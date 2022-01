In Rainbow Six Extraction gibt es den sogenannten Buddy Pass. Hiermit können Freunde von euch das Spiel testen, ohne selbst das Game zu besitzen, allerdings gibt es einen Haken. Im Folgenden erklären wir euch, was ihr alles wissen und worauf ihr achten müsst.

Rainbow Six: Extraction Facts

Was ist der Buddy Pass?

Jeder Besitzer der Vollversion von Rainbow Six Extraction erhält 2 „Buddy Pass“-Marken. Mit ihnen könnt ihr bis zu 2 Freunde einladen, die daraufhin 14 Tage lang das Game kostenlos testen können, selbst wenn sie das Spiel nicht besitzen. Hierfür muss der Besitzer von Rainbow Six Extraction die Freunde über das inGame-Menü einladen.

Die Spieler die das Spiel nicht besitzen müssen sich auf ihrer Plattform aus dem jeweiligen Store die Testversion herunterladen, durch Crossplay müsst ihr nämlich nicht alle auf der gleichen Plattform zocken. Daraufhin startet ihr einfach das Spiel und nehmt die Einladung eures Freundes über das inGame-Menü an.

Wichtiger Hinweis: Ihr müsst im selben Trupp (Squad) miteinander spielen, damit ihr 14 Tage lang das Spiel kostenlos testen könnt. Die Testversion bietet zwar allen Spielern die Möglichkeit, das Spiel bis zu 2 Stunden lang kostenlos auszuprobieren, allerdings läuft dabei der zweistündiger Timer ab. Wenn ihr über den Buddy Pass mit dem Freund, der Besitzer der Vollversion ist, spielt, wird der zweistündige Timer der Testversion pausiert und läuft erst wieder weiter, sobald ihr ohne euren Freund weiterspielt.

Die folgende Grafik fasst es ganz gut zusammen:

Beim Spielen der Testversion besitzt ihr vollen Zugriff auf das Spiel, mit der Ausnahme von Inhalten die nach Release des Spiels erscheinen, dem Malstrom-Protokoll-Modus und dem inGame-Store. Falls die Spieler mit der Testversion sich dafür entscheiden das Spiel zu kaufen, wird der Fortschritt, der in der Testphase erreicht wurde, für die Vollversion des Spiels gespeichert und vollständig übernommen, darunter übrigens auch alle Trophäen und Erfolge. Braucht ihr PS+ beziehungsweise Xbox Live Gold? Ja! Alle Spieler müssen ein Abonnement für PS Plus beziehungsweise Xbox Live Gold besitzen, um online miteinander spielen zu können. Rainbow Six Extraction - Deluxe Edition - [PlayStation 5] + Ubisoft Six Collection - Lion Figur (Rainbow Six Extraction) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.01.2022 15:57 Uhr Was haltet ihr von dem System vom Buddy Pass? Werdet ihr ihn nutzen, um mit zwei weiteren Freunden online zusammen zu spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!

