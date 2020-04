Magic the Gathering war schon immer ein teurer Spaß, dank MTG Arena könnt ihr das Sammelkartenspiel aber inzwischen auch kostenlos spielen. Die folgenden Codes versorgen euch mit zusätzlichen, kostenlosen Boostern. Außerdem könnt ihr euch Erfahrungspunkte sowieso kosmetische Inhalte wie Karten-Styles sichern.

Free-to-Play-Spieler, die kein echtes Geld für ihre Kartensammlung in MTG Arena ausgeben wollen, bekommen hin und wieder die Möglichkeit, durch Codes zusätzliche Booster und andere Belohnungen zu erhalten. In der Regel werden diese Codes in Twitch-Streams bekannt geben oder auf Twitter verbreitet. Wer auf diese Kanälen nicht regelmäßig nach solchen Codes Ausschau hält, kann diese jedoch leicht verpassen. Besonders ärgerlich ist das dann, wenn die Codes nur eine begrenzte Zeit gültig ist. Aus diesem Grund sammle ich hier für euch regelmäßig alle aktuellen Codes.

Alle Codes im Überblick:

So löst ihr einen Code im MTG Arena ein

Öffnet MTG Arena. Wählt im Hauptmenü den Reiter Store. Klickt oben rechts in das Fenster Redeem Code. Gebt den Code ein. Bestätigt eure Eingabe mit Enter.

Codes für kostenlose Booster

Mit den folgenden Codes könnt ihr euch einige kostenlose Booster für die Sets Guilds of Ravnica, Ravnica Allegiance, War of the Spark, Core Set 2020, Throne of Eldraine, Theros Beyond Death sowie Ikoria Lair of Behemoths sichern.

Code Du bekommst Gültigkeitsdauer PlayRavnica 3 Booster Guilds of Ravnica 1. Juli 2020 PlayAllegiance 3 Booster Ravnica Allegiance 1. Juli 2020 PlayWarSpark 3 Booster War of the Spark 1. Juli 2020 PLAYM20 3 Booster Core Set 2020 unbekannt PlayEldraine 3 Booster Throne of Eldraine unbekannt PlayTheros 3 Booster Theros Beyond Death unbekannt PlayIkoria 3 Booster Ikoria Lair of Behemoths unbekannt OneBillion 1 Booster War of the Spark unbekannt

Codes für Erfahrungspunkte

Seit dem Core Set 2020 verfügt MTG Arena über ein Mastery System. Gewonnene Partien und erfüllte Quests gewähren Erfahrungspunkte. Für 1.000 Erfahrungspunkte steigt ihr im Level, was mit Boostern und weiteren Belohnungen honoriert wird. Die folgenden Codes geben euch einen einmaligen aber dafür signifikanten Bonus.

Code Du bekommst Gültigkeitsdauer LevelUp 2.000 Erfahrungspunkte unbekannt BroughtBack 2.000 Erfahrungspunkte unbekannt

Codes für kosmetische Karten-Styles

Wer nicht nur gern Matches in MTG Arena gewinnt, sondern dabei auch noch gut aussehen will, greift zu sogenannten Karten-Styles, um das eigene Deck optisch zu individualisieren. Während die meisten Styles im Rahmen des Mastery Systems freigeschaltet werden oder im Ingame-Store erhältlich sind, könnt ihr eine Reihe Styles ausschließlich mit dem richtigen Code erhalten.

Code Du bekommst Gültigkeitsdauer ParallaxPotion Revitalize 1. Januar 2023 SuperScry Opt 1. Januar 2023 FoilFungus Deathbloom Thallid 1. Januar 2023 ShinyGoblinPirate Fanatical Firebrand 1. Januar 2023 SparkleDruid Druid of the Cowl 1. Januar 2023 OverTheMoon Arlinn, Voice of the Pack 1. Januar 2023 INNERDEMON Ob Nixilis, the Hate-Twisted 1. Januar 2023 SHIELDSUP Teyo, the Shieldmage 1. Januar 2023 WRITTENINSTONE Nahiri, Storm of Stone 1. Januar 2023 ENLIGHTENME Narset, Parter of Veils 1. Januar 2023

Woher bekomme ich weitere Codes?

Um euch weitere Codes für MTG Arena zu sichern könnt ihr ein PreRelease-Turnier besuchen, das stets am Wochenende vor der Veröffentlichung des kommenden Sets stattfindet.

Jedes PreRelease-Pack enthält einen Code, der euch die Teilnahme an einen Draft oder Sealed-Turnier in MTG Arena ermöglicht oder euch eine Reihe Kartenpakete spendiert. Pro Account kann nur ein Code aktiviert werden.

Weitere Codes erhaltet ihr aus den offiziellen Planeswalker Decks. Jedes Deck enthält einen Code, der das gleiche Deck auch eurer MTG Arena-Sammlung hinzufügt. Auch in diesem Fall kann pro Account jedes Deck nur einmal eingelöst werden.

Nicht mehr gültige Codes

Leider sind die meisten Codes für MTG Arena zeitlich begrenzt. Für folgende Codes ist die Gültigkeit bereits abgelaufen.

Code Du bekommst Gültigkeitsdauer STARTERSTYLES Embossed Arena Kartenhülle / diverse Kartenstyles abgelaufen BINGOIVMYTHICCHAMP 1 Booster Core Set 2020 abgelaufen FiveBonusLevels 5.000 Erfahrungspunkte 25. September 2019 TisAScratch Oathsworn Knight Kartenstyle 29. September 2019 ThatsWild Grumgully, the Generous Kartenstyle 29. September 2019 Crumbelina Harmonious Archon Kartenstyle 29. September 2019 FoodCourt Midnight Clock kartenstyle 29. September 2019

