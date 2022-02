Auf einer Tastatur finden sich bereits zahlreiche Schriftzeichen, die man schreiben kann. Weitaus mehr Symbole verstecken sich jedoch hinter bestimmten Tastenkombinationen. Erfahrt hier, wie man das Paragraphenzeichen mit der Tastatur schreiben kann. Zudem zeigen wir euch, wie ihr das Paragraphensymbol auf dem iPhone und mit der Android-Tastatur auf den Bildschirm bringt.

Tastatur Facts

Das Paragraphenzeichen „§“ findet sich in Gesetzestexten vor einer Zahl wieder und gibt den Beginn eines Paragraphen mit seiner Vorschrift an. Wird in juristischen Texten auf mehrere Paragraphen hintereinander verwiesen, wird das Symbol doppelt geschrieben. Falls ihr das §-Symbol nur einmal benötigt, könnt ihr es hier einfach kopieren. Das klappt sowohl mit dem Smartphone als auch am PC: §

§ Paragraphenzeichen schreiben: So geht's mit der Tastatur am PC

Am Computer lässt sich das Symbol schnell und unkompliziert schreiben.

Haltet die Shift-Taste gedrückt und tippt dann auf die Ziffer „3“ über dem Buchstabenblock.

über dem Buchstabenblock. Stellt dabei sicher, dass das deutsche Tastatur-Layout aktiviert ist.

Falls ihr eine Tastatur mit englischem Layout benutzt, findet ihr das Zeichen nicht auf der „3“. ihr könnt auch ganz einfach den Alt-Code verwendet. Haltet dafür die linke Alt-Taste auf der Tastatur gedrückt und drückt dann nacheinander auf die Zahlen „0“, „1“, „6“, „7“ auf dem Ziffernblock rechts.

So gehts am iPhone

Auch mit einem Handy lässt sich das Paragraphen-Zeichen schnell schreiben, der entsprechende Button ist jedoch ein wenig versteckt. Haltet also die Alt-Taste gedrückt und tippt danach die Zahlenfolge 0167 ein. Lasst dann die Alt-Taste wieder los.

Drückt auf der iPhone-Tastatur auf die Schaltfläche „.?123“, um die Auswahl für die Sonderzeichen zu öffnen. Haltet den Finger auf dem „&“ gedrückt. Es erscheinen neue Zeichen zur Auswahl. Hier kann das „§“ ausgewählt werden.

In unserer Bilderstrecke erfahrt ihr die 10 besten Tipps für Tastatur-Apps:

§ Paragraphenzeichen mit Android

Auf Android-Smartphones ist das Paragraphenzeichen nicht bei jeder Tastatur verfügbar. Auf der Samsung-Tastatur schreibt man das Zeichen, indem der Finger zunächst länger über dem Buchstaben „S“ gehalten wird. Nach einer kurzen Wartezeit kann das „§“ ausgewählt werden.

Sollte das Zeichen nicht zu finden sein, könnt ihr es über die Sonderzeichenliste finden.

Drückt zunächst auf das Symbol „?123“ links unten. Tippt links auf die Taste „=\<“. Haltet den Finger länger auf der ¶-Taste in der Zeichenreihe oben. Im neuen Menü erscheint das Paragraphensymbol. Schiebt den Finger auf das „§“, damit es auf dem Bildschirm erscheint.

Fünf Tipps für Microsoft Word: Sonderzeichen, Inhaltsverzeichnisse und Rechtschreibprüfung Abonniere uns

auf YouTube

Bis Android 4.0.4 war das „§“ sogar noch direkt als Taste vorhanden.

Bei uns findet ihr viele weitere Tipps für das Schreiben von Sonderzeichen auf verschiedenen Tastaturen:

Umfrage: Wie zuverlässig sind dein Mac und MacBook?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).