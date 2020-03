Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX – Alle Wunderpost-Passwörter

Im Vergleich zu Pokémon Schwert & Schild lassen die Entwickler von Mystery Dungeon: Retterteam DX ordentlich Codes springen. Mit den richtigen Passwörtern könnt ihr in der Wunderpost viele nützliche Items, TMs und zusätzliche Aufträge erhalten. Wir haben alle getestet und sie im Folgenden mit Belohnungen für euch aufgelistet. Schnappt sie euch alle!

Frei nach dem Motto „Einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul.“ könnt ihr alle von uns angegebenen Codes guten Gewissens einlösen. Während Pokémon Schwert & Schild nur zu bestimmten Events neue Geheimcodes veröffentlicht, gibt es in Mystery Dungeon: Retterteam DX bereits Passwörter, die ihr von Beginn an nutzen könnt, um Geschenke freizuschalten.

Passwörter eingeben – aber wie?

Während die Eingabe von Codes recht simpel ist, werdet ihr dem Eingabefenster vermutlich noch nicht viel Beachtung geschenkt haben. Kehrt dazu zum Startbildschirm zurück und wählt im Menü die Option „Wunderpost“. An dieser Stelle öffnet sich eine virtuelle Tastatur, auf der ihr die Passwörter eingeben könnt. Obacht – das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. denn es gibt ganze 74 Codes. Zum Glück könnt ihr die Passwörter über das Touchpad eingeben, was die Arbeit ein klein wenig erleichtert.

Alle Item-Passwörter

In der folgenden Tabelle haben wir alle Passwörter für euch aufgelistet, die euch ein paar nützliche Items einbringen werden. Egal, ob Heilungsitems, unterschiedliche Gummis, Ausrüstungsgegenstände, Verstärkungen und eine Vielzahl an Orbs – alles ist dabei!

