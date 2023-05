Startet ihr Peridot zum ersten Mal, steht ihr vor der Qual der Wahl eines von drei Eiern auszuwählen. Diejenigen unter euch, die Pokémon gespielt haben, denken vielleicht sofort an die Starter, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Ist es auch so bei den Eiern in Peridot?

Die Starter-Eier bei Peridot und ihre Unterschiede

Nein, die Eier in Peridot unterscheiden sich nicht so stark untereinander, wie die Starter bei Pokémon. Die wesentlichen Unterschiede seht ihr auf den ersten Blick. Es handelt sich dabei um andere Farben und Muster, die euch zur Auswahl stehen.

Die Eier scheinen alle eine Grundfarbe zu haben und zusätzlich ein Muster in anderen Farben. Wobei das Muster mindestens eine andere Farbe bringt. Wenn ihr euch also fragt, welches Ei für den Anfang am besten für euch ist, dann ist die einfache Antwort: Das, welches euch farblich und vom Muster her am besten gefällt.

Während ihr spielt, steigt ihr im Guardian-Rang auf und schaltet mehr Möglichkeiten, Accessoires etc. frei. Mit der Zeit werdet ihr eure Dots nach Belieben anpassen können. Dann geht es nicht nur um die Fellfarbe und Muster, sondern auch um Hüte, Brillen und vieles mehr.

Sind alle Eier bei Peridot gleich?

Nein, nicht alle Peridot-Eier sind gleich. Die Spieler bekommen unterschiedliche Eier vorgeschlagen und die DNA der Dots ist auch einzigartig. Die Eier sind nur der Anfang. Später könnt ihr eigene Dots züchten und erlernte Eigenschaften weitervererben.

Wie ihr seht, könnt ihr bei der Wahl eurer ersten Eier nicht viel falsch machen. Nachfolgend seht ihr in einem Screenshot ein Beispiel für sechs verschiedene Eier in Peridot, die uns am Anfang vorgeschlagen wurden. Habt ihr eines dieser Starter auch vorgeschlagen bekommen? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.

Unterschiede zwischen den Eiern beim Start von Peridot. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

