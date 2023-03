Während Kapitel 9 im Resident Evil 4 Remake müsst ihr im Esszimmer den Schlangenkopf aus einem Käfig besorgen. Dafür müsst ihr ein Rätsel bei den Esstischen und Gemälden lösen. Wie ihr dieses Rätsel knackt, erfahrt ihr an dieser Stelle.

Schlangenkopf-Rätsel im Esszimmer lösen

Nordöstlich der großen Halle gelangt ihr ins Esszimmer und müsst dort den Schlangenkopf irgendwie aus dem Käfig bekommen. Im Esszimmer stehen zwei große Tische mit vielen Gedecken, die sich jeweils leicht voneinander unterscheiden.

Ihr könnt Ashley anweisen, sich an einen beliebigen Platz zu setzen. Anschließend könnt ihr euch selber einen Platz aussuchen und dann die Klingel neben dem Gedeck drücken, woraufhin Ashley es euch gleichtut. Das Rätsel besteht darin herauszufinden, welche zwei Plätze die richtigen sind.

Den entscheidenden Hinweis geben euch dafür die beiden Gemälde an der Nordwand des Esszimmers. Darauf sind König und Königin abgebildet, wie sie vor ihrem individuellen Gedeck sitzen.

Die Tischgedecke der beiden Gemälde gibt euch den Hinweis auf die Rätsellösung (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch die Gedecke auf den Gemälden gut an und gleicht sie mit den Gedecken auf den Esstischen im Raum ab, um die die richtigen zu finden. Weist zunächst Ashley an, sich an die nordöstliche Ecke des ersten Tischs im Raum zu setzen.

Lasst Ashley an diesem Stuhl Platz nehmen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr selbst setzt euch mit Leon an die nordwestliche Ecke des zweiten Tischs nahe den Gemälden. Drückt daraufhin die Klingel neben dem Gedeck. Ashley macht daraufhin automatisch das gleiche.

An diesen Platz müsst ihr euch mit Leon setzen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, wird sich daraufhin der Käfig um den Schlangenkopf herum senken und ihr könnt ihn an euch nehmen. Ihr benötigt ihn neben dem Löwenkopf und den Ziegenkopf, um die Statue in der großen Halle zu vervollständigen.

