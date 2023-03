Um in Kapitel 4 vom Resident Evil 4 Remake den Schlüssel für die Kirche zu erhalten, müsst ihr in der kleinen und großen Höhle mit Schrein jeweils die richtige Kombination von Symbolen bei den Pulten mit Druckflächen eingeben. Wie die Rätsellösung aussieht, erfahrt ihr an dieser Stelle.

Pult mit Druckflächen in der großen Schrein-Höhle

In der großen Höhle mit Schrein südwestlich des Sees, müsst ihr euch zunächst durch ein Höhlensystem kämpfen, bis ihr zu einem Pult mit Druckflächen gelangt. Darauf sind verschiedene Symbole abgebildet. Eure Aufgabe ist es, die drei richtigen Symbole zu drücken. Bei der richtigen Lösung, öffnet sich dann die Tür vor euch. Bei der falschen Lösung wird das Rätsel zurückgesetzt.

Hinweise auf die richtige Lösung erhaltet ihr, wenn ihr euch gut in der Umgebung umseht. An diversen Stellen in der Höhle sind gelbe Symbole abgebildet. Eines ist dabei erst in voller Gänze erkennbar, wenn ihr an der richtigen Position in die entsprechende Richtung schaut.

Die Symbole an den Höhlenwänden zeigen euch die richtige Lösung (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drückt die entsprechenden Symbolt auf dem Pult, damit ihr das Rätsel lösen könnt. In welcher Reihenfolge ihr die Symbole drückt, spielt dabei keine Rolle.

Drückt diese drei Symbole, damit sich die Tür öffnet (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In der Kammer hinter der Tür könnt ihr den Kopf des Abtrünnigen an euch nehmen.

Pult mit Druckflächen in der kleinen Schrein-Höhle

In der kleinen Höhle mit Schrein nordöstlich beim See findet ihr ein zweites Rätsel mit solchen Symbolen. Erneut müsst ihr euch gut in der Umgebung umsehen, um gelbe Symbole aus der richtigen Perspektive zu entdecken. Dies gibt euch den Hinweis auf die Lösung.

In der kleinen Höhle könnt ihr die Symbole schneller finden (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drückt entsprechend der Hinweise folgende Symbole auf dem Pult mit Druckflächen:

Lösung für das Rätsel in der kleinen Schrein-Höhle (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hinter der Tür findet ihr den Kopf des Gotteslästerers. Zudem könnt ihr hier eines der sechseckigen Teilstücke sowie einen Schatz finden.

