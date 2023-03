Bereits früh im Resident Evil 4 Remake werdet ihr auf verschlossene Schubladen stoßen, die ihr zunächst nicht öffnen könnt. Wir zeigen euch, wo ihr kleine Schlüssel finden könnt, mit denen ihr die verschlossenen Schubladen aufbekommt.

Verschlossene Schubladen öffnen

Um verschlossene Schubladen zu öffnen, müsst ihr kleine Schlüssel finden. In der Regel werdet ihr immer erst auf eine Schublade stoßen, bevor ihr später einen entsprechenden Schlüssel findet. Interagiert aber trotzdem immer mit den Schubladen, damit sie auf eurer Karte markiert werden und ihr sie später wiederfindet.

Es gibt im Spiel genau acht Schlüssel und acht Schubladen. Im Dorf jeweils fünf und in der Burg jeweils drei. Wollt ihr alle Schubladen öffnen, müsst ihr also gut Ausschau nach den Schlüsseln halten. In den Schubladen findet ihr dabei immer Schätze, die ihr für viele Peseten verkaufen könnt.

Damit ihr keine Beute verpasst, zeigen wir euch im Folgenden alle Fundorte für kleine Schlüssel und verschlossene Schubladen.

Fundorte für kleine Schlüssel

Kleine Schlüssel im Dorf:

Kapitel 2: In einem Gebäude im Tal nach der verlassenen Fabrik.

In einem Gebäude im Tal nach der verlassenen Fabrik. Kapitel 2: Innerhalb vom Haus des Dorfvorstehers.

Innerhalb vom Haus des Dorfvorstehers. Kapitel 3: Auf der Fischfarm links vor dem Haus mit dem Bootsbenzin.

Auf der Fischfarm links vor dem Haus mit dem Bootsbenzin. Kapitel 4: Auf einem Karren beim Altar im Wald. Könnt ihr über die Siedlung nördlich vom See erreichen.

Auf einem Karren beim Altar im Wald. Könnt ihr über die Siedlung nördlich vom See erreichen. Kapitel 4: Innerhalb der Kirche rechts vom Altar.

Kleine Schlüssel in der Burg:

Kapitel 8: Im Gang nach der Buchbinderei.

Im Gang nach der Buchbinderei. Kapitel 9: Im Gang auf dem Weg zur Waffenkammer, die ihr über die große Halle erreicht.

Im Gang auf dem Weg zur Waffenkammer, die ihr über die große Halle erreicht. Kapitel 12: Im Bereich mit dem Händler nördlich vom Ballsaal.

Fundorte aller Schubladen

Verschlossene Schubladen im Dorf:

Kapitel 1: In einem der Häuser auf dem Dorfplatz.

In einem der Häuser auf dem Dorfplatz. Kapitel 1: Im großen Haus innerhalb der Siedlung am See.

Im großen Haus innerhalb der Siedlung am See. Kapitel 2: In der verlassenen Fabrik im Raum, wo ihr eure Ausrüstung zurückerhaltet.

In der verlassenen Fabrik im Raum, wo ihr eure Ausrüstung zurückerhaltet. Kapitel 3: Im Raum neben der Kirche.

Im Raum neben der Kirche. Kapitel 3: Beim Händler zwischen Steinbruch und See könnt ihr eine Leiter hinunter zum Steg klettern. In der südlichen Ecke befindet sich die verschlossene Schublade.

Verschlossene Schubladen in der Burg:

Kapitel 7: Innerhalb des Audienzsaals.

Innerhalb des Audienzsaals. Kapitel 8: In der Buchbinderei.

In der Buchbinderei. Kapitel 8: Im südlichsten Turm auf den Burgmauern.

