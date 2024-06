Luigi's Mansion 2 HD: Alle 65 Juwelen finden

In Luigi's Mansion 2 HD gibt es in jedem der fünf Gebiete je 13 Juwelen zu sammeln. Findet ihr alle Juwelen in einem Anwesen, schaltet ihr eine Statue frei, die ihr im Gidd-Speicher bestaunen könnt. Sonst haben die Juwelen keine besondere Relevanz und sind als reine Sammelobjekte anzusehen. Nichtsdestotrotz wollen wir euch in diesem Guide verraten, wie ihr sie alle bekommt.

Hinweis: Ihr könnt die Juwelen oftmals in mehreren Missionen einsammeln. Wir listen in unserem Guide immer den frühestmöglichen Zeitpunkt auf.

Alle Juwelen in der Gruselvilla

Die Juwelensammlung der Gruselvilla besteht aus Amethysten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

A-1: Blickt beim Garteneingang (EG) aus dem Fenster und ihr werdet sehen, wie der Polterpinscher ein Juwel in den Baum befördert. Geht dann ins Schattengärtchen (EG) und schnappt euch den Amethysten.

Blickt beim Garteneingang (EG) aus dem Fenster und ihr werdet sehen, wie der Polterpinscher ein Juwel in den Baum befördert. Geht dann ins Schattengärtchen (EG) und schnappt euch den Amethysten. A-1: Geht in den Vorgarten (EG) und blitzt auf der linken Seite die dritte violette Blume an, damit sie ein Juwel ausspuckt.

Geht in den Vorgarten (EG) und blitzt auf der linken Seite die dritte violette Blume an, damit sie ein Juwel ausspuckt. A-2: Blitzt die Standuhr im Salon (E1) an, die in der nordwestlichen Ecke steht.

Blitzt die Standuhr im Salon (E1) an, die in der nordwestlichen Ecke steht. A-2: Wenn ihr im Atelier (EG) durch die Kamera blickt, werdet ihr im Spiegel erkennen, dass hinter dem linken Vorhang ein Juwel versteckt ist. Saugt an der Stelle und befreit es von den Spinnweben, um es zu erhalten.

Wenn ihr im Atelier (EG) durch die Kamera blickt, werdet ihr im Spiegel erkennen, dass hinter dem linken Vorhang ein Juwel versteckt ist. Saugt an der Stelle und befreit es von den Spinnweben, um es zu erhalten. A-3: Beim Haupteingang (EG) müsst ihr an der rechten Ritterrüstung rütteln, damit der Helm abfällt. Saugt den Helm ein, zielt auf das Ritterhelmbild oben links und feuert den Helm ab.

Beim Haupteingang (EG) müsst ihr an der rechten Ritterrüstung rütteln, damit der Helm abfällt. Saugt den Helm ein, zielt auf das Ritterhelmbild oben links und feuert den Helm ab. A-3: Im Speisesaal (E1) findet ihr auf der rechten Seite des Raums einen Safe an der Decke, den ihr mit dem Stroboblitz öffnen müsst.

Im Speisesaal (E1) findet ihr auf der rechten Seite des Raums einen Safe an der Decke, den ihr mit dem Stroboblitz öffnen müsst. A-3: Öffnet in der Küche (EG) den Kühlschrank und saugt den Eisblock ein, in dem das Juwel steckt. Haltet dann den Eisblock über die Feuerstelle am Herd, damit das Eis schmilzt.

Öffnet in der Küche (EG) den Kühlschrank und saugt den Eisblock ein, in dem das Juwel steckt. Haltet dann den Eisblock über die Feuerstelle am Herd, damit das Eis schmilzt. A-4: Im Arbeitszimmer (E1) müsst ihr die Vorhänge wegsaugen, die das Juwelengemälde verdecken. Leuchtet das Gemälde mit der Düsterlampe an, damit das Juwel aus dem Bild springt.

Im Arbeitszimmer (E1) müsst ihr die Vorhänge wegsaugen, die das Juwelengemälde verdecken. Leuchtet das Gemälde mit der Düsterlampe an, damit das Juwel aus dem Bild springt. A-4: Im Innenhof (EG) müsst ihr mit der Düsterlampe die linke Seite nach einer verborgenen Tür absuchen, die in die geheime Ecke im Foyer hinter dem Aquarium führt. Oben links hängt dort ein Juwel.

