Nach dem Login in den PayPal-Account sieht man in der Transaktionsübersicht die letzten Zahlungen bei PayPal. Kann man einzelne Aktivitäten oder den gesamten PayPal-Verlauf löschen?

Direkt auf der Startseite findet man den Bereich „Letzte Aktivitäten“. Hier sind alle kürzlichen Zahlungseingänge sowie Zahlungen über den Bezahldienst aufgeführt. Manchmal möchte man einzelne Einträge verstecken. Geht das?

Kann man letzte Aktivitäten bei PayPal löschen?

Es gibt keine Möglichkeit, einzelne Einträge aus dem PayPal-Verlauf zu löschen. PayPal ist eine Art Bank und kein soziales Netzwerk oder Online-Shop, bei dem man früheren Beiträge oder Einkäufe einfach ausblenden kann. Aus gesetzlichen und behördlichen Gründen müssen alle finanziellen Transaktionen also gespeichert werden. Genauso wie bei einem Kontoauszug bei der Bank werden alle Transaktionen in der Übersicht angezeigt. Im Bereich „Letzte Aktivitäten“ gibt es keine Möglichkeit, einzelne Zeilen zu löschen oder zu verstecken.

Auch in der kompletten Aktivitätsübersicht gibt es keine Option dafür. Hier werden alle ein- und ausgehenden Zahlungen der letzten 90 Tage aufgeführt. Erst wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist, verschwinden die Transaktionen im Archiv, lassen sich aber auch dort nicht komplett aus dem PayPal-Verlauf löschen.

PayPal: Letzte Zahlungen verstecken?

Haben mehrere Nutzer Zugriff auf den PayPal-Account, ist es also nicht möglich, Zahlungen heimlich durchzuführen. Neben der Anzeige im Verlauf wird zudem nach jeder Transaktion automatisch eine E-Mail von PayPal an das hinterlegte E-Mail-Konto verschickt. Auch dort wird man also darüber informiert, dass eine Zahlung über den Online-Dienst durchgeführt wurde beziehungsweise Geld auf das Konto eingegangen ist.

Wie lange speichert PayPal Aktivitäten?

Im Kundenkonto werden Kontoauszüge mit allen Zahlungen der letzten drei Jahre aufgeführt. Der Dienst speichert Daten aber noch länger. In der Transaktionsübersicht kann man sogar alle Aktivitäten der letzten 7 Jahre bei PayPal herunterladen. Den Download aller Aktivitäten findet ihr hinter diesem Link. Alternativ steuert in eurem PayPal-Konto den Bereich „Aktivitäten“ an, wählt hier den Download-Button und ruft dann die Option „Aktivitäten herunterladen“ aus. Im nächsten Menü wählt ihr den Datumsbereich, die Art der Transaktionen sowie das Ziel-Format für den Datenexport aus.

