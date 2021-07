Bei Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin handelt es sich um ein waschechtes J-RPG. Deshalb werdet ihr sehr viel Zeit damit verbringen, Erfahrungspunkte zu sammeln, um eure Monsties auf das Maximallevel zu bringen. Wir verraten euch die besten Tipps um EXP zu farmen.

Je weiter ihr in Monster Hunter Stories 2 vorankommt, schließen sich umso stärkere Monsties eurem Team an. Allerdings müssen diese alle zunächst aus dem Ei schlüpfen und sind an diesem Punkt auf Level 1. Um mit dem Monstie an eurer Seite in den Kampf ziehen zu können, müsst ihr es also zunächst hoch leveln, was viel Zeit kosten kann.

Wie ihr an die besten Monstie-Eier im Spiel gelangt, erklären wir euch in unserem Guide.

Das aktuelle Höchstlevel liegt derzeit bei 99, sowohl für Rider als auch Monsties. Allerdings ist es durchaus möglich, dass das Max Level in künftigen Updates weiter angehoben wird. Zwei Tipps können wir euch ans Herz legen, um eure Monsties so schnell wie möglich zu leveln.

Mit Monstie-Erkundungen schnell Erfahrung farmen

Sprecht mit der Felynen am Stall um eine Monstie-Erkundung zu starten. Dort könnt ihr bis zu 6 Monsties auf einmal losschicken um Items zu farmen, Rohstoffe zu sammeln oder eben Erfahrungspunkte zu verdienen.

Stellt dafür sicher, dass ihr unter Aufträge wählen dem Modus Erfahrungspunkte-Fan aktiviert habt. Je nach Schwierigkeitsgrad und Stufe des gewählten Gebiets dauert die Erkundung zwischen 20 und 50 Minuten.

In dieser Zeit könnt ihr weiter dem regulären Questverlauf folgen, während eure Monsties selbstständig Erfahrungspunkte sammeln.

Beachtet auch, dass ihr mit bis zu sechs Gruppen gleichzeitig Erkundungen durchführen könnt, womit also satte 36 Monsties auf einmal EXP farmen.

Fass-Felyne befreien für viel EXP

Eine weitere Möglichkeit, schnell an viel Erfahrungspunkte heranzukommen sind die Fass-Felyne. Diese begegnen euch zufällig in der Spielwelt, in den Garten von Pomore haben wir bei unseren Versuchen jedoch fast immer eine der kleinen Katzen entdeckt.

Die Felyne sind in einem Fass eingesperrt und müssen befreit werden. Normale Angriffe haben jedoch praktisch keine Wirkung und sorgen dafür, dass die Fass-Felyne die Flucht ergreift!

Wählt stattdessen im Menü Objekte die Große Fassbombe aus. Dadurch wird die Felyne aus ihrem Fass befreitt, wofür sie euer Team mit ganzen 1000 Erfahrungspunkten belohnt.

Sobald ihr die Spawnpunkte der Fass-Felyne kennt und sie ohne große Umwege finden könnt, ist dies einer der schnellsten Wege, um an Erfahrungspunkte zu kommen.