Im Innenhof (EG) müsst ihr mit der Düsterlampe die linke Seite nach einer verborgenen Tür absuchen, die in die geheime Ecke im Foyer hinter dem Aquarium führt. Oben links hängt dort ein Juwel. A-4: Auf der linken Seite der Bibliothek (EG) werdet ihr mit der Düsterlampe einen versteckten Globus entdecken, in dem ein Juwel versteckt ist. Saugt den Globus ein und feuert ihn ab, um ihn zu zerstören.

Auf der linken Seite der Bibliothek (EG) werdet ihr mit der Düsterlampe einen versteckten Globus entdecken, in dem ein Juwel versteckt ist. Saugt den Globus ein und feuert ihn ab, um ihn zu zerstören. A-5: Erkundet im Dachstuhl (E2) die südöstliche Ecke. Über der Kommode hängt hier ein Juwel.

Erkundet im Dachstuhl (E2) die südöstliche Ecke. Über der Kommode hängt hier ein Juwel. A-5: Im Schlafgemach müsst ihr den Kamin entzünden und dann den Deckenventilator drehen, damit die Spinnweben Feuer fangen. So gelangt ihr hinter den Raumteiler, wo das letzte Juwel in der Gruselvilla versteckt ist.

Alle Juwelen in den Efeutürmen

Die Juwelensammlung der Efeutürme besteht aus Smaragden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

B-1: Beim Turmaufgang (EG) gibt auf der linken Seite hinter der Treppe einen geheimen Durchgang zu einem Juwel.

Beim Turmaufgang (EG) gibt auf der linken Seite hinter der Treppe einen geheimen Durchgang zu einem Juwel. B-1: Wenn ihr im Forschungsraum (E1) mit der Ballonpflanze auf die obere Ebene geflogen seid, müsst ihr euch links in den Glastank fallenlassen. Das Juwel hängt hier in den Spinnweben.

Wenn ihr im Forschungsraum (E1) mit der Ballonpflanze auf die obere Ebene geflogen seid, müsst ihr euch links in den Glastank fallenlassen. Das Juwel hängt hier in den Spinnweben. B-2: Im Ziergarten (EG) schnappt ihr euch den Eimer und füllt ihn mit Wasser. Gießt danach die Pflanze im unteren Teil des Ziergarten. Nachdem sie gewachsen ist, blitzt ihr sie an und erhaltet den Smaragd.

Im Ziergarten (EG) schnappt ihr euch den Eimer und füllt ihn mit Wasser. Gießt danach die Pflanze im unteren Teil des Ziergarten. Nachdem sie gewachsen ist, blitzt ihr sie an und erhaltet den Smaragd. B-2: Im Botaniklabor (E1) müsst ihr den Holzeimer neben den Wassergenerator stellen. Blitzt dann den Generator an, damit Wasser in den Eimer fließt. Gießt danach die Pflanze im Labor, um das nächste Juwel zu bekommen.

Im Botaniklabor (E1) müsst ihr den Holzeimer neben den Wassergenerator stellen. Blitzt dann den Generator an, damit Wasser in den Eimer fließt. Gießt danach die Pflanze im Labor, um das nächste Juwel zu bekommen. B-2: Nachdem ihr den Setzlingskulturraum (E2) von Geistern befreit habt, müsst ihr die Apparatur im Raum benutzen und damit die Maus abschießen, die mit dem Juwel durch die Gegend flitzt.

Nachdem ihr den Setzlingskulturraum (E2) von Geistern befreit habt, müsst ihr die Apparatur im Raum benutzen und damit die Maus abschießen, die mit dem Juwel durch die Gegend flitzt. B-3: Beim Turmaufgang müsst ihr beim Treppenaufstieg links die Düsterlampe benutzen, um das Wasserrohr zu reparieren. Am Fuße der Treppe findet ihr mit der Düsterlampe zudem eine geheime Tür, die zur Werkzeugkammer führt. Das Wasser fließt hier runter und die Stachelpflanze gedeiht. Saugt die Stachelkugel ein und erledigt damit die Fresspflanze, die eine Truhe mit einem Juwel bewacht.

