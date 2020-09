Die PS5 kommt und endlich haben wir ein Datum und einen, nein, zwei Preise. Was sie kosten wird und wie ihr sie vorbestellen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Es ist über sieben Jahre her, dass Sony unser Leben mit der PlayStation 4 für immer veränderte. Auf eine neue Konsole mussten wir lange warten - doch jetzt ist es soweit: Wir haben Hardware-Spezifikationen, Details zum neuen DualSense-Controller und vor allem einen Preis, ein Release-Datum und wissen, wo wir uns eine PS5 vorbestellen können.

PS5: Vorbestellen? Alle Infos zum Preis (Update vom 19. September 2020)

Am 16. September plauderte Sony endlich aus dem Nähkästchen und antwortete auf die Fragen, die uns schon lange schlaflose Nächte bereiten.

Die PS5 kommt am 19. November 2020 auf den deutschen Markt und wird so manch einem das Weihnachtsfest versüßen.

Geschweige denn ihr hattet bereits das Glück eine der heißbegehrten Konsolen vorbestellen zu können. Wie immer schien Sony nicht mit einem deart hohen Ansturm gerechnet zu haben, denn die Konsolen waren binnen weniger Stunden ratzfatz ausverkauft.

Während die PS5 sowohl in Nordamerika, Japan, Südkorea und Neuseeland schon am 12. November erhältlich sein wird, erscheint die Konsole erst eine Woche später in Deutschland. Laut Sony soll die Konsole in zwei unterschiedlichen Versionen erscheinen.

PS5: Soviel soll die neue Konsole kosten

Sony machte um den Preis lange ein Geheimnis. Sowohl Fans als auch Analysten schätzten rechneten mit einem Preis von 500,00 bis 600,00 Euro. Eine schwedische Webseite listete die Konsole bereits für fast 1000 Euro und sorgte damit für einige Gerüchte.

Doch weit gefehlt, denn die PS5 kommt zu einem Preis von 399,00 als auch 499,00 Euro auf den Markt. Das rührt daher, dass die Konsole in zwei Versionen verfügbar sein wird. Während die „normale“ Version über ein 4K Bluray-Laufwerk verfügt, kommt die All-Digital-Version komplett ohne aus. Preislich schlägt sich dies in einem Unterschied von 100,00 Euro zu Buche.

Bei diesen Händlern könnt ihr die PS5 vorbestellen

Im Folgenden haben wir eine Liste von Händlern für euch, die die PS5 bereits listen. Da es immer sein kann, dass die Konsole vereinzelt verfügbar ist, lohnt es sich die Angebotsseiten immer im Blick zu behalten und sich Erinnerungen per Mail schicken zu lassen, sofern es möglich ist.

PlayStation 5 All Digital Edition für 399 Euro:

PlayStation 5 mit Laufwerk für 499 Euro:

Wir können leider nicht voraussehen, wann sich die Lage bezüglich einer möglichen Vorbestellung entspannen wird. Aktuell hilft nur eines: Seid wachsam und schnell, wenn die PS5 wieder verfügbar ist. Schlagt zu - Das Angebot wird nicht von Dauer sein.

Wann sich die Lage bezüglich der PS5-Vorbestellungen etwas entspannen wird, ist noch nicht abzusehen. Aktuell müsst ihr deswegen leider besonders wachsam und schnell sein, sobald die Konsole bei den Händlern wieder verfügbar ist.

Na, wer von euch kann das Erscheinen der Konsole kaum noch erwarten und welche Version der PS5 werdet ihr euch kaufen? Schreibt es uns gern in die Kommentare.

