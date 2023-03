Für den Auftrag „Vipernjagd“ im Resident Evil 4 Remake müsst ihr drei Vipern finden und verkaufen. Falls ihr Probleme mit dieser Aufgabe habt, zeigen wir euch an dieser Stelle die Fundorte von Vipern.

Resident Evil 4 HD Facts

Vipern finden

Die Vipernjagd gehört zu den Aufträgen im Resident Evil 4 Remake. Ihr könnt ihn in Kapitel 3 starten, wenn ihr auf dem Weg zur Kirche beim Händler vor dem Gemeindehaus vorbeikommt. Hier hängt ein Auftragszettel an der Wand, der diese Mission startet.

Startpunkt der Vipernjagd vor dem Gemeindehaus (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Für die Aufgabe müsst ihr zunächst drei Vipern finden. Vipern gibt an verschiedenen Stellen im Spiel. Zudem verstecken sie sich mit Vorliebe in Kisten. Wenn ihr zuvor bereits das Gemeindehaus gründlich durchsucht habt, werdet ihr im Eingangsbereich eine Kiste mit einer Viper zerstört haben.

Vielleicht hat sie euch angegriffen und ihr habt sie noch nicht getötet. In diesem Fall geht zurück ins Gemeindehaus und tötet sie mit einer Waffe oder dem Messer, um eure erste Viper zu bekommen.

An dieser Stelle im Gemeindehaus könnt ihr eine Kiste mit einer Viper darin finden (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die nächste Viper könnt ihr ebenfalls in einer Kiste finden. Wenn ihr von der Kirche weiter zum Steinbruch geht, kommt ihr auf dem Weg links an einem kleinen Haus mit einer Kiste darin vorbei. Rüstet am besten euer Messer aus und stecht 2-mal hintereinander auf die Kiste ein, dann werdet ihr die Viper direkt töten und ihr könnt sie einsammeln.

Fundort der zweiten Viper im Haus nach der Kirche (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Folgt jetzt weiter dem Storypfad, bis ihr zur Fischfarm kommt, wo ihr Benzin für das Boot besorgen müsst. Auf der Fischfarm werdet ihr unzählige Vipern finden, die sich frei im Wasser oder auf den Stegen bewegen. Sammelt am besten so viele wie möglich ein, dann könnt ihr nicht nur den Auftrag abschließen, sondern weitere Vipern für mehr Peseten verkaufen.

Auf der Fischfarm schlängeln mehr als genug Vipern herum (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Vipernjagd abschließen

Um die Vipernjagd abzuschließen, geht zu einem beliebigen Händler-Standort und verkauft drei Vipern. Jede Viper ist 1.000 Peseten wert. Nach Verlassen des Verkaufsbildschirm gilt der Auftrag dann als abgeschlossen und ihr erhaltet eure Belohnung in Form von vier Spinellen.

Wie gut kennst du Resident Evil?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.