Beim Turmaufgang müsst ihr beim Treppenaufstieg links die Düsterlampe benutzen, um das Wasserrohr zu reparieren. Am Fuße der Treppe findet ihr mit der Düsterlampe zudem eine geheime Tür, die zur Werkzeugkammer führt. Das Wasser fließt hier runter und die Stachelpflanze gedeiht. Saugt die Stachelkugel ein und erledigt damit die Fresspflanze, die eine Truhe mit einem Juwel bewacht. B-3: Nachdem ihr im hohlen Baum (EG) die Spitze erreicht habt und dann wieder nach unten gelangt, müsst ihr einen Spinnwebenball einsaugen und diesen anzünden. Damit lauft ihr in den Gang auf der linken Seite und beseitigt alle Spinnweben. Schnappt euch dann dort den Eimer und füllt ihn mit Wasser. Damit lauft ihr in die rechte Sackgasse, wo ihr eine weitere Pflanze gießen müsst, um ein Juwel zu bekommen.

Nachdem ihr im hohlen Baum (EG) die Spitze erreicht habt und dann wieder nach unten gelangt, müsst ihr einen Spinnwebenball einsaugen und diesen anzünden. Damit lauft ihr in den Gang auf der linken Seite und beseitigt alle Spinnweben. Schnappt euch dann dort den Eimer und füllt ihn mit Wasser. Damit lauft ihr in die rechte Sackgasse, wo ihr eine weitere Pflanze gießen müsst, um ein Juwel zu bekommen. B-3: Wenn ihr den alten Friedhof (EG) betretet, werdet ihr nach ein paar Schritten ein Juwel über einem Grabstein erblicken.

Wenn ihr den alten Friedhof (EG) betretet, werdet ihr nach ein paar Schritten ein Juwel über einem Grabstein erblicken. B-4: Begebt euch zum Brückengang (E1) und saugt alle Pflanze von der Decke, um am Ende ein Juwel zu kriegen.

Begebt euch zum Brückengang (E1) und saugt alle Pflanze von der Decke, um am Ende ein Juwel zu kriegen. B-4: Im Spielzimmer (E2) folgt die Puppe auf der linken Seite euren Bewegungen. Lauft um die Puppe herum, damit sie sich den Kopf abdreht und ein Juwel heraushüpft.

Im Spielzimmer (E2) folgt die Puppe auf der linken Seite euren Bewegungen. Lauft um die Puppe herum, damit sie sich den Kopf abdreht und ein Juwel heraushüpft. B-4: Im Sonnengarten (E2) müsst ihr den Tisch mit der Düsterlampe anleuchten, um eine unsichtbare Truhe auf dem Tisch zu offenbaren.

Im Sonnengarten (E2) müsst ihr den Tisch mit der Düsterlampe anleuchten, um eine unsichtbare Truhe auf dem Tisch zu offenbaren. B-4: Fliegt im Salon (E3) mithilfe einer Ballonpflanze auf den Balkon auf der rechten Seite. Leuchtet dort die Wand mit der Düsterlampe an, um eine geheime Tür zu entdecken. Die Tür teleportiert euch in einen Bonuslevel, in dem ihr alle roten Münzen unter Zeitdruck einsammeln müsst. Schafft ihr das, erhaltet ihr ein Juwel.

Fliegt im Salon (E3) mithilfe einer Ballonpflanze auf den Balkon auf der rechten Seite. Leuchtet dort die Wand mit der Düsterlampe an, um eine geheime Tür zu entdecken. Die Tür teleportiert euch in einen Bonuslevel, in dem ihr alle roten Münzen unter Zeitdruck einsammeln müsst. Schafft ihr das, erhaltet ihr ein Juwel. B-4: Um das letzte Juwel in den Efeutürmen zu bekommen, müsst ihr im Badezimmer (E3) links am Klopapier ziehen.

Alle Juwelen im Ingenieurshof

Die Juwelensammlung des Ingenieurshofs besteht aus Rubinen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

C-1: Begebt euch im Vorhof (EG) auf die Ostseite. Am Ende der Gleise findet ihr mit der Düsterlampe eine verborgene Truhe, in der das Juwel liegt.

