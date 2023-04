In Minecraft gibt es zwar eine Karte, aber damit könnt ihr nur einen kleinen Bereich sehen. Eine Seedmap zeigt euch die gesamte Map und gibt euch dazu noch weitere Infos über eure Welt. Wo ihr eine solche Seedmap findet und was ihr damit machen könnt, zeigen wir euch in diesem Guide.

Sucht ihr noch Diamanten? Wollte ihr wissen, wo das nächste Dorf zu finden ist? Oder habt ihr keine Lust, lange nach der nächsten Festung zu suchen, um endlich den Enderdrachen zu erlegen? Eine Seedmap kann euch dabei helfen, euer nächstes Ziel auf der Karte zu finden, ohne dass ihr viel Zeit mit dem Durchsuchen eurer Welt verbringen müsst.

Wo finde ich eine Seedmap für Minecraft?

Wenn ihr nach einer Seite sucht, die euch die gesamte Map zu eurem Seed anzeigt, können wir euch Chunkbase empfehlen. In nur zwei Schritten habt ihr dort alle Informationen über eure Minecraft-Welt, die ihr braucht:

Findet euren Minecraft-Seed heraus. Gebt dafür /seed ins Textfeld in Minecraft ein. Kopiert diesen Seed in das Suchfeld der Seedmap (die erste Zeile).

Alternativ könnt ihr auch eure level.dat per Drag & Drop auf die Seite hochladen. Ihr findet die Datei im Ordner Saves eurer Minecraft-Installation (die ihr über den Minecraft-Launcher öffnen könnt.)

Euren Seed bekommt ihr ganz einfach über die Texteingabe des Spiels heraus. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Was zeigt die Seedmap?

Neben den Biomen der Oberwelt könnt ihr euch die folgenden Infos von der Seedmap anzeigen lassen:

Euren Spawnpunkt

Schleimchunks

Dörfer

Antike Städte

Verliese

Festungen

Anwesen

Monumente

Außenposten

Minenschächte

Portalruinen

Dschungeltempel

Wüstentempel

Sumpfhütten

Schätze

Schiffswracks

Iglus

Ozeanruinen

Fossilien

Hölen

Schluchten

Amethystgeoden

Verzauberte goldene Äpfel

Erz-Venen

Wüstenbrunnen

Für manche Informationen müsst ihr etwas weiter in die Karte reinzoomen. Vorher werden sie euch nicht angezeigt.

Leider wird euch nicht die Koordinate der Höhe angezeigt. Ihr müsst also gegebenenfalls graben oder tauchen, um euer Ziel zu erreichen.

Ein Klick auf das entsprechende Symbol verrät euch, bei welchen Koordinaten ihr fündig werdet. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

