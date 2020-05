In Minecraft Dungeons geben sich Klötzchengrafik und Diablo die Klinke in die Hand. Wir verraten euch, wie ihr euch alle Erfolge und Trophäen in dem Hack’n’Slay-Spiel sichern könnt und somit 100% Spielabschluss freischaltet.

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen und Erfolge

Insgesamt könnt ihr in Minecraft Dungeons 24 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 25 Trophäen (1x Platin, 7x Gold, 11x Silber, 6x Bronze) freischalten. Im Folgenden zeigen wir euch alle Trophäen und Erfolge von Minecraft Dungeons mit ihren Freischaltbedingungen.

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Erlaubnis zum Angeben - Schalte alle anderen Trophäen frei.

Partymittelpunkt Belebe 20-mal einen Freund wieder.

Holzschwert Besiege 50 Kreaturen.

Diamantschwert Besiege 2.500 Kreaturen.

Passiv-aggressiv Besiege 50 passive Kreaturen.

Brich den Zauber Besiege 50 verzauberte Kreaturen.

Scrappy Scout Erreiche Level 10.

Ebenteuerlehrling Erreiche Level 25.

Erkundungsexperte Erreiche Level 50.

Stell dir vor! Finde und öffne deine erste raffinierte Schatztruhe.

Mehr für mich Öffne 100 Schatztruhen.

Edle Steine Sammle insgesamt 1.000 Smaragde.

Glänzend! Sammle insgesamt 5.000 Smaragde.

Mjam, mjam, mjam Verzehre 200 Lebensmittel.

Auf Lager Schließe die Tintenfischküste ab und schlage dein Lager auf.

Ich glaub, ich steh im Wald Schließe die Creeper-Wälder ab.

Dicke Suppe Schließe die Kürbisweiden und den Nassen Sumpf ab.

In Stein gemeißelt Schließe die Redstone-Minen und die Kakteenschlucht ab.

Auf dem Trockenen Schließe den Wüstentempel, die Feuerschmiede und die Hochblockhallen ab.

Die Oberwelt gerettet Besiege den Erz-Illager beim Obsidiangipfel.

Hochverrat Besiege den Erz-Illager (Schwierigkeitsgrad: Apokalypse).

Sprengradius Töte 10 Kreaturen gleichzeitig mit einer TNT.

Bis zum Gehtnichtmehr Rüste ein Set komplett verzauberter Gegenstände aus (3 Verzauberung-Slots zu Stufe 3 aufgewertet).

Lief ja wie geschmiert Verzaubere einen Gegenstand und werte die Verzauberung zu Stufe 3 auf.

Ein Freund in Nöten Beschwöre mit Artefakten Wolf, Lama und Eisengolem jeweils mind. einmal.

Um alle Trophäen und Erfolge zu erhalten, müsst ihr das Spiel mindestens einmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Apokalypse bezwingen. Mehrmaliges Durchspielen ist nicht nötig. Versteckte Trophäen und Erfolge gibt es ebenfalls nicht.

Habt ihr Probleme bei bestimmten Trophäen und Erfolgen von Minecraft Dungeons? Dann schreibt es uns in die Kommentare und helft euch auch gegenseitig, damit ihr alle die 100% Spielabschluss oder die Platin-Trophäe freischalten könnt.