Begebt euch im Vorhof (EG) auf die Ostseite. Am Ende der Gleise findet ihr mit der Düsterlampe eine verborgene Truhe, in der das Juwel liegt. C-1: In der Lagerhalle (EG) müsst ihr die nördliche Wand rechts neben der Tür zur Ladehalle mit der Düsterlampe nach einem verborgenen Päckchen absuchen. Das grüne Päckchen stellt ihr dann in die Maschine und zieht das Band ab.

In der Lagerhalle (EG) müsst ihr die nördliche Wand rechts neben der Tür zur Ladehalle mit der Düsterlampe nach einem verborgenen Päckchen absuchen. Das grüne Päckchen stellt ihr dann in die Maschine und zieht das Band ab. C-1: Sucht beim Uhrturmtor (EG) neben der westlichen Tür nach einer versteckten Truhe, in der das Juwel liegt.

Sucht beim Uhrturmtor (EG) neben der westlichen Tür nach einer versteckten Truhe, in der das Juwel liegt. C-2: Im Windschutzkeller (U1) müsst ihr den Vorhang über dem Bett abziehen und danach das Juwelengemälde mit der Düsterlampe anleuchten.

Im Windschutzkeller (U1) müsst ihr den Vorhang über dem Bett abziehen und danach das Juwelengemälde mit der Düsterlampe anleuchten. C-2: Bei der Stollentreppe (EG) hängt ein Juwel in der südöstlichen Ecke an der Decke.

Bei der Stollentreppe (EG) hängt ein Juwel in der südöstlichen Ecke an der Decke. C-2: Im Steinbruch (U2) müsst ihr die Lore zweimal nach links ziehen, um in die kleine Höhle auf der rechten Seite zu gelangen. In der Höhle hängt ein Juwel an der Decke.

Im Steinbruch (U2) müsst ihr die Lore zweimal nach links ziehen, um in die kleine Höhle auf der rechten Seite zu gelangen. In der Höhle hängt ein Juwel an der Decke. C-3: Im Uhrmacherzimmer (E1) müsst ihr den Teppich einsaugen und dann das Windrad im Boden drehen. Damit verändert ihr die Uhrzeit, die ihr auf 9:00 Uhr stellen müsst. Daraufhin klingelt der Wecker und der Grünling mit dem Juwel erwacht. Besiegt den Geist und schnappt euch den Edelstein.

Im Uhrmacherzimmer (E1) müsst ihr den Teppich einsaugen und dann das Windrad im Boden drehen. Damit verändert ihr die Uhrzeit, die ihr auf 9:00 Uhr stellen müsst. Daraufhin klingelt der Wecker und der Grünling mit dem Juwel erwacht. Besiegt den Geist und schnappt euch den Edelstein. C-3: In der Ladehalle (E1) balanciert ihr über den Balken, um auf die nördliche Seite zu gelangen. Von dort aus geht ihr ein paar Schritte nach rechts und balanciert über den nächsten Balken wieder auf die Südseite. Folgt dann dem Weg, um in der Sackgasse eine Truhe mit dem Juwel zu finden.

In der Ladehalle (E1) balanciert ihr über den Balken, um auf die nördliche Seite zu gelangen. Von dort aus geht ihr ein paar Schritte nach rechts und balanciert über den nächsten Balken wieder auf die Südseite. Folgt dann dem Weg, um in der Sackgasse eine Truhe mit dem Juwel zu finden. C-3: Kurz vor dem Ende der Mission, müsst ihr in der Ladehalle (EG) nach der Treppe links durch die Wand gehen, um ein Juwel zu entdecken.

Kurz vor dem Ende der Mission, müsst ihr in der Ladehalle (EG) nach der Treppe links durch die Wand gehen, um ein Juwel zu entdecken. C-5: In der Pendelhalle (U1) müsst ihr rechts mit der Düsterlampe die Holzbalken offenbaren. Lauft dann über die Balken, um hinter der Wand zu der Tür mit der Bonus-Herausforderung zu kommen. Sammelt alle roten Münzen ein und ihr kriegt ein Juwel.

