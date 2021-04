Fußballlegende Neymar Jr erobert jetzt auch Fortnite. Durch das Absolvieren einiger weniger Aufträge, könnt ihr den Superstar als Skin freischalten. Wir zeigen euch, wie ihr am schnellsten in die Haut von Neymar Jr schlüpfen könnt.

Fortnite Facts

Ab sofort findet ihr auf der Karte von Fortnite drei Fußballcharaktere, die euch mit Aufträgen ausstatten. Sobald ihr genügend Aufträge absolviert habt, schaltet ihr Neymar Jr als spielbaren Skin frei. In seiner Haut könnt ihr dann ein Reihe weiterführende Aufträge bewältigen, um zusätzliche Ausrüstungsgegenstände und Emotes rund um den Fußballspieler freizuschalten.

Spielzeug-Fuball freischalten: Sprich mit einem Fußballcharakter

Die wichtigste Voraussetzung für alle Neymar-Aufgaben ist der Spielzeug-Fußball. Ihr erhaltet diesen als Belohnung, sobald ihr mit einem der drei Fußballcharaktere auf der Karte gesprochen habt. Brecht an diesem Punkt die Partie am besten gleich ab, da ihr den Spielzeug-Fußball erst in eurem Spind dem Emote-Wheel hinzufügen müsst. Die meisten Aufträge der Fußballcharakter setzen den Spielzeug-Fußball voraus.

Die Fundorte der drei Fußballcharaktere Galactico, Derbydominiererin und Abwehr-Ass haben wir für euch auf der Karte markiert:

Pleasant Park: Galactico

Holly Hedges: Derbydominiererin

Dirty Docks: Abwehr-Ass

Schließe Aufträge für Fußballcharaktere ab

Sobald ihr den Spielzeug-Fußball freigeschaltet und ausgerüstet habt, müsst ihr zu den Fußballcharakteren zurückkehren und ihre Aufträge absolvieren. Unter anderem werdet ihr gebeten den Spielzeug-Fußball ins Tor zu schießen oder mit dem Spielzeug-Fußball die Ziele zu treffen, sich sich links und rechts am Torpfosten befinden. Allerdings könnt ihr auch den Auftrag erhalten, 300 Meter zu Fuß zurückzulegen, wofür ihr keinen Spielzeug-Fußball benötigt.

Sobald ihr 5 Aufträge für Fußballcharaktere absolviert habt, schaltet ihr Neymar Jr frei, den ihr ebenfalls im Spind auswählen könnt.

Als Neymar Jr durch Dropkick erreichte Schussdistanz mit dem Spielzeug-Fußball

Als Neymar Jr könnt ihr eine Reihe von Aufträgen abschließen, die euch mit zusätzlichen Ausrüstungsgegenständen und Emotes belohnen. Unter anderem müsst ihr als Neymar Jr drei Spieler eliminieren und mit dem Spielzeug-Fußball ein weiteres Tor schießen.

Außerdem habt ihr die Aufgabe, per Dropkick eine Schussdistanz von 500 Metern zu erreichen. Glücklicherweise muss euch das nicht mit einem einzigen Schuss gelingen, sondern die einzelnen Schüsse werden zusammengerechnet. Wählt also einfach in jedem freien Moment den Spielzeug-Fußball aus eurem Emote-Wheel aus und ihr habt die Herausforderung in kurzer Zeit gemeistert.