mit „Lemon8“ eine neue Social-Media-App. In den USA ist die Anwendung bereits erfolgreich durchgestartet. Wie sieht es mit Lemon8 in Deutschland aus?

In Deutschland ist Lemon8 noch nicht offiziell erschienen. Mit einem kleinen Umweg können aber zumindest Android-Nutzer bereits jetzt auf die neue gehypte App zugreifen. Ihr benötigt dafür die APK-Datei der Datei.

Lemon8 in Deutschland installieren: Mit APK geht es

„APKs“ sind Installationsdateien von Apps. Bei einem Download über den Google Play Store wird die Installation automatisch durchgeführt. Im deutschen Google Play Store gibt es Lemon8 zwar schon, man kann die App dort aber nicht herunterladen. Daher holt ihr euch die notwendige Datei einfach über einen Umweg. Für Android gibt es einige alternative App-Portale, über die man APKs herunterladen kann. Lemon8 findet ihr zum Beispiel bei APKPure.

Achtet darauf, die richtige Datei herunterzuladen und nicht einen der vielen Werbe-Download-Buttons zu drücken. Den APK-Installer braucht ihr nicht, ihr müsst also lediglich die einzelne APK-Datei von Lemon8 herunterladen.

Hinweis: iPhone-Nutzer können derzeit noch keine Apps aus unbekannten Quellen abseits des offiziellen App-Stores installieren. Man kann Lemon8 auf dem iOS-Gerät also nicht installieren. Das sogenannte „ iPhone-Nutzer können derzeit noch keine Apps aus unbekannten Quellen abseits des offiziellen App-Stores installieren. Man kann Lemon8 auf dem iOS-Gerät also nicht installieren. Das sogenannte „ Sideloading “ soll aber mit dem Update auf iOS 17 möglich sein.

Lemon8 installieren

Aus Sicherheitsgründen ist die Installation von APK-Dateien auf Android-Smartphones deaktiviert. Ihr müsst die Einrichtung von Lemon8 auf diesem Umweg also zunächst genehmigen. Die Genehmigung erteilt ihr entweder, wenn ihr die heruntergeladene Datei im Datei-Manager beziehungsweise in der Benachrichtigungsleiste einmal antippt oder aber in den Android-Einstellungen. Sucht dafür in der allgemeinen Einstellungen-App im Bereich „Sicherheit“ nach den Optionen für „Installationsquellen“ und aktiviert den Regler für euren Datei-Manager oder eine andere App, über die ihr die APK-Datei öffnen wollt. Wo ihr genau schauen müsst, erfahrt ihr hier:

Einmal installiert, könnt ihr Lemon8 auch in Deutschland verwenden. Erstellt dabei einen Account mit eurer E-Mail-Adresse oder verknüpft ein bestehendes Konto, etwa von Facebook. Danach könnt ihr alle Inhalte in der Social-Media-Plattform ansehen und selber Beiträge posten. Beachtet, dass die App auf diesem Weg nur in englischer Sprache genutzt werden kann. Eine deutsche Übersetzung gibt es aktuell nicht. Ob und wann die App der TikTok-Macher in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt.