In der Pendelhalle (U1) müsst ihr rechts mit der Düsterlampe die Holzbalken offenbaren. Lauft dann über die Balken, um hinter der Wand zu der Tür mit der Bonus-Herausforderung zu kommen. Sammelt alle roten Münzen ein und ihr kriegt ein Juwel. C-5: In der Wartungshalle (U1) müsst ihr euch auf die untere Ebene fallen lassen und den südlichen Bereich mit der Düsterlampe absuchen. Ihr werdet eine Truhe mit einem Juwel entdecken.

In der Wartungshalle (U1) müsst ihr euch auf die untere Ebene fallen lassen und den südlichen Bereich mit der Düsterlampe absuchen. Ihr werdet eine Truhe mit einem Juwel entdecken. C-5: Am Ende der Mission müsst ihr beim Lastenaufzug (EG) das Laken auf der Ostseite einsaugen. Im Spiegel werdet ihr dann das letzte Juwel auf der gegenüberliegenden Seite sehen. Saugt den gelben Toad ein und schießt ihn zum Juwel, damit er es für euch einsammeln.

Alle Juwelen im Schneebergwerk

Die Juwelensammlung des Schneebergwerks besteht aus Saphiren. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

D-1: In der Räucherkammer (EG) sucht ihr mit der Düsterlampe neben dem gestreiften Schal nach einem zweiten Schal. Zieht dann an beiden Schals und ein Juwel erscheint.

In der Räucherkammer (EG) sucht ihr mit der Düsterlampe neben dem gestreiften Schal nach einem zweiten Schal. Zieht dann an beiden Schals und ein Juwel erscheint. D-1: Im Angelhäuschen (EG) müsst ihr links neben dem Eingang unter dem Holzsteg ein Juwel heraussaugen.

Im Angelhäuschen (EG) müsst ihr links neben dem Eingang unter dem Holzsteg ein Juwel heraussaugen. D-1: In der Gletscherhöhle (U1) müsst ihr den blauen Toad auf der oberen Ebene in den Schacht schießen. Der Toad rutscht dann nach unten und befreit ein Juwel.

In der Gletscherhöhle (U1) müsst ihr den blauen Toad auf der oberen Ebene in den Schacht schießen. Der Toad rutscht dann nach unten und befreit ein Juwel. D-1: Bei den Seilliften (U1) liegt ein Juwel im Vogelnest. Benutzt euren Staubsauger, um das Juwel zu euch zu befördern.

Bei den Seilliften (U1) liegt ein Juwel im Vogelnest. Benutzt euren Staubsauger, um das Juwel zu euch zu befördern. D-1: Wenn ihr den Luftschacht (U1) zum ersten Mal erreicht, müsst ihr durch das Fernglas schauen und ein Juwel suchen. Nach ein paar Sekunden taucht eine Fledermaus auf, schnappt sich das Juwel und befördert es in ein Holzfass. Gegen Ende der Mission könnt ihr das Juwel aus dem Fass holen.

Wenn ihr den Luftschacht (U1) zum ersten Mal erreicht, müsst ihr durch das Fernglas schauen und ein Juwel suchen. Nach ein paar Sekunden taucht eine Fledermaus auf, schnappt sich das Juwel und befördert es in ein Holzfass. Gegen Ende der Mission könnt ihr das Juwel aus dem Fass holen. D-2: Geht raus zum Schneepfad (EG) und entzündet links den Grill vor der Berghütte. Saugt dann das Hähnchen an und lasst es beim Grill Feuer fangen. Folgt danach dem Schneepfad nach Süden und schmelzt rechts das Eis beim Juwelengemälde. Leuchtet anschließend das Gemälde mit der Düsterlampe an.

Geht raus zum Schneepfad (EG) und entzündet links den Grill vor der Berghütte. Saugt dann das Hähnchen an und lasst es beim Grill Feuer fangen. Folgt danach dem Schneepfad nach Süden und schmelzt rechts das Eis beim Juwelengemälde. Leuchtet anschließend das Gemälde mit der Düsterlampe an. D-2: In der Prospektionskammer (U1) müsst ihr auf der Südseite rechts die unsichtbare Spitzhacke enthüllen. Dreht dann die Spitzhacke mithilfe des Saugers und zwei Holzscheite fallen aus der Wand. Pustet die Holzscheite auf das Eis und stellt euch selbst auch auf das Eis, damit es bricht und das Juwel befreit wird.

