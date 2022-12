Beim Carsharing-Anbieter Miles könnt ihr Fahrzeuge nicht nur für einige Stunden oder einen Tag mieten, sondern ein „Auto-Abo“ abschließen, bei dem ihr das Fahrzeug für mehrere Wochen oder Monate behalten und nutzen könnt.

Anders als bei normalen Leasing-Verträgen soll das Auto-Abo bei Miles komplett ohne „Papierkram“ auskommen und rein digital buchbar sein. Autos können so über einen Zeitraum von 2 bis 24 Monaten gemietet werden.

Miles: Auto im Abo – so geht’s

Ein Account beim Anbieter wird benötigt. Bevor ihr das Auto also anmieten könnt, müsst ihr euch ein Konto erstellen. So bekommt ihr das Mietauto bei Miles für einen längeren Zeitraum:

Steuert die Abo-Seite bei Miles an. Wählt euer Wunschfahrzeug aus. Der Mindestpreis, den ihr monatlich bezahlen müsst, wird direkt vor der Auswahl angezeigt. Auf der nächsten Seite nehmt ihr die Abo-Einstellungen vor. Gebt dabei die gewünschte Abo-Laufzeit an. Je länger ihr das Auto behalten wollt, umso niedriger wird der Monatspreis. Beim Flex-Abo könnt ihr jederzeit zum Ende eines Monats kündigen. Wählt aus, wie viele Kilometer pro Monat inkludiert sein sollen. Je mehr Kilometer ihr bucht, umso teurer wird der Monatspreis. Überschreitet ihr das gebuchte Volumen, fallen zusätzliche Gebühren für jeden gefahrenen Kilometer an. Die Höhe hängt vom gebuchten Auto ab. Drückt auf „Abo bestellen“ und folgt den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm, um das gewünschte Auto zu den ausgewählten Konditionen zu buchen. Das Fahrzeug wird euch zu einem Termin, den ihr frei wählen könnt, angeliefert. Eine Liefergebühr wird euch nicht berechnet. Eine Selbstabholung ist nicht vorgesehen.

Miles: Auto-Abo mit flexibler Laufzeit buchen

Mit der Auto-Buchung bei Miles entfallen die üblichen Lasten, die ein Fahrzeug mit sich bringt. Ihr müsst euch also nicht um eine Zulassung kümmern, eine Kfz-Versicherung ist bereits abgeschlossen und auch die Wartung und der halbjährliche Reifenwechsel sind bereits organisiert. Lediglich Tanken, Fahren und Parken müsst ihr selbst. Für jedes abonnierte Auto können bis zu 5 Fahrer ohne Zusatzkosten eingetragen werden. Eine Abrechnung wird monatlich durchgeführt.

Läuft die Abo-Laufzeit ab, werdet ihr rechtzeitig darüber informiert. Danach gebt ihr das Fahrzeug bei einem Miles-Partner ab, wo es auf seinen Zustand überprüft wird. Habt ihr den Flex-Tarif gewählt, kann das Auto-Abo monatlich gekündigt werden. Bleibt die Kündigung aus, verlängert sich das Abonnement automatisch um einen weiteren Monat.

Miles-Abo: Wie sieht es mit der Versicherung aus?

Die Fahrzeuge im Miles-Abo sind haftpflichtversichert. Die Versicherung deckt Schäden an anderen Menschen und deren Eigentum. Bei einem selbstverursachten Unfall deckt die Kfz-Versicherung die Schäden am Fahrzeug des Gegenübers aus. Für Unfallschäden am Miles-Fahrzeug fällt eine Selbstbeteiligung an, die im Rahmen des Abo-Abschlusses vereinbart wird. Wie bei den meisten Mietfahrzeugen, sollten alle Unfälle und Schäden bei der Polizei sowie dem Support des Anbieters gemeldet werden. Ihr erreicht die Miles-Hotline unter der Nummer +493083794447.