Beim Versuch, das TV-Programm über Kabel oder Satellit zu empfangen, empfängt der Samsung-Fernseher manchmal kein Signal und zeigt stattdessen die Meldung „Dienst nicht verfügbar“ an. Was kann man in solchen Fällen machen?

TV Facts

Bei der Fehlermeldung können verschiedene Ursachen vorliegen, durch die das TV-Signal nicht am Samsung-Gerät ankommt. Die folgenden Lösungen sollten helfen, die Empfangsprobleme zu beheben.

Kein TV-Signal am Samsung-Fernseher? Das hilft

Oft lässt sich der Fehler durch einen einfachen Neustart beseitigen. Schaltet daher das Fernsehgerät und den Receiver einmal aus und anschließend wieder ein. Hilft das nicht, untersucht Folgendes:

Anstatt die Geräte nur auszuschalten, nehmt sie komplett vom Strom , wartet kurz und schließt sie wieder an.

, wartet kurz und schließt sie wieder an. Stellt sicher, dass der richtige HDMI-Kanal am Fernseher ausgewählt ist.

am Fernseher ausgewählt ist. Überprüft, ob die Empfangskabel am Fernseher und am Receiver richtig stecken. Stellt auch sicher, dass kein Kabelbruch vorliegt. Falls zur Hand, probiert es also mit anderen Kabeln.

vorliegt. Falls zur Hand, probiert es also mit anderen Kabeln. Schaut ihr über ein CI+-Modul fern, schließt das Modul ab und überprüft, ob die Karte noch richtig steckt.

Wollt ihr über eine Satellitenschüssel fernsehen, ist die Sat-Anlage möglicherweise nicht richtig ausgerichtet. Stellt also sicher, dass die Schüssel richtig positioniert ist, damit ein TV-Signal empfangen werden kann.

Zeitweise gibt es auch bei den TV-Anbietern Störungen . Empfangt ihr zum Beispiel Fernsehen über einen Kabelanbieter wie Vodafone, kontaktiert den Kunden-Service und erkundigt euch, ob möglicherweise eine Störung in eurem Empfangsgebiet vorliegt.

. Empfangt ihr zum Beispiel Fernsehen über einen Kabelanbieter wie Vodafone, kontaktiert den Kunden-Service und erkundigt euch, ob möglicherweise eine Störung in eurem Empfangsgebiet vorliegt. Generell solltet ihr den Fernseher immer mit der aktuellen Firmware-Version laufen lassen, um Fehler zu vermeiden. Schaut also nach, ob ein Update für euren Samsung-Fernseher vorliegt.

Fernseher – So findet ihr den Richtigen Abonniere uns

auf YouTube

Erscheint die Meldung „Dienst nicht verfügbar“ nur auf einzelnen Kanälen, handelt es sich vermutlich um einen Pay-TV-Sender, der in eurem Vertrag nicht freigeschaltet ist.

Weitere Lösungen findet ihr hier:

Kein Signal & „Dienst nicht verfügbar“: Weitere Lösungen

Möglicherweise hat der Receiver auch seine Programmbelegung „vergessen“, etwa durch ein Firmware-Update oder eine Neuinstallation. Falls der Samsung-Fernseher kein Signal empfängt, startet einen neuen Sendersuchlauf:

Öffnet dafür die Einstellungen über die Menü-Taste. Im Bereich „Senderempfang“ findet ihr die Option für den neuen Sendersuchlauf. Lasst die Sender automatisch suchen und wartet einige Minuten, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Falls die genannten Tipps nicht helfen, bleibt ein TV-Reset als letzte Lösung:

Schaltet dafür den Fernseher zunächst normal ein. Haltet dann die „Exit“-Taste auf der Fernbedienung für mindestens 10 Sekunden gedrückt. Danach erscheint die Option zum Zurücksetzen des Geräts. Führt den Reset-Vorgang durch. Richtet den Fernseher anschließend neu ein.

Falls das TV-Signal immer noch nicht am Fernseher ankommt, liegt möglicherweise ein Defekt vor. Funktionieren andere Geräte wie Konsolen und Streaming-Sticks normal am Samsung-Fernseher, liegt der Fehler vermutlich eher am Receiver und nicht am Fernseher. Gehen aber auch keine anderen Geräte, sollte ein Fachmann einen Blick auf den Samsung TV werfen. Möglicherweise ist aber auch die Wohnungszuleitung oder der Hausanschlussverstärker defekt. In solchen Fällen sollte euch der Support des Kabel-TV-Anbieters weiterhelfen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.