In der Prospektionskammer (U1) müsst ihr auf der Südseite rechts die unsichtbare Spitzhacke enthüllen. Dreht dann die Spitzhacke mithilfe des Saugers und zwei Holzscheite fallen aus der Wand. Pustet die Holzscheite auf das Eis und stellt euch selbst auch auf das Eis, damit es bricht und das Juwel befreit wird. D-2: Bei der Eisrutsche (U1) müsst ihr euch bei der zweiten Gabelung links halten, um auf dem Weg ein Juwel einzusammeln.

Bei der Eisrutsche (U1) müsst ihr euch bei der zweiten Gabelung links halten, um auf dem Weg ein Juwel einzusammeln. D-2: Wenn ihr im Aufzugsschacht (U2) fast ganz unten angekommen seid, müsst ihr mit eurem Sauger an der Kette ziehen und danach wieder etwas nach oben fahren.

Wenn ihr im Aufzugsschacht (U2) fast ganz unten angekommen seid, müsst ihr mit eurem Sauger an der Kette ziehen und danach wieder etwas nach oben fahren. D-2: Nachdem ihr die heiße Kohle ins Tieflager (U3) transportiert habt, müsst ihr ein Stück ansaugen und es gegen den Eiszapfen an der Decke schießen, in dem ein Juwel steckt.

Nachdem ihr die heiße Kohle ins Tieflager (U3) transportiert habt, müsst ihr ein Stück ansaugen und es gegen den Eiszapfen an der Decke schießen, in dem ein Juwel steckt. D-3: Im westlichen Teil der Stollenkreuzung (U1) müsst ihr gegenüber vom Portal mit der Düsterlampe nach einem unsichtbaren Schneehaufen suchen, in dem ein Juwel versteckt ist.

Im westlichen Teil der Stollenkreuzung (U1) müsst ihr gegenüber vom Portal mit der Düsterlampe nach einem unsichtbaren Schneehaufen suchen, in dem ein Juwel versteckt ist. D-3: Benutzt das Portal im Kristallbruch (U3), um zurück zur Berghütte zu gelangen. Bei eurem Sturz fällt ein Juwel aus der Bank, auf der ihr landet.

Benutzt das Portal im Kristallbruch (U3), um zurück zur Berghütte zu gelangen. Bei eurem Sturz fällt ein Juwel aus der Bank, auf der ihr landet. D-3: Wenn ihr in der Seilbahn (U1) die heiße Kohle abfeuert, müsst ihr links auf das Eis zielen, das den Baum festhält. Der Baum bei den Seilliften fällt daraufhin um und ihr könnt drüber laufen. Auf der anderen Seite findet ihr in der kleinen Holzhütte eine Bonus-Herausforderung. Trefft die drei Geister mit Schneebällen und ihr erhaltet das letzte Juwel.

Alle Juwelen im Trugschloss

Die Juwelensammlung des Trugschlosses besteht aus Diamanten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

E-1: In den Irrgartenkatakomben (U2) findet ihr ein Geheimlabor. Besiegt die Geister und dreht das Ventil in den roten Bereich. Danach schlägt ein Blitz in der Rüstung ein und ein Buu Huu erscheint. Nachdem ihr den Buu Huu gefangen habt, saugt ihr den Ritterhelm an und schießt auf das Glas mit dem Juwel, das rechts in der Wand steht.

In den Irrgartenkatakomben (U2) findet ihr ein Geheimlabor. Besiegt die Geister und dreht das Ventil in den roten Bereich. Danach schlägt ein Blitz in der Rüstung ein und ein Buu Huu erscheint. Nachdem ihr den Buu Huu gefangen habt, saugt ihr den Ritterhelm an und schießt auf das Glas mit dem Juwel, das rechts in der Wand steht. E-1: In den Irrgartenkatakomben (U2) – nach dem Geheimlabor – müsst ihr mit den Ritterrüstungen interagieren. Sie zeigen euch mit dem Schwert an, wo ihr hinlaufen müsst. Im vierten Abschnitt müsst ihr die Ritterrüstung an der nördlichen Wand mit der Düsterlampe suchen. Rechts davon müsst ihr dann den Spinnwebenball mit der Düsterlampe aus dem Gemälde befreien. Zündet den Ball an und lauft zurück zur dritten Rüstung und verbrennt Spinnweben, um dahinter das Juwel einzusammeln.

