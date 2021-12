In Season 25 von Diablo 3 gehört der Mönch mit Abstand zu den stärksten Klassen. Grund dafür ist das Set Innas Mantra, das mit der Fähigkeit Mystischer Verbündeter kombiniert wird. Wir erklären euch den kompletten Build im Detail.

Kaum ein Build wird in Season 25 so erfolgreich sein wie Innas Verbündeter, da das Set extrem vom Season-Thema der Seelensplitter profitiert. Der Seelensplitter Dregs of Lies verstärkt den Schaden eurer Verbündeten ungemein, von denen ihr dank der richtigen Ausrüstung bis zu zehn gleichzeitig beschwören könnt. Die genauen Items und notwendigen Skills, haben wir für euch zusammengefasst.

Innas Verbündete: Ausrüstung

In dieser Version tragt ihr nur fünf der insgesamt sieben Teile des Inna-Sets. Um trotzdem den vollen Set-Bonus zu erhalten, braucht ihr daher den Ring des Königlichen Prunks. In unserer Version des Builds, ist dieser in Kanais Würfel aktiviert.

Innas Verbündete: Kanais Würfel

Je nachdem, welches Item die besseren Werte hat, könnt ihr die Slots für Rüstung und Schmuck auch mit eurer getragenen Ausrüstung tauschen. Falls ihr also beispielsweise einen perfekten Ring des Königlichen Prunks findet, aber nur eine schwache Zusammenkunft der Elemente, ist es natürlich sinnvoller, die Zusammenkunft der Elemente in euren Würfel zu packen. Einzig die Waffe Fliegender Drache müsst ihr zwingend über den Würfel auswählen, da ihr ansonsten das Shenlong-Set nicht aktivieren könnt.

Innas Verbündete: Edelsteine

Diese drei legendären Edelsteine platziert ihr in eurem Amulett und euren beiden Ringe:

Aufgrund des Season-Themas sind euer Helm und eure linke Waffe bereits mit einem Seelensplitter belegt. Daher habt ihr nur noch in eurer rechten Waffe sowie Beinen und Rüstung Platz für Edelsteine. Bis ihr einen passenden Seelensplitter gefunden habt , könnt ihr jedoch auch in euren Helm einen Diamanten einsetzen.

Rüstung / Beine : Diamant

: Diamant Waffe: Smaragd

Innas Verbündete: Fähigkeiten

Die Rune Feuerverbündeter für den Skill Mystischer Verbündeter ist eure beste Wahl, wenn es um reinen Schaden geht. Wählt also diese Rune aus, um immer höhere Große Nephalemportale freizuschalten. Geht es euch hingegen um Geschwindigkeit, etwa um in normalen Nephalemportalen nach Portalschlüsselsteinen zu farmen oder Kopfgelder zu sammeln, seid ihr mit der Rune Wasserverbündeter besser bedient.

Season 25 Seelensplitter

In Season 25 wird eure Ausrüstung durch mächtige Seelensplitter verbessert. Diese verschwinden nach dem Ende der Season und sollten dann jeweils durch Smaragden und Diamanten ersetzt werden. Behaltet also im Hinterkopf, dass der Build nach dem Ende der Season insgesamt etwas schwächer sein wird.

Waffe: Dregs of Lies

Kopf: Sliver of Terror