Passwort Belohnung 0 M N 2 F 0 C N Seher-Orb x5

Annullier-Orb x5 0 R 7 9 1 0 P 7 Lebenssamen x2

Carbon x2 1 Y 5 K 0 K 1 S Apfel x5

Perfekter Apfel x5 2 5 Q Q T S C R Kraft-Bandana x1

Defensivschal x1

Goldband x1 3 R 6 2 C R 6 3 Fragiabeere x5

Maronbeere x5

Mini-Belebersamen x2 3 T W J M K 2 C Corasonn-Ast x40

Corasonn-Ast x40

Corasonn-Ast x40 3 X N S Q M Q X Flieh-Orb x3

Appell-Orb x3

Teambeleber-Orb x1 4 5 Q S P H F 4 Tuska-Dorn x40

Tuska-Dorn x40

Tuska-Dorn x40 4 7 K 2 K 5 R 3 Grimmsamen x3

Taubsamen x10

Mini-Belebersamen x3 5 J M P H 7 K 5 Pirsifbeere x5

Amrenabeere x5

Mini-Belebersamen x2 5 J S K 2 C M C Apfel x6

Apfel x6

Apfel x6 5 P J Q M C C J Mini-Belebersamen x5

Belebersamen x2

Teambeleber-Orb x1 6 X T 1 X P 9 8 Top-Äther x6

Top-Äther x6

Top-Äther x6 6 X W H H 7 J M Regenbogengummi x3

Genauigkeits-Brause x3 7 7 6 S J W J S AP-Brause x3

Top-Elixier x3 7 F W 6 2 7 C K Schlaf-Orb x5

Chaos-Orb x5 8 Q X R 9 3 P 5 Kleinkiesel x40

Georok-Brocken x40

Goldfossil x20 9 0 P 7 8 R 9 6 Kalzium x3

Genauigkeits-Brause x3 9 5 R 1 W 6 S J Spezialband x1

Zink-Bandana x1

Goldband x1 9 6 1 W F 0 M N Seher-Orb x5

Sog-Orb x2

Versand-Orb x2 C F S H 9 6 2 H Lahm-Orb x2

Tempo-Orb x2 C M Q M F X W 6 Initiativeband x1

Goldband x1 F S H H 6 S R 0 Sinelbeere x10

Tsitrubeere x1

Belebersamen x1 H 5 F Y 9 4 8 M Allkraft-Orb x3

Allausweich-Orb x3 H 6 W 7 K 2 6 2 DX-Gummi x2 H 8 P J T W F 2 Heilsamen x3

Mini-Belebersamen x2 J T 3 M Q Y 7 9 Corasonn-Ast x40

Corasonn-Ast x40

Corasonn-Ast x40 J Y 3 X Q W 5 C Protein x2

Eisen x2 K 0 F X W K 7 J Kalzium x2

Zink x2 M C C H 6 X Y 6 Stärke-Brause x3

Eisen x3 N 3 Q W 5 J S K Apfel x5

Großer Apfel x5 N Y 7 J P 8 Q M K.O.-Orb x2

Erstarr-Orb x3

Streu-Orb x3 Q X W 5 M M N 1 Anwerbungs-Orb x3

Talent-Orb x3

Knuddeluff-Orb 1x R 9 9 4 5 P C N Sinelbeere x6

Sinelbeere x6

Sinelbeere x6 S F S J W K 0 H Helfer-Orb x3

Teambeleber-Orb x2 S H 8 X M F 1 T Tuska-Dorn x40

Tuska-Dorn x40

Tuska-Dorn x40 S J P 7 6 4 2 C Top-Äther x5

Top-Elixier x2 S K 5 P 7 7 8 R Allkraft-Orb x2

Allausweich-Orb x2

Allmacht-Orb x2 S N 3 X Q S F W Regenbogengummi x6 S R 0 K 5 Q R 9 Glückssamen x1

Glückssamen x1

Glückssamen x1 T Y 2 6 4 4 6 X Steril-Orb x5

Vital-Orb x5 W C J T 2 7 5 J Regenbogengummi x3

Stärke-Brause x3 W J N T Y 4 7 8 Ausweich-Orb x5

Ausweich-Orb x5 X M K 9 5 K 4 9 Regenbogengummi x3

DX-Gummi x1 X T 4 9 8 S P 7 Stärke-Brause x2

Genauigkeits-Brause x2

AP-Brause x2 Y 4 9 0 C J M R Regenbogengummi x3

AP-Brause x3 Y 6 4 9 3 N 3 S Stopper-Orb x3

Lethargie-Orb x5 Y 9 9 1 1 4 1 2 Intensivticket x3

Intensivticket A x2

Intensivticket S x1

Alle TM-Passwörter

Die nächste Tabelle zeigt alle Passwörter, die ihr für die Freischaltung von TMs benötigt. Diese könnt ihr einmal benutzen, bevor sie sich in Luft auflösen. Die unter euch, die nicht alle Codes einlösen wollen, sollten zumindest die mitnehmen, die zu euren gespielten Pokémon passen. Wie wäre es zum Beispiel mit Eisstrahl oder Flammenwurf?

Passwort Belohnung 3 T Y 1 X W 9 9 TM Blutsauger x1 7 8 S H 6 4 6 3 TM Fokusstoß x1 9 0 P 7 C Q P 9 TM Spukball x1 J R 4 1 1 3 Q S TM Kaskade x1 N 0 R 7 K 9 3 R TM Energieball x1 P 5 R 9 4 1 1 S TM Flammenwurf x1 P F X Q P C N 3 TM Dampfwalze x1 R 1 3 R 6 X Y 0 TM Donnerblitz x1 W 9 5 R 9 1 X T TM Schmalhorn x1 X M K 5 J Q Q M TM Eisstrahl x1 X N Y 8 P K 4 0 TM Wirbler x1

Alle Passwörter für besondere Aufträge

Zu guter Letzt folgt die Tabelle, die euch die Codes für die Freischaltung von besonderen Aufträgen verrät. Der Abschluss dieser Aufträge veranlasst, dass ihr das Auftraggeber-Pokémon rekrutieren dürft. So könnt ihr mit diesen Passwörtern ein paar seltene kleine Monster ergattern.

Passwort Belohnung 0 R 5 H 7 6 X Q Besonderer Auftrag von Wailmer 5 J S M N W F 0 Besonderer Auftrag von Larvitar 5 K 0 K 0 K 2 K Besonderer Auftrag von Traunfugil 6 Y 6 S N W H F Besonderer Auftrag von Lahmus 8 T T 4 9 8 W 8 Besonderer Auftrag von Piepi 9 1 S R 2 H 5 J Besonderer Auftrag von Zobiris 9 2 J M R 4 8 W Besonderer Auftrag von Kussilla 9 9 1 Y 5 K 4 7 Besonderer Auftrag von Voltilamm C N T S N 2 F 1 Besonderer Auftrag von Papinella H K 5 R 3 N 4 7 Besonderer Auftrag von Dragonir K 7 6 2 C J W F Besonderer Auftrag von Roselia M F 0 K 5 C C N Besonderer Auftrag von Mantirps M H J R 6 2 5 M Besonderer Auftrag von Togetic R 6 T 1 X S H 5 Besonderer Auftrag von Klingplim R 8 Y 4 8 Q X R Besonderer Auftrag von Rihorn

