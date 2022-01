Die interessanten Orte in Rainbow Six Extraction sind das Äquivalent von Sammelobjekten. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte und wie ihr das Achievement „Enzyklopädie“ freischaltet.

Rainbow Six: Extraction Facts

Enzyklopädie freischalten

In den verschiedenen Orten des Spiels gibt es an unterschiedlichen Punkten der Map sogenannte „interessante Orte“. Damit sind Gegenstände beziehungsweise Szenerien innerhalb einer Subregion gemeint, bei denen ihr ein Lupen-Symbol vorfindet. Drückt Viereck/X (PS/Xbox), um mit ihnen zu interagieren.

Nach der jeweiligen Interaktion erfahrt ihr zusätzliche Hintergrundinformationen zur Geschichte des Spiels. Durch das Auffinden der interessanten Orte gibt es zwar keine Gameplay-Vorteile, allerdings schaltet ihr dadurch die Achievements „Neugieriger“, „Außeneinsatz“ und „Enzyklopädie“ frei, die ihr für alle Trophäen und Erfolge benötigt. Für die Trophäe „Enzyklopädie“ müsst ihr mit 100 interessanten Orten interagieren.

Wichtiger Hinweis: Derzeit könnt ihr nur mit den interessanten Orten interagieren, wenn ihr solo spielt. Sobald ihr euch in einer Truppe befindet, erhaltet ihr nämlich an den unterschiedlichen Orten keine Interaktionsaufforderung.

Alle interessanten Orten - Fundorte in jeder Region

Im Spiel könnt ihr leider nicht nachverfolgen, ob und mit wie vielen interessanten Orten ihr bereits interagiert habt. Wichtig: Die Orte in den jeweiligen Regionen besitzen immer eine zufällige Reihenfolge. Es ist also nicht gegeben, dass ihr die selbe Reihenfolge wie in unseren Videos vorfindet.

Alle interessanten Orte in New York City

Monolith Gardens - alle Fundorte

Monolith Gardens - Alle interessanten Orte

Liberty Island - alle Fundorte

Liberty Island - Alle interessanten Orte

Polizeiwache - alle Fundorte

Polizeiwache - Alle interessanten Orte

Alle interessanten Orte in San Francisco

Tenderloin - alle Fundorte

Tenderloin - Alle interessanten Orte

Enterprise Space Foundation - alle Fundorte

Enterprise Space Foundation - Alle interessanten Orte

Apollo Casino & Resort - alle Fundorte

Apollo Casino & Resort - Alle interessanten Orte

Alle interessanten Orte in Alaska

Eurydice Valley - alle Fundorte

Eurydice Valley - Alle interessanten Orte

Orpheus Research Center - alle Fundorte

Orpheus Research Center - Alle interessanten Orte

Nome - alle Fundorte

Nome - Alle interessanten Orte

Alle interessanten Orte in Truth or Consequences

„Sierra County“-Krankenhaus - alle Fundorte

Sierra County Krankenhaus - Alle interessanten Orte

Stadtkern - alle Fundorte

Stadtkern - Alle interessanten Orte

Damm - alle Fundorte

Damm - Alle interessanten Orte