In den Irrgartenkatakomben (U2) – nach dem Geheimlabor – müsst ihr mit den Ritterrüstungen interagieren. Sie zeigen euch mit dem Schwert an, wo ihr hinlaufen müsst. Im vierten Abschnitt müsst ihr die Ritterrüstung an der nördlichen Wand mit der Düsterlampe suchen. Rechts davon müsst ihr dann den Spinnwebenball mit der Düsterlampe aus dem Gemälde befreien. Zündet den Ball an und lauft zurück zur dritten Rüstung und verbrennt Spinnweben, um dahinter das Juwel einzusammeln. E-1: Immer noch in den Irrgartenkatakomben (U2) müsst ihr von der dritten Ritterrüstung aus nach Süden laufen, wo auf der rechten Seite eine Tür zur Schlucht führt. Euch sollte dann direkt ein Juwel auffallen, das oben an einer Ranke hängt.

Immer noch in den Irrgartenkatakomben (U2) müsst ihr von der dritten Ritterrüstung aus nach Süden laufen, wo auf der rechten Seite eine Tür zur Schlucht führt. Euch sollte dann direkt ein Juwel auffallen, das oben an einer Ranke hängt. E-2: In der Eingangshalle (EG) müsst ihr die rechte Statue neben der Treppe mit der Düsterlampe anleuchten, damit eine Kette erscheint. Zieht an der Kette und es wird ein Safe in der Treppe offenbart, in dem ein Juwel ist.

In der Eingangshalle (EG) müsst ihr die rechte Statue neben der Treppe mit der Düsterlampe anleuchten, damit eine Kette erscheint. Zieht an der Kette und es wird ein Safe in der Treppe offenbart, in dem ein Juwel ist. E-2: Im Ostflügel (EG) findet ihr mit der Düsterlampe links neben der Tür zur Toilette eine weitere Tür. Geht dann dort in die Toilette hinein und zieht an der Toilettenspülung, damit ein Juwel aus dem Klo springt.

Im Ostflügel (EG) findet ihr mit der Düsterlampe links neben der Tür zur Toilette eine weitere Tür. Geht dann dort in die Toilette hinein und zieht an der Toilettenspülung, damit ein Juwel aus dem Klo springt. E-2: In der Eiszeit-Ausstellung (EG) müsst ihr am Rüssel des Mammuts ziehen, das euch dann auf die Wasserspeier-Zinne wirft. Saugt hier die drei Sterne an und vervollständigt das große Sternbild am Himmel, um ein Juwel zu bekommen.

In der Eiszeit-Ausstellung (EG) müsst ihr am Rüssel des Mammuts ziehen, das euch dann auf die Wasserspeier-Zinne wirft. Saugt hier die drei Sterne an und vervollständigt das große Sternbild am Himmel, um ein Juwel zu bekommen. E-2: Schnappt euch in der Ritter-Ausstellung (EG) den Holzeimer und geht mithilfe der Portale in die Urwald-Ausstellung (EG), um den Eimer mit Wasser zu füllen. Nutzt dann wieder die entsprechenden Portale, um in die Wüsten-Ausstellung zu gelangen. Auf der oberen Ebene findet ihr hier eine Pflanze, die ihr gießen müsst. Blitzt danach die Blume an, damit sie ein Juwel ausspuckt.

Schnappt euch in der Ritter-Ausstellung (EG) den Holzeimer und geht mithilfe der Portale in die Urwald-Ausstellung (EG), um den Eimer mit Wasser zu füllen. Nutzt dann wieder die entsprechenden Portale, um in die Wüsten-Ausstellung zu gelangen. Auf der oberen Ebene findet ihr hier eine Pflanze, die ihr gießen müsst. Blitzt danach die Blume an, damit sie ein Juwel ausspuckt. E-3: In der Luftfahrt-Ausstellung (E1) müsst ihr an den zwei roten Säcken des Heißluftballons ziehen.

