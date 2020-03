Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX – Einladungen und wie ihr sie bekommt

Ihr habt einen Geheimnisvollen Raum in Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX gefunden, aber keine Einladung für diesen? Kein Problem! Wo ihr eine Einladung bekommt und was ihr in diesem Raum vorfinden werdet, verraten wir euch in unserem Guide.

Geheimnisvolle Räume sind so neu, wie mysteriös. Als wir das erste Mal auf einen stießen, hatten wir keine Ahnung, wie wir Zutritt zu diesen kunterbunten kleinen Hütten erhalten könnten – vielleicht aber gehört ihr auch zu der Gruppe, die bereits eine Einladung erstanden hat, aber nicht weiß, wofür sie zu gebrauchen ist.

Denn selbst, wenn ihr das Original von Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX bereits gespielt habt, sind Einladungen und ihre dazu gehörigen Geheimnisvollen Räume ein Feature, das nur in der Neuauflage zu finden ist.

So erhaltet ihr Einladungen

Huch! Ein Geheimnisvoller Raum erscheint. Da jeder Dungeon zufällig generiert ist, kann es ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel immer passieren, dass ihr auf einen oder sogar zwei Geheimnisvolle Räume pro Dungeon stoßt. Der erste Geheimnisvolle Raum, der uns begegnet ist, stand übrigens im Himmelsturm. Zum Glück ist das einzige, was ihr braucht, um eine Einladung zu bekommen, nichts anderes als Geld. Ein Besuch beim Kecleon-Shop auf dem Marktplatz sollte genügen. Legt 1.000 Münzen auf den Tisch, um an die begehrte Einladung zu bekommen. Kecleon wird die Einladung zwar nicht immer im Sortiment haben, aber es schadet nicht, wenn ihr sie auf Vorrat kauft und immer eine dabei habt.

So findet ihr den Geheimnisvollen Raum

Einladung in der Tasche, aber keine Ahnung, wie ihr sie nutzt? Leider ist das Erscheinen eines Geheimnisvollen Raumes äußerst zufällig und nicht besonders häufig. Aus persönlicher Erfahrung findet ihr sie eher später im Dungeon, wenn nur noch ein paar Ebenen zu bestreiten sind. In größeren Dungeons kann es ebenfalls sein, dass nicht nur ein Geheimnisvoller Raum auftauchen wird.

Habt ihr einen Raum gefunden, wird das, was ihr darin findet, stark variieren. Normalerweise gibt es wichtige Gegenstände, die euch im Verlauf des Dungeons wirklich den Hintern retten können. Von Orbs bis Beleber-Samen ist alles dabei. Außerdem warten darin Pokémon, die sich euch anschließen wollen. Diese Pokémon sind oft stark, selten und können nicht an anderer Stelle im aktuellen Dungeon gefunden werden. Des Weiteren gibt es Pokémon wie Riolu, die exklusiv in Geheimnisvollen Räumen zu finden sind.

Sobald wir mehr über diese Räume wissen, werdet ihr es an dieser Stelle natürlich als Erstes erfahren.

