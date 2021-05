Wie schon im N64-Original von 1999 müsst ihr auch in New Pokémon Snap die beliebten Monster nicht mit dem Pokéball, sondern der Fotokamera einfangen. Damit ihr euer Album so schnell wie möglich vervollständigen könnt, zeigen wir euch die Fundorte aller 214 Pokémon.

Um in New Pokémon Snap alle 214 Pokémon zu finden, müsst ihr drei Bedingungen erfüllen:

Spielt die Hauptstory durch. Erreicht Forschungslevel 3 für alle Hauptstrecken. Erreicht Forschungslevel 2 für alle Nebenstrecken und Lumina-Zonen.

Die 214 Pokémon sind weitestgehend gleichmäßig über alle 6 Insel verteilt. Doppelungen, wie zum Beispiels Karpador oder Vivillon, die auf mehreren Insel auftauchen können, gibt es nur sehr wenige. Die genauen Fundorte auf jeder Strecke seht ihr auf den jeweiligen Bildern.

Alle Pokémon-Fundorte auf Floreowasd

Nr. Pokémon Strecke 001 Vivillon • Park (Tag)

• Park (Nacht)

• Basiscamp 002 Pichu • Park (Tag)

• Park (Nacht) 003 Chimpep • Park (Tag)

• Park (Nacht) 004 Hopplo • Park (Tag)

• Park (Nacht) 005 Bisofank • Park (Tag)

• Park (Nacht) 006 Tauboss • Park (Tag)

• Park (Nacht) 007 Tangoloss • Park (Tag)

• Park (Nacht) 008 Emolga Park (Tag) 009 Waumpel Park (Tag) 010 Kramurx Park (Nacht) 011 Raupy Park (Nacht) 012 Skaraborn Park (Tag) 013 Pinsir Park (Nacht) 014 Dodri Park (Tag) 015 Piccolente • Park (Tag)

• Park (Nacht) 016 Swaroness • Park (Tag)

• Park (Nacht) 017 Bidiza • Park (Tag)

• Park (Nacht) 018 Schwalbini Park (Tag) 019 Chelterrar Park (Nacht) 020 Karpador • Park (Tag)

• Park (Nacht) 021 Hoothoot • Park (Tag)

• Park (Nacht) 022 Curelei • Park (Tag)

• Lumina-Zone 023 Florges Park (Tag) 024 Wadribie Park (Nacht) 025 Honweisel Park (Nacht) 026 Feelinara • Park (Tag)

• Lumina-Zone 027 Shaymin • Park (Tag)

• Park (Nacht)

• Lumina-Zone 028 Meganie Lumina-Zone 029 Evoli • Lumina-Zone

• Basiscamp 030 Pikachu Basiscamp 031 Wommel Basiscamp 032 Scoppel Basiscamp 033 Bissbark Basiscamp 034 Staralili Basiscamp 035 Mauzi Basiscamp 036 Ohrdoch Basiscamp 037 Rattfratz Basiscamp 038 Unratütox Basiscamp 039 Mogelbaum Basiscamp 040 Dedenne Basiscamp

Alle Pokémon-Fundorte auf Bellus

Nr. Pokémon Strecke 001 Vivillon Dschungel (Tag) 020 Karpador • Dschungel (Tag)

• Dschungel (Nacht)

• Lumina-Zone 041 Griffel Dschungel (Tag) 042 Frubberl • Dschungel (Tag)

• Dschungel (Nacht) 043 Safcon • Dschungel (Tag)

• Dschungel (Nacht) 044 Papinella Dschungel (Tag) 045 Arbok • Dschungel (Tag)

• Dschungel (Nacht) 046 Yanmega Dschungel (Nacht) 047 Peppeck Dschungel (Tag) 048 Tukanon Dschungel (Tag) 049 Ariados Dschungel (Nacht) 050 Bubungus Dschungel (Nacht) 051 Letarking • Dschungel (Tag)

• Dschungel (Nacht) 052 Bisaflor Dschungel (Tag) 053 Kleoparda • Dschungel (Tag)

• Dschungel (Nacht) 054 Felino Dschungel (Nacht) 055 Morlord • Dschungel (Tag)