In der Luftfahrt-Ausstellung (E1) müsst ihr an den zwei roten Säcken des Heißluftballons ziehen. E-3: Nehmt euch in der Urwald-Ausstellung (EG) ein Holzscheit und nutzt die passenden Portale, um zur Seefahrt-Ausstellung (E1) zu gelangen. Geht dort die Treppe zum Schiff hinauf und legt das Holzscheit auf die Plattform mit dem Rettungsring. Ein Schalter wird aktiviert und ein geheimer Durchgang öffnet sich, wo eine Truhe mit einem Juwel steht.

Nehmt euch in der Urwald-Ausstellung (EG) ein Holzscheit und nutzt die passenden Portale, um zur Seefahrt-Ausstellung (E1) zu gelangen. Geht dort die Treppe zum Schiff hinauf und legt das Holzscheit auf die Plattform mit dem Rettungsring. Ein Schalter wird aktiviert und ein geheimer Durchgang öffnet sich, wo eine Truhe mit einem Juwel steht. E-3: Schnappt euch im Arbeitszimmer (E1) eine Ballonpflanze und geht damit zur Eingangshalle. Mit der Ballonpflanze fliegt ihr zu den zwei Statuen auf der Ostseite. Eine der Statuen hat ein blaues Buch im Maul. Blitzt die Statue an und sie spuckt das Buch aus. Saugt dann das Buch an, nutzt das Portal zur Ritter-Ausstellung und stellt das Buch ins Bücherregal. Das Regal fährt daraufhin nach unten und offenbart ein Juwel.

Schnappt euch im Arbeitszimmer (E1) eine Ballonpflanze und geht damit zur Eingangshalle. Mit der Ballonpflanze fliegt ihr zu den zwei Statuen auf der Ostseite. Eine der Statuen hat ein blaues Buch im Maul. Blitzt die Statue an und sie spuckt das Buch aus. Saugt dann das Buch an, nutzt das Portal zur Ritter-Ausstellung und stellt das Buch ins Bücherregal. Das Regal fährt daraufhin nach unten und offenbart ein Juwel. E-3: Holt euch eine weitere Ballonpflanze aus dem Arbeitszimmer (E1). Damit geht ihr in die Urwald-Ausstellung und fliegt nach ganz oben. Auf der Westseite findet ihr dann eine goldene Ballonpflanze. Schnappt sie euch und sammelt alle erschienenen Münzen rechtzeitig ein. Schafft ihr das, werdet ihr mit einer Truhe belohnt, in der ein Juwel liegt.

Holt euch eine weitere Ballonpflanze aus dem Arbeitszimmer (E1). Damit geht ihr in die Urwald-Ausstellung und fliegt nach ganz oben. Auf der Westseite findet ihr dann eine goldene Ballonpflanze. Schnappt sie euch und sammelt alle erschienenen Münzen rechtzeitig ein. Schafft ihr das, werdet ihr mit einer Truhe belohnt, in der ein Juwel liegt. E-3: Ihr benötigt erneut eine Ballonpflanze aus dem Arbeitszimmer (E1). Nutzt die Portale und begebt euch in die Eiszeit-Ausstellung. Fliegt mithilfe der Ballonpflanze nach oben links, wo ihr wieder eine goldene Ballonpflanze entdeckt. Damit müsst ihr erneut alle Münzen einsammeln, damit eine Truhe mit einem Juwel erscheint.

Ihr benötigt erneut eine Ballonpflanze aus dem Arbeitszimmer (E1). Nutzt die Portale und begebt euch in die Eiszeit-Ausstellung. Fliegt mithilfe der Ballonpflanze nach oben links, wo ihr wieder eine goldene Ballonpflanze entdeckt. Damit müsst ihr erneut alle Münzen einsammeln, damit eine Truhe mit einem Juwel erscheint. E-3: Repariert am Ende der Mission mit der Düsterlampe die Gleise in der Zugfahrt-Ausstellung (E1). Danach fährt der Zug vor und ihr könnt einsteigen. Bei der Durchfahrt in den Tunnel erhaltet ihr das letzte Juwel im Trugschloss und habt damit hoffentlich die Juwelensammlung komplettiert.

