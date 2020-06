Wie in jedem guten Hack-and-Slay erwartet euch auch in Minecraft Dungeons Loot ohne Ende. Wenn ihr jedoch auf der Suche nach eine ganz bestimmten Waffe oder Rüstung seid, haben wir die genauen Fundorte für euch zusammengefasst.

Wie auch bei Diablo und Co ist der Loot in Minecraft Dungeons komplett vom Zufall abhängig. Für jede einzigartige Waffe die ihr findet, landen also mindestens zehn gewöhnliche Exemplare vor euren Füßen. Um zeitaufwendigen Farmen werdet ihr also nicht herumkommen. Dennoch gibt es einen Trick, der euch bei der Suche nach der gewünschten Ausrüstung auf jeden Fall weiterhelfen wird.

In jedem Level können nur ganz bestimmte Typen von Waffen und Rüstungen droppen. So werdet ihr zum Beispiel im Nassen Sumpf niemals eine Armbrust finden, während ihr in der Kakteenschlucht gute Chancen auf einen Trickbogen habt.

Um euch das Item eurer Begierde zu sichern, müsst ihr also zunächst den Gegenstandstyp herausfinden und anschließend in der Missionsauswahl überprüfen, in welchen Level ihr den gewünschten Gegenstand finden könnt. Zur Übersicht haben wir für euch alle einzigartigen Gegenstände mitsamt Fundorten zusammengetragen.

Solltet ihr noch nicht alle geheimen Level wie den Erzhafen oder die Matschige Höhle freigeschaltet haben, findet ihr weitere Infos dazu in unserem Guide.

Fundorte aller einzigartigen Waffen und Rüstungen

Name Typ Fundort Albtraumbiss Sichel Kürbisweiden

Wüstentempel Automatikambrust Schnelle Armbrust Restone-Minen

Hochblockhallen Azursucher Armbrust Kakteenschlucht

Obsidiangipfel Blitzharfen-Armbrust Splitterarmbrust Nasser Sumpf

Hochblockhallen Bogen der verlorenen Seelen Seelenbogen Creeper-Wald

Gruselige Gruft Bogenschützenrüstung Jägerrüstung Creeper-Wald

Gruselige Gruft

Kürbisweiden Breitschwert Claymore Obsidiangipfel

???-Level Das letzte Lachen Sichel Kürbisweiden

Erzhafen

Wüstentempel Der rosa Schurke Trickbogen Kakteenschlucht Der Schlitzer Armbrust Kakteenschlucht

Obsidiangipfel Diamantschwert Schwert Creeper-Wald

Gruselige Gruft

Kürbisweiden Diamant-Spitzhacke Spitzhacke Gruselige Gruft

Restone-Minen Die grüne Bedrohung Trickbogen Kakteenschlucht Dreschflegel Streitkolben Hochblockhallen

Kellergeschoss

???-Level Dunkles Katana Katana Obsidiangipfel Elite-Kraftbogen Kraftbogen F euerschmiede

Hochblockhallen

Kellergeschoss Ember Robe Beschwörungsrobe Nasser Sumpf

Matschige Höhle

Obsidiangipfel Ewiges Messer Seelenmesser Nasser Sumpf

Wüstentempel Falkenklaue Schwert Creeper-Wald

Gruselige Gruft

Kürbisweiden Feuerblitzwerfer Epxlosionsarmbrust Feuerschmiede

Kellergeschoss

???-Level Feuerbrand Axt Creeper-Wald

Hochblockhallen Flüsternder Speer Speer Creeper-Wald

Kellergeschoss Frostbiss Phantomrüstung Restone-Minen

Matschige Höhle

Gruselige Gruft Frostsense Seelensense Erzhafen

???-Level Fuchsrüstung Wolfsrüstung Creeper-Wald

Redstone-Minen

???-Level Glücksspeer Speer Creeper-Wald

Kellergeschoss Grabfluch Gleve Nasser Sumpf

Wüstentempel Hammer der Schwerkraft Großhammer Feuerschmiede

Kellergeschoss

Obsidiangipfel Harfenarmbrust Splitterarmbrust Nasser Sumpf

Hochblockhallen Herzdieb Claymore Obsidiangipfel

???-Level Hochlandaxt Axt Creeper-Wald

Hochblockhallen Hochlandrüstung Schuppenrüstung Feuerschmiede

Kakteenschlucht Höhlenkriecher Höhlenforscherrüstung Kakteenschlucht

Redstone-Minen Jägerversprechen Jagdbogen Nasser Sumpf

Matschige Höhle Kämpferbindungen Panzerhandschuhe Matschige Höhle

Kakteenschlucht Katana des Meisters Katana Obsidiangipfel Knochenbogen Bogen Creeper-Wald

Gruselige Gruft Leerenrufer Seelenarmbrust Erzhafen

Obsidiangipfel

???-Level Lila Sturm Kurzbogen Kakteenschlucht

Wüstentempel Mechanischer Kurzbogen Kurzbogen Kakteenschlucht

Wüstentempel Meisterbogen Jagdbogen Nasser Sumpf

Matschige Höhle Nächtlicher Bogen Seelenbogen Creeper-Wald

Gruselige Gruft Namenlose Klinge Entersäbel Matschige Höhle

Kakteenschlucht

Feuerschmiede Reißzähne des Frosts Dolche Nasser Sumpf

Matschige Höhle Rote Schlange Langbogen Kürbisweiden

Erzhafen

Kakteenschlucht Säbelklinge Kraftbogen Feuerschmiede

Hochblockhallen

Kellergeschoss Schmetterlingsarmbrust Schnelle Armbrust Redstone-Minen

Hochblockhallen Seelenfäuste Panzerhandschuhe Matschige Höhle

Kakteenschlucht Seelentänzerrobe Seelenrobe Creeper-Wald

Hochblockhallen

Kellergeschoss Sense des Gefängniswärters Seelensense Kürbisweiden

Erzhafen

???-Level Sonnengnade Streitkolben Hochblockhallen

Kellergeschoss

???-Level Spinnenrüstung Diebesrüstung Redstone-Minen

Wüstentempel Sturmländer Großhammer Feuerschmiede

Kellergeschoss

Obsidiangipfel Tänzerschwert Entersäbel Matschige Höhle

Kakteenschlucht

Feuerschmiede Toxingleve Gleve Wüstentempel

Nasser Sumpf Verdammtenarmbrust Schwere Armbrust Kakteenschlucht

Obsidiangipfel Verfluchte Axt Doppelaxt Nasser Sumpf

Matschige Höhle Wächterbogen Langbogen Kürbisweiden

Erzhafen

Kakteenschlucht Wahrheitssucher Seelenmesser Nasser Sumpf

Wüstentempel Wilde Seelenarmbrust Seelenarmbrust Erzhafen

Obsidiangipfel

???-Level Wirbelwind Doppelaxt Nasser Sumpf

Matschige Höhle Wither-Rüstung Finstere Rüstung Wüstentempel

Obsidiangipfel Zermalmer Panzerhandschuhe Matschige Höhle

Kakteenschlucht Zwillingsbogen Bogen Creeper-Wald

Gruselige Gruft