• Dschungel (Nacht) 056 Sumpex Dschungel (Nacht) 057 Ledian Dschungel (Nacht) 058 Memmeon Dschungel (Tag) 059 Folipurba • Dschungel (Tag)

• Dschungel (Nacht) 060 Mew Dschungel (Nacht) (Story durchspielen) 061 Trombork • Wald

• Lumina-Zone 062 Psiau Wald 063 Tengulist Wald 064 Kecleon Wald 065 Sekokitz Wald 066 Kronjuwild Wald 067 Fasasnob Wald 068 Sen-Long Wald 069 Pam-Pam Wald 070 Bisasam • Wald

• Lumina-Zone 071 Serpiroyal • Wald

• Lumina-Zone 072 Knapfel Wald 073 Kosturso Wald 074 Guardevoir Wald 075 Vulnona • Wald

• Lumina-Zone 076 Loturzel • Wald

• Lumina-Zone 077 Psiana • Wald

• Lumina-Zone 078 Celebi Wald (Story durchspielen) 079 Milotic Lumina-Zone

Alle Pokémon-Fundorte auf Copia

Nr. Pokémon Strecke 001 Vivillon • Strand (Tag)

• Strand (Nacht)

• Riff (Abend) 020 Karpador • Strand (Tag)

• Riff (Tag)

• Meeresgrund 030 Pikachu • Strand (Tag)

• Strand (Nacht)

• Riff (Tag) 080 Wingull • Strand (Tag)

• Riff (Tag)

• Riff (Abend) 081 Kokowei • Strand (Tag)

• Strand (Nacht) 082 Krabbox Strand (Tag) 083 Drifzepeli • Strand (Nacht)

• Riff (Abend) 084 Sengo Strand (Nacht) 085 Vipitis Strand (Nacht) 086 Blubella Strand (Tag) 087 Iscalar • Strand (Nacht)

• Riff (Abend)

• Meeresgrund 088 Gufa • Strand (Tag)

• Strand (Nacht)

• Riff (Tag)

• Meeresgrund 089 Machomei • Strand (Tag)

• Riff (Tag) 090 Flunschlik Strand (Tag) 091 Octillery • Strand (Tag)

• Strand (Nacht)

• Meeresgrund 092 Corasonn • Strand (Nacht)

• Riff (Abend)

• Meeresgrund 093 Finneon • Strand (Tag)

• Riff (Tag)

• Meeresgrund

• Lumina-Zone 094 Perlu • Strand (Nacht)

• Riff (Abend)

• Meeresgrund 095 Primarene • Strand (Nacht)

• Riff (Abend) 096 Raichu • Strand (Nacht)

• Riff (Abend) 097 Sankabuh Strand (Nacht) 098 Tohaido • Riff (Tag)

• Meeresgrund 099 Schiggy • Strand (Tag)

• Riff (Tag)

• Riff (Nacht)

• Meeresgrund 100 Turtok • Strand (Tag)

• Riff (Abend) 101 Lapras • Strand (Tag)

• Riff (Tag)

• Riff (Abend)

• Meeresgrund 102 Mantax • Riff (Tag)

• Riff (Abend)

• Meeresgrund 103 Pelipper • Meeresgrund

• Riff (Tag) 104 Wailord • Riff (Tag)

• Riff (Abend)

• Meeresgrund

• Lumina-Zone 105 Garstella • Strand (Nacht)

• Riff (Tag)

• Riff (Abend) 106 Aquana Riff (Abend) 107 Manaphy Riff (Abend) 108 Liebiskus • Meeresgrund

• Lumina-Zone 109 Mamolida Meeresgrund 110 Wailmer • Meeresgrund

• Lumina-Zone 111 Wielie Meeresgrund 112 Lumineon Meeresgrund 113 Baldorfish Meeresgrund 114 Wummer Meeresgrund 115 Tentoxa Meeresgrund 116 Lampi Meeresgrund 117 Lanturn Meeresgrund 118 Starmie Meeresgrund 119 Quabbel Meeresgrund 120 Tectass Meeresgrund 121 Lugia Meeresgrund (Story durchspielen) 122 Lusardin Lumina-Zone

Alle Pokémon-Fundorte auf Volca

Nr. Pokémon Strecke 001 Vivillon Wüste (Tag) 004 Hopplo Wüste (Tag) 013 Pinsir Wüste (Tag) 123 Pionskora • Wüste (Tag)

