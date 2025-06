Samsung Free deinstallieren und entfernen – so geht’s

Samsung Free ist auf vielen Galaxy-Smartphones vorinstalliert und lässt sich nicht komplett deinstallieren. Wir zeigen, wie ihr die App dennoch vom Startbildschirm entfernt und was sie euch eigentlich bietet.

Wie lässt sich Samsung Free deaktivieren?

Drückt dafür auf eine freie Stelle auf dem Homescreen eures Samsung-Geräts und haltet den Finger gedrückt. Alternativ könnt ihr zwei Finger auf dem Homescreen zusammenziehen. Sobald sich die Übersicht öffnet, wischt ihr nach rechts oder links, bis ihr zur Samsung-Free-Ansicht gelangt. Oben rechts findet ihr einen Schalter. Schiebt diesen nach links, um Samsung Free zu deaktivieren.

Jetzt öffnet sich die Samsung-Free-App nicht mehr, wenn ihr über den Bildschirm wischt. Ihr könnt den Dienst immer noch über die gleichnamige App öffnen und so auch wieder zu eurem Homescreen hinzufügen.

Kann man Samsung Free löschen?

Bei Samsung Free handelt es sich um eine vorinstallierte System-App. Ihr könnt Samsung Free also nicht vollständig löschen. Das funktioniert nur, wenn ihr ein gerootetes Smartphone habt. Die Nutzung der App ist, wie der Name schon vermuten lässt, kostenlos. Allerdings gibt es hier auch Drittanbieter, die eigene kostenpflichtige Abos anbieten.

Was ist Samsung Free?

Samsung Free bietet euch verschiedene Inhalte zum Zeitvertreib und ist in mehrere Bereiche unterteilt. Im „Watch“-Bereich findet ihr News- und Entertainment-Streams, die über Samsung TV Plus bereitgestellt werden.„Read“ liefert Nachrichten und Artikel, unter anderem von upday. Im „Listen“-Abschnitt gibt es Podcasts und Playlists, und unter „Play“ könnt ihr mobile Spiele sofort starten, ohne Installation oder die Suche in der Game-Launcher-App.