Ratchet & Clank: Rift Apart besitzt innerhalb der Hauptstory und der Nebenmissionen mehrere Sammelobjekte. Darunter fallen auch die Blizon-Kristalle, die für die Trophäe „Wechselhaftes Wesen“ wichtig sind. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Kristalle.

Insgesamt gibt es 30 Blizon-Kristalle, sie sind nur auf den Planeten Blizar Prime und Cordelion auffindbar. Sie sind vor allem für die 100% und alle Trophäen wichtig und gehören zu den Sammelobjekten des Spiels. Ähnlich wie die Zurpsteine, die Gold-Bolts, die Spionbots, die Lombax-Lorbs und die Rüstungen.

Anders als die CraiggerBears, können die Blizon-Kristalle aber auch auf der Karte angezeigt werden, hierfür müsst ihr die Map nur gründlich aufdecken. Damit ihr euch die Arbeit ersparen könnt, zeigen wir euch alle Fundorte der besonderen Kristalle.

Hinweis: Die Zurpsteine und die Blizon-Kristalle übertragen sich nicht auf den Herausforderungsmodus. Falls ihr ein New Game+ starten solltet, müsst ihr sie von vorne einsammeln, der Fortschritt wird nicht in den neuen Spielstand übernommen. Es gibt zwar insgesamt 30 Kristalle, aber ihr benötigt nur 29 für die Trophäe „Wechselhaftes Wesen“. Achtet hierbei nur darauf, dass ihr den neusten Patch installiert habt, ansonsten benötigt ihr weiterhin alle 30.

Alle Blizon-Kristalle auf Blizar Prime

Der Planet Blizar Prime besitzt insgesamt 23 Blizon-Kristalle. Die meisten erhaltet ihr automatisch durch die Story, alle weiteren befinden sich in Nebenbereichen.

Hinweis: Blizon-Kristall #20 und #21 befinden sich im Norden des Areals und sind Teil einer Sequenz, bei der ihr auf einer Rail-Schiene grindet. Dort sind 3 Schienen nebeneinander, der mittlere Weg bringt euch weiter in der Hauptstory, dieser ist allerdings zunächst versperrt. Ihr müsst entweder auf die linke oder rechte Seite springen, um dort einen Kristall zu schlagen, damit der Weg in der Mitte frei wird. Wenn ihr das getan habt, springt in die Mitte und springt sofort auf die jeweilige, andere Seite, um dort den anderen Kristall noch zu schlagen und einzusammeln.

Wir haben euch alle Blizon-Kristalle auf Blizar Prime auf der folgenden Map markiert und nummeriert:

Alle Blizon-Kristalle auf Cordelion

Cordelion hat insgesamt 7 Blizon-Kristalle. 6 von ihnen erhaltet ihr jedoch automatisch während der Geschichte. Nur der Kristall #25 ist in diesem Bereich optional. Falls ihr also einen Blizon-Kristall auf Blizar Prime verpasst haben solltet, ist dies nicht weiter schlimm.

Die folgenden beiden Bilder zeigen euch die jeweiligen Fundorte in beiden Bereichen des Planeten. Klickt einfach auf die Bilder, um sie zu vergrößern:

Falls ihr anstelle der Karten lieber einem Video folgen möchtet, hilft euch das folgenden Video von YouTuber Powerpyx:

Hattet ihr Probleme während eurer Suche nach allen Blizon-Kristallen auf Blizar Prime und auf Cordelion? Habt ihr die Trophäe „Wechselhaftes Wesen“ freischalten können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir versuchen euch weiterzuhelfen.