• Wüste (Nacht) 124 Tuska • Wüste (Tag)

• Wüste (Nacht) 125 Sandan Wüste (Nacht) 126 Knacklion Wüste (Nacht) 127 Libelldra • Wüste (Tag)

• Wüste (Nacht) 128 Kangama Wüste (Nacht) 129 Grypheldis • Wüste (Tag)

• Wüste (Nacht) 130 Meteno Wüste (Nacht) 131 Salanga • Wüste (Tag)

• Wüste (Nacht) 132 Flemmli Wüste (Nacht) 133 Elezard Wüste (Tag) 134 Wolwerock • Wüste (Tag)

• Wüste (Nacht) 135 Hippoterus • Wüste (Tag)

• Wüste (Nacht) 136 Despotar • Wüste (Tag)

• Wüste (Nacht) 137 Onix • Wüste (Tag)

• Wüste (Nacht) 138 Altaria Vulkan 139 Sheinux Vulkan 140 Luxtra Vulkan 141 Fiaro • Vulkan

• Lumina-Zone 142 Panpyro • Vulkan

• Lumina-Zone 143 Aerodactyl Vulkan 144 Monargoras Vulkan 145 Georok Vulkan 146 Aeropteryx • Vulkan

• Lumina-Zone 147 Schneckmag Vulkan 148 Qurtel Vulkan 149 Glumanda Vulkan 150 Glurak Vulkan 151 Tornupto Vulkan 152 Flamara Vulkan 153 Ho-Oh Vulkan (Story durchspielen) 154 Ramoth Lumina-Zone

Alle Pokémon-Fundorte auf Durus

Nr. Pokémon Strecke 001 Vivillon • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht)

• Höhle 020 Karpador • Schneefeld (Tag)

• Höhle 155 Wiesenior • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 156 Petznief • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 157 Siberio • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 158 Magnayen Schneefeld (Nacht) 159 Snibunna • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 160 Washakwil • Schneefeld (Nacht)

• Höhle 161 Quiekel • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 162 Mamutel • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 163 Panzaeron Schneefeld (Tag) 164 Sandamer • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 165 Rexblisar • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 166 Vulpix • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 167 Botogel Schneefeld (Tag) 168 Snomnom • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 169 Mottineva Schneefeld (Nacht) 170 Krawell • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 171 Schneppke • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 172 Firnontor • Schneefeld (Tag)

• Höhle 173 Frosdedje • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 174 Rossana Schneefeld (Nacht) 175 Seemops • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 176 Plinfa • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 177 Gelatwino • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 178 Arktilas • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 179 Jugong • Schneefeld (Tag)

• Schneefeld (Nacht) 180 Amagarga Schneefeld (Nacht) 181 Glaziola Schneefeld (Tag) 182 Suicune Schneefeld (Nacht) 183 Iksbat • Höhle

• Lumina-Zone 184 Wattzapf • Höhle

• Lumina-Zone 185 Kleinstein Höhle 186 Rocara • Höhle

• Lumina-Zone 187 Gengar Höhle 188 eF-eM • Höhle

• Lumina-Zone 189 Irrbis Höhle 190 Glibunkel Höhle 191 Driftlon Höhle 192 Piepi Höhle 193 Zobiris • Höhle

• Lumina-Zone 194 Rameidon Höhle 195 Trikephalo Höhle 196 Viscogon Höhle 197 Flunkifer Höhle 198 Blitza Höhle 199 Diancie Höhle 200 Stahlos Lumina-Zone

Alle Pokémon-Fundorte auf Aurum

Nr. Pokémon Strecke 201 Hundemon • Ruinen

• Lumina-Zone 202 Cottomi Ruinen 203 Natu • Ruinen

• Lumina-Zone 204 Absol • Ruinen

• Lumina-Zone 205 Molunk Ruinen 206 UHaFnir • Ruinen

• Lumina-Zone 207 Fleknoil • Ruinen

• Lumina-Zone 208 Symbolara • Ruinen

• Lumina-Zone 209 Megalon Ruinen 210 Golgantes Ruinen 211 Skelabra Ruinen 212 Nachtara Lumina-Zone 213 Jirachi Ruinen (Story durchspielen) 214 Xerneas Lumina-Zone

