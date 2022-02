Die Geisterlichter gehören zu einer umfangreichen Sammelaufgabe in Pokémon-Legenden: Arceus, die euch am Ende mit dem seltenen Pokémon Kryppuk belohnt. Da sie teilweise sehr gut versteckt sind, zeigen wir euch die Fundorte aller 107 Geisterlichter an dieser Stelle auf Karten.

Pokémon-Legenden: Arceus Facts

Geisterlichter finden: Tipps für die Suche

Die Aufgabe für das Sammeln der Geisterlichter erhaltet ihr im Spielverlauf. Ihr könnt sie zwar auch tagsüber einsammeln, allerdings empfiehlt sich die Suche in der Nacht, da sie dann stark leuchten und ihr sie viel leichter in der Umgebung ausmachen könnt.

Am sinnvollsten ist es zudem, wenn ihr die Geisterlichter zunächst komplett ignoriert und erst mit der Suche beginnt, nachdem ihr alle Reit-Pokémon freigeschaltet habt. Erst dann könnt ihr nämlich alle 107 Geisterlichter erreichen.

Es gibt aber noch einen Grund mit der Suche zu warten. Denn die Geisterlichter werden nicht auf der Karte markiert und es kann später schwierig werden herauszufinden, welche ihr schon eingesammelt habt, wenn ihr die Karten in diesem Guide benutzt. Solltet ihr dennoch schon Geisterlichter sammeln wollen, markiert euch die eingesammelten Fundorte auf der Karte mit Symbolen, damit ihr den Überblick für die restlichen Geisterlichter behalten könnt.

Belohnungen (u.a. Kryppuk)

Wenn ihr während der Sammelaufgabe immer mal wieder Yula im Jubeldorf besucht, wird sie euch für bestimmte Meilensteine bei den Geisterlichtern mit folgenden Items belohnen:

5 Geisterlichter : Ovaler Stein

: Ovaler Stein 10 Geisterlichter : Sonderbonbon

: Sonderbonbon 20 Geisterlichter : Meistersamen

: Meistersamen 30 Geisterlichter : Finsterstein

: Finsterstein 40 Geisterlichter : EP-Bonbon L

: EP-Bonbon L 50 Geisterlichter : Verbindungsschnur

: Verbindungsschnur 60 Geisterlichter : 5x Leistungsstein

: 5x Leistungsstein 70 Geisterlichter : Düsterumhang

: Düsterumhang 80 Geisterlichter : 3x Meistersamen

: 3x Meistersamen 90 Geisterlichter : 2x EP-Bonbon XL

: 2x EP-Bonbon XL 100 Geisterlichter: 3x Leistungsfels

Nachdem ihr dann alle 107 Geisterlichter gefunden habt, trefft euch mit Yula im Roten Sumpfland. Sie zeigt euch das letzte Geisterlicht, welches ihr direkt einsammeln könnt. Daraufhin erscheint das seltene Pokémon Kryppuk, das ihr im Kampf schwächen und einfangen könnt, um euren Pokédex weiter zu vervollständigen.

Für die einfache Suche der Geisterlichter haben wir euch die 107 Fundorte auf den folgenden Karten der einzelnen Gebiete markiert.

Geisterlichter in Jubeldorf

Geisterlichter im Obsidian-Grasland

Geisterlichter im Roten Sumpfland

Geisterlichter im Kobalt-Küstenland

Geisterlichter im Kraterberg-Hochland

Geisterlichter im Weißen Frostland

Quiz: Welches dieser Pokémon ist größer?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).