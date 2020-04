Mount & Blade 2: Bannerlord – Alle Cheats

Das Mittelalter war eine schwere Zeit und auch Mount & Blade 2: Bannerlord ist alles andere als ein einfaches Spiel. Zum Glück könnt ihr euch den Weg zum Thron mit diesen Cheats ein wenig erleichtern.

Der Weg vom Krieger zum mächtigen Herrscher ist in Mount & Blade 2: Bannerlord kein Zuckerschlecken, sondern erfordert jede Menge Talent, Ausdauer und Planung. Wer nicht über so viel Geduld verfügt, kann sich mit den folgenden Cheats jedoch auch eine Abkürzung zum begehrten Thron freischalten.

So könnt ihr Cheats in Mount & Blade 2: Bannerlord benutzen

Öffnet den Order “Dokumente“ und anschließend in den Unterordner „Mount & Blade II Bannerlord„ Öffnet darin den Ordner „Configs“ und schließlich die Textdatei „engine_config„ Sucht nach der Zeile „cheat_mode = 0„ Ändert die 0 in eine 1 und speichert das Dokument

Alle Cheats für Mount & Blade 2: Bannerlord

Tastenkombination Cheat Strg + linke Maustaste Teleportiert euch auf der Kampagnen-Karte zum gewünschten Punkt. Strg + H Heilt eure gesamte Gesundheit Strg + Shift + H Heilt die gesamte Gesundheit eures Pferdes. Strg + F2 Schlägt einen eigenen Krieger bewusstlos. Strg + Alt + F2 Schlägt eure gesamte Armee bewusstlos. Strg + F3 Schlägt euren Charakter bewusstlos. Strg + Shift + F3 Schlägt euer Pferd bewusstlos. Strg + F4 Schlägt einen gegnerischen Krieger bewusstlos. Strg + Alt + F4 Schlägt die gesamte gegnerische Armee bewusstlos. Strg + Alt + T Deckt die gesamte Weltkarte auf.

Beachtet, dass ihr mit aktivierten Cheats keine Steam-Errungenschaft freispielen könnt.

Denaren, also die Ingame-Währung aus Mount & Blade 2: Bannerlord, könnt ihr euch leider nicht erchaten, allerdings ist das auch nicht nötig. In eurem Inventar erhaltet ihr mit aktivieren Cheats Zugriff auf jedes Item im Spiel, ohne dafür Denaren zahlen zu müssen. Öffnet einfach euer Inventar und zieht danach den gewünschten Gegenstand aus dem linken Reiter in euren Besitz.

Du hast voll den Plan von Videospielen und kannst sämtliche Zitate der wichtigsten Games im Schlaf mitsprechen? Beweis uns dein Talent und ordne die folgenden Zitate dem richtigen Spiel zu.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.