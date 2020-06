In Minecraft Dungeons gibt es deutlich mehr als nur die zehn Level, durch welche euch die Story führen. Wir verraten euch, wo ihr alle Schriftrollen findet um die geheimen Level freizuschalten.

Insgesamt gibt es fünf geheime Level in Minecraft Dungeons, die ihr nur dann freischalten könnt, wenn ihr eine Reihe versteckter Items in den zehn regulären Missionen findet. Wer nicht auf eigene Faust suchen will, bekommt hier alle Infos:

Um die folgenden Level freizuschalten, müsst ihr stets eine Schriftrolle finden. Eine Ausnahme bildet hingegen das ???-Level, auch bekannt als das Kuhlevel von Minecraft Dungeons. Dieses verlangt von euch das Absolvieren einer ganzen Reihe von Voraussetzungen. Deshalb haben wir diese in einem separaten Artikel für euch zusammengefasst.

Geheimes Level: Gruselige Gruft

Fundort: Creeper-Wald

Nachdem ihr den ersten Dorfbewohner befreit habt, lauft den Weg nach links entlang, bis ihr eine Steinwand erreicht. Diese lässt sich öffnen, indem ihr die Steinplatte auf dem Boden betätigt. Im sich daraufhin öffnenden Dungeon liegt die Schriftrolle auf dem Podest mit der grünen Kerze.

Geheimes Level: Matschige Höhle

Fundort: Nasser Sumpf

Die Schriftrolle im Nassen Sumpf erscheint nicht immer, sondern ist vom Zufall abhängig. Ihr werdet wahrscheinlich also mehrere Versuche benötigen.

Nach etwa der Hälfte des Levels, sobald ihr die 5 Tränke zerstört habt, erreicht ihr eine größere Höhle. Durchquert diese und kehrt ans Tageslicht zurück. Jetzt wird euch der Weg entweder nach Norden oder nach Süden führen. Führt der Weg nach Norden, solltet ihr das Level neustarten. Führt der Weg hingegen nach Süden, besteht die Möglichkeit die Schriftrolle zu finden.

Folgt dem Weg weiter abwärts bis ihr eine Vorratskiste erreicht. Kurz darauf solltet ihr eine Höhle finden, in der sich die Schriftrolle befindet. Findet ihr keine Höhle müsst ihr das Level neustarten und es ein weiteres Mal probieren.

Hinweis: Öffnet zu Beginn des Levels eure Karte. Bei 0/2 Gefundenden Geheimnissen scheint eine 100 prozentige Chance zu bestehen, dass die Höhle mit der Schriftrolle erscheint.

Geheimes Level: Erzhafen

Fundort: Kürbisweiden

Ob ihr die Schriftrolle in den Kürbisweiden findet, ist komplett vom Zufall abhängig, ihr braucht also jede Menge Glück. Die Schriftrolle befindet sich im Innenraum eines kleinen Schiffs. Allerdings spawnt dieses nur selten. Nach dem Start des Levels solltet ihr drei Orte absuchen:

Lauft zum ersten großen Gebiet und sucht auf dem optionalen Pfad auf der linken Seite nach dem Schiff. Lauft zum ersten großen Gebiet und sucht auf dem optionalen Pfad auf der rechten Seite nach dem Schiff. Lauft bis zur großen Steinmauer, überquert diese jedoch nicht. Lauft stattdessen bevor ihr die Mauer erreicht nach rechts den optionalen Weg entlang.

Solltet ihr an keiner dieser drei Orte das Schiff entdecken, kehrt ins Lager zurück und startet die Mission neu. Beachtet, dass die Suche nach der Schriftrolle in diesem Level bis zu einer Stunde oder länger dauern kann.

Geheimes Level: Kellergeschoss

Fundort: Hochblockhallen

Die Schriftrolle in den Hochblockhallen ist am einfachten zu findet, da sie direkt am Leveleingang versteckt ist und nicht vom Zufall abhängig ist. Lauft den Gang und die Treppen hinunter, bis ihr ihr einen Raum mit zwei Schilden an der Wand erreicht. Interagiert mit dem hervorstehenden Schild, um einen geheimen Zugang zu öffnen. Auf der anderen Seite findet ihr die Schriftolle.

Habt ihr alle versteckten Schriftollen und geheimen Level gefunden oder bereiten euch einige der verborgenen Inhalte Probleme? Dann fragt gern in den Kommentaren nach!