Lustige Videos für WhatsApp kostenlos zum Verschicken

Ohne WhatsApp geht heutzutage auf den meisten Smartphones nichts mehr. Der Instant Messenger hat sich als eine beliebte Kommunikationsmöglichkeit auf vielen Android-Geräten etabliert und die SMS in Vergessenheit geraten lassen. Mit WhatsApp könnt ihr nicht nur Nachrichten verschicken, sondern auch Bilder und sogar Videos versenden. Doch wie findet man ein lustiges WhatsApp-Video?

Am einfachsten könnt ihr ein lustiges Video per WhatsApp verschicken, wenn ihr die entsprechenden Videos natürlich schon auf dem Smartphone oder zumindest auf der Festplatte eures PCs habt.. Erfahrt hier, wie man Videos aus dem Netz direkt auf das Smartphone bekommen kann und versenden kann. Zudem zeigen wir euch eine Auswahl witziger Videos, um euch die Suche zu erleichtern.

Lustige Videos per WhatsApp verschicken

Um per WhatsApp ein Video zu verschicken, öffnet ihr den entsprechenden Chat und wählt ihm rechten oberen Bereich die Büroklammer. Hier sucht ihr den Button „Video“. Aus eurer Galerie könnt ihr nun das entsprechende lustige Video für WhatsApp auswählen. Um das Video zu verschicken, muss sich die Datei auf dem Smartphone-Speicher befinden. Alternativ könnt ihr auch ganz einfach Links aus YouTube und anderen Plattformen bei WhatsApp einfügen. Dann erscheint ein kleines Vorschaufeld im Chat. Das Video kann direkt im Textfenster abgespielt werden.

Eine üppige Quelle für WhatsApp-Videos findet sich z. B. bei . Hier könnt ihr euch durch eine umfangreiche Sammlung spaßiger Clips klicken und diese automatisch herunterladen. Beachtet jedoch, dass es sich um urheberrechtlich geschütztes Material handelt, das ihr nur im privaten Kreis über WhatsApp teilen solltet.

Auch bei Twitter könnt ihr euch bedienen, wenn ihr lustige Videos sucht:

Nachfolgend findet ihr einige Tipps für lustige WhatsApp-Clips.

Hier findet ihr WhatsApp Videos

Um mit WhatsApp Videos zu verschicken, solltet ihr diese im Idealfall bereits auf dem Smartphone oder zumindest auf der Festplatte gespeichert haben. In den folgenden Zeilen erfahrt ihr, wie ihr WhatsApp Videos herunterladen und verschicken könnt, sei es direkt über das Android-Gerät, bzw. iPhone oder aber über den Umweg per Festplatte. Vorab sei gesagt, dass der Umweg über PC zwar einige Arbeitsschritte mehr erfordert, jedoch komfortabler ist und bessere Ergebnisse zutage bringt. Schließlich könnt ihr im Browser bequem über die PC-Tastatur lustige und interessante Videoclips für WhatsApp finden und diese zunächst im Browser ansehen. Quelle für WhatsAp- Videos ist natürlich insbesondere YouTube..

Mit dem Tool Video Downloadhelper für Firefox , bzw. mit dem Free Download Manager für Chrome kann man die Videos auf dem Handy speichern und danach an Freunde weiterschicken. Alternativ könnt ihr auch beim Videportal Nr. 1 Videos für WhatsApp herunterladen, indem ihr zwischen www. und youtube in der Adressleiste das Kürzel „ss“ einfügt, sprich die URL in „http://www.ssyoutube.com/Video“ umändert. Im Folgenden findet ihr eine kleine Auswahl an lustigen WhatsApp Videos. Gerne könnt ihr in den Kommentaren weitere Vorschläge machen, um das Repertoire an Videos für den Versand im Messenger für andere User erweitern zu können.

WhatsApp Videos: maximale Größe

Die App selbst begrenzt die Maximalgröße beim Versand von Videos auf 16 MB und beschränkt somit die Dauer. Wollt ihr längere Filme per WhatsApp teilen, empfiehlt es sich, das Video z. B. per YouTube über das iPhone und Handy hochzuladen und dann den Link in der WhatsApp Gruppe, bzw. dem WhatsApp Kontakt zu teilen. Achtet bei der Aufnahme eigener Videos, dass ihr die Auflösung nach unten dreht, um die Dateigröße bei gleichbleibender Länge zu verringern.

WhatsApp: Video-Dateien löschen

Wird euch ein Video per WhatsApp auf euer iPhone oder Smartphone geschickt, wird dieses automatisch auf dem Android-Speicher abgelegt. Soll der Speicherplatz wieder freigegeben werden, müsst ihr das Video löschen. Videos werden im Chat dabei wie normale Textnachrichten gehandhabt. Sucht das entsprechende Video, haltet den Fnger auf das Video und es erscheint die Möglichkeit, die Datei zu löschen. Alternativ klickt ihr oben auf den Namen den WhatsApp Kontakts, bzw. auf die Gruppe. Im neuen Fenster findet sich der Abschnitt „Medien“. Sucht das Video hier heraus. Über den Button links neben dem Home-Button kann man das WhatsApp Video löschen.

Lustige Videos bei WhatsApp – Tiere, Comedy, Kult

Neben der Möglichkeit, Videos für WhatsApp über den Umweg vom Internet über Festplatte auf das Smartphone zu laden, um es dann per Messenger weiterzuversenden, könnt ihr auch direkt über das Smartphone an neues Videomaterial kommen. Hier erklären wir euch, welche App ihr für den Video-Download benötigt und zeigen weitere lustige Videos, die ihr für WhatsApp und Co. verwenden könnt.

Für Nachschub an lustigen WhatsApp-Videos direkt über das Smartphone sorgt die kostenlose App Free Video Downloader. Mit dem Video G-abber könnt ihr Filme von Videoportalen auf euer Android-Gerät herunterladen. YouTube-Videos können leider aus lizenzrechtlichen Gründenmit dem VideoGrabber auf euer Android-Smartphone geladen werden. Ein riesiges Archiv an witzigen Clips aus TV Total, Videos mit Carolin Kebekus und weitere Sketches und mehr gibt es zum Verschicken bei MySpass.de.

Wollt ihr YouTube-Videos mit einem Android-Smartphone herunterladen, hilft euch der Android YouTube-Downloader. Bei YouTube solltet ihr eine Menge lustiger Videos für WhatsApp finden können. Im Browser am PC könnt ihr natürlich auch bequem YouTube-Videos herunterladen, z. B. mit dem Firefox Add-on Video DownloadHelper. Diese Videos könnt ihr dann einfach per USB oder z. B. Kies Air auf das Smartphone verschieben und dann per WhatsApp weiterverschicken. So werden ihr der Comedy-King in eurer gesamten Kontakliste.

So findet ihr lustige Filme für WhatsApp

Öffnet die Android-App und wählt über den linken Softbutton über „Websites“ das Portal, von dem ihr eurer Video laden wollt. Über das Suchfeld rechts oben könnt ihr wie nach lustigen Videos für WhatsApp suchen. Habt ihr gefunden, was ihr wolltet, wählt ihr das Video aus und wählt „Download“. Nach einer kurzen Wartezeit landet der Clip auf eurem Android-Gerät. Nun könnt ihr, wie oben beschrieben, das entsprechende witzige Video per WhatsApp an eure Freunde weiter versenden.

Achtet beim Download der Videos, dass ihr euch in einem WLAN-Netzwerk befindet. Andernfalls zieht der Video-Download per VideoGrabber eventuell euer Mobilfunk-Datenvolumen stark in Mitleidenschaft.

